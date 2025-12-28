Így fogadta Zelenszkijt Miamiban Donald Trump (VIDEÓ)

A találkozót megelőzően Trump telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Zelenszkij pedig Keir Starmer brit miniszterelnökkel egyeztetett telefonon.

A vasárnapi amerikai-ukrán csúcstalálkozón az előzetes közlések szerint elsősorban az Ukrajna számára adható biztonsági garanciák, valamint a kelet-ukrajnai Donbasz régió ellenőrzésének kérdései lesznek napirenden, és kiemelt téma lehet a zaporizzsjei atomerőmű felügyelete.

Trump pénteken a személyes megbeszélésre vonatkozó várakozásait úgy foglalta össze, hogy „azt hiszem, jól fog menni”, ugyanakkor világossá tette, hogy az ukrán fél által elképzelt béketerv akkor lehet realitás, ha azzal ő is egyetért. „Addig semmivel nem rendelkezik, amíg én jóvá nem hagyom” – fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij az eredeti, amerikai béketerv 20 pontra redukált, Ukrajna által módosított változatával érkezett Floridába.

(MTI/ Mandiner)