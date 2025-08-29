Migránskrízis 2015: amikor Magyarország egyedül állította meg az áradatot

Tavaly nyáron újabb front nyílt Brüsszel és Budapest között: az Európai Unió Bírósága példátlan súlyú pénzbüntetést szabott ki Magyarországra a menekültügyi szabályok megsértése miatt.

A döntés értelmében az országot 200 millió eurós, vagyis közel 80 milliárd forintos bírság sújtja, amelyhez ráadásul naponta egymillió euró további büntetés társul mindaddig, amíg a kormány nem igazodik az uniós előírásokhoz.

Az ítélet indoklása szerint Magyarország szándékosan játszotta ki az uniós közös politika egészének alkalmazását. A magyar kormány pár hete jelezte:

nem, hogy, nem fogadja el a döntést, hanem pert is indít az Európai Unió Bírósága ellen.

Az érvelés szerint a büntetés nemcsak aránytalan, hanem figyelmen kívül hagyja azt is, hogy a migrációs nyomás éppen a tíz évvel ezelőtti migránsválság csúcsa óta változatlanul Magyarország déli határán jelentkezik a legerősebben.

A 2015-ös, Európát sújtó példátlan migrációs hullám áll a brüsszeli ítélet hátterében. Abban az évben több mint 1,39 millió ember kért menedéket, és a Frontex becslése szerint valójában közel kétmillió menekült és migráns érkezhetett a kontinensre. Nem véletlenül nevezik a szakértők és politikusok mindmáig ezt a krízist a második világháború óta legsúlyosabb menekültválságnak.

A migrációshullám gyökerei

A 2010-es évek közepére a Közel-Kelet háborúi milliókat kényszerítettek menekülésre. A szíriai polgárháború már négy éve tombolt, amikor 2015-ben egyre többen indultak útnak nemcsak a szomszédos országokba, hanem Európa felé is. Az útvonalak kezdetben a Földközi-tengeren át vezettek, majd hamarosan a Balkán lett a fő folyosó. A számok sokkolóak:

míg 2014-ben hatszázezren kértek menedéket az EU-ban, egy évvel később már több mint egymillió-háromszázezren.

A közvélemény figyelme tavasszal szegeződött a válságra, amikor áprilisban egy líbiai hajó tragédiájában közel nyolcszáz ember fulladt a tengerbe. Az eset sokkolta az európai vezetőket, rendkívüli csúcsot hívtak össze, és ugyan született egy tízpontos migrációs terv, a kötelező kvóták ügyében nem tudtak dűlőre jutni. Közben a menekülők áradata egyre inkább a görög szigetekre, onnan pedig Macedónián és Szerbián keresztül Magyarország felé tolódott.

2015 nyarára hazánk vált a balkáni útvonal frontvonalává: félév alatt több mint ötvenezer illegális határátlépést regisztráltak, ami lakosságarányosan messze a legnagyobb teher volt az EU-ban. „Magyarország az európai migrációs válság rejtett frontországa” – fogalmazott akkor Kovács Zoltán kormányszóvivő. A kormány júniusban bejelentette: kerítés épül a szerb határon. A 175 kilométeres, négy méter magas határzár ötlete Európában meghökkentőnek számított,

Orbán Viktor kormánya azonban világossá tette: „meg kell állítanunk az áradatot”, máskülönben kezelhetetlen lesz a helyzet.

Ezzel párhuzamosan szigorították a menekültügyi törvényt, biztonságos harmadik országnak minősítették Szerbiát, és előkészítették a tranzitzónák felállítását.

Augusztus végére a krízis látványosan eszkalálódott: Macedónia rendkívüli állapotot hirdetett, majd inkább tranzitfolyosót nyitott, belátva, hogy a tömeg Németországba tart. Augusztus 24-én a német bevándorlási hivatal közölte: a szíriaiaknál nem alkalmazzák a Dublini Rendeletek szerinti visszaküldést. Angela Merkel ekkor mondta el híres mondatát: „Wir schaffen das!” – „Meg tudjuk csinálni!” Néhány nappal később hozzátette: nincs felső korlát a befogadásban. Ezek a nyilatkozatok sokak szerint meghívóként hatottak, és csak növelték a beáramlást.

Az EU menekültügyi rendszere (Dublini Rendelet) előírja, hogy a menedékkérelmet abban az uniós országban kell elbírálni, ahol a menedékkérő először belépett az EU területére. Ezért volt fontos kérdés 2015-ben, hogy a migránsok hajlandók-e regisztrálni a frontországokban – és ezért borzolta a kedélyeket, amikor Németország a szíriaiak esetében felfüggesztette a visszaküldést.



A drámai fordulat augusztus 27-én érkezett: Ausztriában, az M1-es autópályán hagyott hűtőkocsiban 71 menekült holttestére bukkantak. Szírek, irakiak, afgánok – férfiak, nők, gyerekek, akik az embercsempészek kezére bízták életüket, és a fullasztó teherautóban lelték halálukat. A tragédia megrázta egész Európát, és fájdalmasan világossá tette: ezért nem jó ha a migránsáradat elindul, hiszen ez puszta politikai vita, hanem élet és halál kérdése is lehet.