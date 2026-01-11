Ft
Nyerő szériában az oroszok, Zaporizzsja megyében is elfoglaltak egy települést

2026. január 11. 13:23

Nincs megállás.

2026. január 11. 13:23
null

Elfoglalta Bilohirja települést Zaporizzsja megyében az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán – közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium. A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, Kupjanszknál visszavertek két ukrán támadást és megsemmisítettek egy, a városháza tetejére drónnal elhelyezett ukrán zászlót, a szállítóeszközével együtt. A tájékoztatás szerint a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és 

orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást.

 Voronyezsben egy fiatal nő belehalt az éjszakai csapás során lehullott dróntörmelékek okozta sebeibe. Három másik civil is megsebesült, egyikük kórházi ápolásra szorult.

Alekszandr Guszev, a voronyezsi régió kormányzója közölte, hogy a megye székvárosa felett vasárnapra virradóra tíz pilóta nélküli repülőszerkezet lőttek le, ami az egyi legerősebb támadást jelentette a háború kezdete. Tíz többemeletes lakóépület megsérült.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Kreml/Szputnyik pool/Mihail Mecel

bekeev-2025
2026. január 11. 15:19
szilvarozsabekeev-2025 2026. január 11. 15:10 Ratyi, nehraj sa na väčšiu beštiu, než v skutočnosti si. To je veľa. Veľa. Je zrejmé, že si zviera orčieho dažďa, nepreháňaj to. Gugli. Hátha ez a makogás érthetőbb számodra, mint az emberi nyelv. Ráadásul teljesen hibás is. Ne erőltesd. A magyaroknak gyatra a nyelvérzéke, az akcentusuk meg szánalmas. Áj em ö kantriszájd bój, ahogy a gazdid böfögte Brüsszelben, amit nem tudott menetből elfoglalni. Portoló Tompikáról nem beszélve. Hát még a ruszki tolmácsotokról. 🤣🤣🤣 Ne erőltesd, a ruszki szláv gazdid nyelvéből származtatott nyelvekhez te nem értesz. Tanulj inkább románul, ők csípték le a legtöbbet a történelmi Magyarországról.
Válasz erre
0
2
bekeev-2025
2026. január 11. 14:42
obakapimakibekeev-2025 2026. január 11. 14:19 • Szerkesztve Ratyi, ne játsz nagyobb barmot, mint amilyen vagy. Az is sok. Nagyon. Nyilvánvaló, hogy egy ork-rain állat vagy, be ne lőjj túl a célon. Még fostok tőlük? Igaz, Orbán tegnap is velük riogatott.
Válasz erre
0
7
bekeev-2025
•••
2026. január 11. 14:41 Szerkesztve
Szegény Iván. Két hét alatt akarta elfoglalni Kijevet. Rábasztak. Lett belőle négy évnyi húsdaráló. Szerencsére magyarok is döglöttek meg úgy, hogy Magyarország nem aktív résztvevő. Igaz, ők inkább ukránok Kárpátaljaról és igaz, a magyarok mivel harcolnának? Lopott alkatrészes Migekkel?
Válasz erre
0
7
wadcutter
2026. január 11. 14:40
Guszev a Sas utcából
Válasz erre
1
0
