John Healy-t megihlette Donald Trump akciója Venezuelában.
A The Kyiv Independentnek intejút adott John Healy brit védelmi miniszter, aki elmondta:
ha a világ bármelyik vezetőjét elrabolhatná, Vlagyimir Putyint venné őrizetbe,
majd „elszámoltatná a háborús bűnök elkövetéséért”.
Healey a háború egyik legnagyobb Kijevet ért támadás helyszínén nyilatkozott. Szerinte az úgynevezett „háborús bűnök magukban foglalják, amit Bucsában láttam az egyik első ukrajnai látogatásomon, és azoknak az ukrán gyerekeknek az elrablását, akikkel Irpinyben találkoztam”.
Rögtön levonták a tanulságot is:
szerintük azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök egy merész lépéssel elfogta Nicolás Madurót, Venezuela vezetőjét, megrendítette a nemzetközi, szabályokon alapuló világrendet, és megnyitotta az utat
annak lehetősége előtt, hogy más országok is hasonló lépésekre szánják el magukat.
„Ez egy olyan ember, akit meg kell állítani.
Ez egy háború, amelyet meg kell állítani. A mi küldetésünk pedig az, hogy támogassuk Ukrajnát a mai harcában, és segítsünk biztosítani a békét a jövőre nézve” – jelentette ki a brit miniszter.
Megtorló akció indult.
„Mindent elmond Putyin elnökről és az elszántságáról, hogy
nemcsak háborút folytat Ukrajna ellen, hanem civileket, városokat és azt az infrastruktúrát is célba veszi,
amelyre az embereknek a tél közepén létfontosságú szükségük van” – hangsúlyozta John Healy.
