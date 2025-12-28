Ez lehet Zelenszkij „szuperterve”: ő is tudja, hogy az oroszok nem fognak belemenni

Volodimir Zelenszkij – értesült a FT – hajlandó a frontvonalról visszavonni a csapatait, amennyiben ezt Moszkva is megteszi. Ezzel az ukrán elnök demilitarizált zónát hozna létre,

cserébe azonban biztonsági garanciákat kér a szövetségeseitől arra az esetre, ha az oroszok megsértenék a „békét”.

Az ukrán fegyveres és a légierő további, „stabil” finanszírozását is el szeretné érni a Trump elnökkel való vasárnapi tárgyaláson Zelenszkij – továbbá európai katonai jelenlétet is szorgalmaz. A kérései ezzel nem érnek véget az FT forrásai szerint: a zaporizzsjai atomerőművet nemzetközi ellenőrzés alá helyezné – ez jelenleg orosz irányítás alatt áll –, az ott termelt villamos energiából pedig Ukrajna is részesülni szeretne.