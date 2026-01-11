A brit védelmi miniszter elrabolná Vlagyimir Putyint, aztán jól elszámoltatná

Rögtön levonták a tanulságot is:

szerintük azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök egy merész lépéssel elfogta Nicolás Madurót, Venezuela vezetőjét, megrendítette a nemzetközi, szabályokon alapuló világrendet, és megnyitotta az utat

annak lehetősége előtt, hogy más országok is hasonló lépésekre szánják el magukat.

„Ez egy olyan ember, akit meg kell állítani.

Ez egy háború, amelyet meg kell állítani. A mi küldetésünk pedig az, hogy támogassuk Ukrajnát a mai harcában, és segítsünk biztosítani a békét a jövőre nézve” – jelentette ki a brit miniszter.