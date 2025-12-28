Ft
12. 28.
vasárnap
Volodimir Zelenszkij egyesült államok donald trump ukrajna

Így fogadta Zelenszkijt Miamiban Donald Trump (VIDEÓ)

2025. december 28. 19:59

Elkezdődött az év egyik legfontosabb tárgyalása.

2025. december 28. 19:59
null

Megérkezett Mar-a-Lagoba, az amerikai elnök rezidenciájára Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy Donald Trumppal tárgyaljon az ukrajnai háború rendezéséről.

Nagyon gyorsan fog menni. Azt hiszem, a megbeszélések végső fázisában vagyunk, és majd meglátjuk. Máskülönben ez még sokáig fog tartani. Vagy véget ér, vagy még sokáig folytatódik, és emberek további milliói fognak meghalni. Milliók. És ezt senki nem akarja”

 – mondta az ukrán elnök fogadásakor Trump a jelenlévő újságíróknak. 

A tárgyalás az Egyesült Államok keleti parti ideje szerint déli 1 órakor – magyar idő szerint 19 órakor – kezdődött.

Zelenszkij helyi idő szerint a reggeli órákban érkezett Miamiba. 

A találkozót megelőzően Trump telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Zelenszkij pedig Keir Starmer brit miniszterelnökkel egyeztetett telefonon.

A vasárnapi amerikai-ukrán csúcstalálkozón az előzetes közlések szerint elsősorban az Ukrajna számára adható biztonsági garanciák, valamint a kelet-ukrajnai Donbasz régió ellenőrzésének kérdései lesznek napirenden, és kiemelt téma lehet a zaporizzsjei atomerőmű felügyelete.

Trump pénteken a személyes megbeszélésre vonatkozó várakozásait úgy foglalta össze, hogy „azt hiszem, jól fog menni”, ugyanakkor világossá tette, hogy az ukrán fél által elképzelt béketerv akkor lehet realitás, ha azzal ő is egyetért. „Addig semmivel nem rendelkezik, amíg én jóvá nem hagyom” – fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij az eredeti, amerikai béketerv 20 pontra redukált, Ukrajna által módosított változatával érkezett Floridába.

(MTI/ Mandiner)

Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP

***

 

jetilovag
2025. december 28. 20:47
hát?....thrump papa arca sokat elárult.......kurvára rühellheti zselnyice zsidex köcsögöt....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
elfújta az ellenszél
2025. december 28. 20:38
Megy a piaci alkudozás, de így is van rendjén. Ha nem Trump került volna az elnöki székbe, akkor nincs ami féket jelentene egy újabb világháború előtt, Kamala meg az EU kvótanői haditérképeket próbálnának értelmezni a tyúkeszükkel. És nekünk mi a dolgunk? Utálni mindkét háborúzó felet, meg a kíbiceiket.
Válasz erre
0
0
nyolcadikutasagyozo
2025. december 28. 20:35
még sokáig folytatódik, és emberek további milliói fognak meghalni. Milliók. És ezt senki nem akarja” Miért ki fogja folytatni?És miért?
Válasz erre
0
3
borsos-2
2025. december 28. 20:34
Talán beengedik a konyhára mosogatni…
Válasz erre
3
0
