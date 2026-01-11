Az oroszok romhalmazt csináltak Konsztantinyivkából, és folyamatosan haladnak előre

Már az ukrán propagandát ontó Unian is arról ír, hogy az orosz erők továbbra is módszeresen támadják a donyecki régióban fekvő Kosztyantinyivkát, ami a beszámolók szerint hamarosan romhalmazzá válik, sőt, a támadások most egy újabb várost, Druzskivkát is elérték.

Hozzáteszik: az Ukrán Védelmi Erők egyik főhadnagya szerint a városban és környékén egyre gyakoribbá válnak a dróntámadások, amelyek a mindennapok részévé váltak a helyiek számára.