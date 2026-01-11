Ft
01. 11.
vasárnap
vlagyimir putyin john healy orosz-ukrán háború donald trump

A brit védelmi miniszter elrabolná Vlagyimir Putyint, aztán jól elszámoltatná

2026. január 11. 07:29

John Healy-t megihlette Donald Trump akciója Venezuelában.

2026. január 11. 07:29
null

A The Kyiv Independentnek intejút adott John Healy brit védelmi miniszter, aki elmondta: 

ha a világ bármelyik vezetőjét elrabolhatná, Vlagyimir Putyint venné őrizetbe, 

majd „elszámoltatná a háborús bűnök elkövetéséért”.

Healey a háború egyik legnagyobb Kijevet ért támadás helyszínén nyilatkozott. Szerinte az úgynevezett „háborús bűnök magukban foglalják, amit Bucsában láttam az egyik első ukrajnai látogatásomon, és azoknak az ukrán gyerekeknek az elrablását, akikkel Irpinyben találkoztam”.

Rögtön levonták a tanulságot is: 

szerintük azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök egy merész lépéssel elfogta Nicolás Madurót, Venezuela vezetőjét, megrendítette a nemzetközi, szabályokon alapuló világrendet, és megnyitotta az utat 

annak lehetősége előtt, hogy más országok is hasonló lépésekre szánják el magukat.

„Ez egy olyan ember, akit meg kell állítani.

 Ez egy háború, amelyet meg kell állítani. A mi küldetésünk pedig az, hogy támogassuk Ukrajnát a mai harcában, és segítsünk biztosítani a békét a jövőre nézve” – jelentette ki a brit miniszter.

„Mindent elmond Putyin elnökről és az elszántságáról, hogy 

nemcsak háborút folytat Ukrajna ellen, hanem civileket, városokat és azt az infrastruktúrát is célba veszi,

 amelyre az embereknek a tél közepén létfontosságú szükségük van” – hangsúlyozta John Healy.

Nyitókép: Kin Cheung / POOL / AFP

angeleye
2026. január 11. 09:14
Ezek még mindig Bucsáznak.....totál hülyének néznek mindenkit. Ezekkel nem lehet mit kezdeni.
Nasi12
2026. január 11. 09:13
Ez egy orosz kém. Nagyon várja már az oresnyiket londonra:)
angeleye
2026. január 11. 09:12
Hát ha már így választani kell, akkor inkább egy poszeideon a brit szigetekre, mint atom Eurázsiára. Jobb hely lenne a világ.
Tarpibp
2026. január 11. 09:11
Hol számoltatná el? Az akció után még le se szállnának a helikopterek, mikor London és Európa nagyrésze már nukleáris felhővé válna.
