Elfoglalta Bilohirja települést Zaporizzsja megyében az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán – közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium. A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, Kupjanszknál visszavertek két ukrán támadást és megsemmisítettek egy, a városháza tetejére drónnal elhelyezett ukrán zászlót, a szállítóeszközével együtt. A tájékoztatás szerint a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és