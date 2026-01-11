Ft
01. 11.
vasárnap
kosztyantinyivka druzskivka orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Az oroszok romhalmazt csináltak Konsztantinyivkából, és folyamatosan haladnak előre

2026. január 11. 12:38

Felkészül Druzskivka.

2026. január 11. 12:38
null

Már az ukrán propagandát ontó Unian is arról ír, hogy az orosz erők továbbra is módszeresen támadják a donyecki régióban fekvő Kosztyantinyivkát, ami a beszámolók szerint hamarosan romhalmazzá válik, sőt, a támadások most egy újabb várost, Druzskivkát is elérték.

Hozzáteszik: az Ukrán Védelmi Erők egyik főhadnagya szerint a városban és környékén egyre gyakoribbá válnak a dróntámadások, amelyek a mindennapok részévé váltak a helyiek számára.

„Miközben Kosztyantinyivka megsemmisítése teljes erővel zajlik, addig irányított légibombákkal és drónokkal már Druzskivkát és mindent, ami él benne, támadnak” 

– mondta az ukrán tiszt.

Hangsúlyozta: az orosz csapatok nem törekednek frontális támadásra Kosztyantinyivka ellen, ehelyett 

kerülő útvonalakon nyomulnak előre, 

elkerülve a véres városi harcokat.

Nyitókép: tulajdonos: MTI/MTVA

 

Obsitos Technikus
2026. január 11. 12:54
Konsztantyinovka lesz az hamarost.
