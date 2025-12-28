Ez lehet Zelenszkij „szuperterve”: ő is tudja, hogy az oroszok nem fognak belemenni

Katasztrófa közeleg: Zelenszkij egy nappal a találkozó előtt megzsarolta Trumpot – bukik az amerikai béketerv?
Mielőtt még tárgyalóasztalhoz ülne Trumppal, Zelenszkij világossá tette: vannak kérdések, amelyekben Ukrajna nem alkuszik.
Ukrajna kész visszavonni csapatait a frontvonalról, ha Oroszország ugyanezt teszi – erről beszélt az ukrán elnök az EU egyes vezetőinek azt megelőzően, hogy Donald Trump amerikai elnökkel találkozott volna. Az ukrán vezető cserébe – ahogy általában – támogatást és garanciákat „kér”.
Volodimir Zelenszkij – értesült a FT – hajlandó a frontvonalról visszavonni a csapatait, amennyiben ezt Moszkva is megteszi. Ezzel az ukrán elnök demilitarizált zónát hozna létre,
cserébe azonban biztonsági garanciákat kér a szövetségeseitől arra az esetre, ha az oroszok megsértenék a „békét”.
Az ukrán fegyveres és a légierő további, „stabil” finanszírozását is el szeretné érni a Trump elnökkel való vasárnapi tárgyaláson Zelenszkij – továbbá európai katonai jelenlétet is szorgalmaz. A kérései ezzel nem érnek véget az FT forrásai szerint: a zaporizzsjai atomerőművet nemzetközi ellenőrzés alá helyezné – ez jelenleg orosz irányítás alatt áll –, az ott termelt villamos energiából pedig Ukrajna is részesülni szeretne.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASZSZ-nak adott vasárnapi interjújában arról beszélt: Ukrajna továbbra is a csatatéren „próbálja megfordítani a szerencséjét”, ahelyett, hogy „stabil megállapodásra” törekedne a konfliktus eredőjének megoldásával. Lavrov kijelentette azt is:
jelenleg Európa és az Európai Unió a béke fő akadálya.
Vlagyimir Putyin már korábban világossá tette: ha Ukrajna nem fogadja el a Moszkva által közölt feltételeket, Oroszország a csatatéren szerez érvényt a céljainak.
Zelenszkij maga is elismerte, nem számít arra, hogy Moszkva elfogadja a legújabb ukrán „ötleteket”, ezért azt kéri, a Nyugat gyakoroljon nyomást az oroszokra a cél érdekében.
Mint ismeretes, az ukrán elnök vasárnap késő délután találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Miamiban, a terv az, hogy véglegesíték az Oroszország elé kerülő 20 pontos béketerv részleteit.
