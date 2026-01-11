A brit védelmi miniszter elrabolná Vlagyimir Putyint, aztán jól elszámoltatná
John Healy-t megihlette Donald Trump akciója Venezuelában.
Felkészül Druzskivka.
Már az ukrán propagandát ontó Unian is arról ír, hogy az orosz erők továbbra is módszeresen támadják a donyecki régióban fekvő Kosztyantinyivkát, ami a beszámolók szerint hamarosan romhalmazzá válik, sőt, a támadások most egy újabb várost, Druzskivkát is elérték.
Hozzáteszik: az Ukrán Védelmi Erők egyik főhadnagya szerint a városban és környékén egyre gyakoribbá válnak a dróntámadások, amelyek a mindennapok részévé váltak a helyiek számára.
„Miközben Kosztyantinyivka megsemmisítése teljes erővel zajlik, addig irányított légibombákkal és drónokkal már Druzskivkát és mindent, ami él benne, támadnak”
– mondta az ukrán tiszt.
Hangsúlyozta: az orosz csapatok nem törekednek frontális támadásra Kosztyantinyivka ellen, ehelyett
kerülő útvonalakon nyomulnak előre,
elkerülve a véres városi harcokat.
