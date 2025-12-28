Ft
Ft
2°C
0°C
Ft
Ft
2°C
0°C
12. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
volodimir zelenszkij szergej lavrov orosz-ukrán háború donald trump

Ez lehet Zelenszkij „szuperterve”: ő is tudja, hogy az oroszok nem fognak belemenni

2025. december 28. 18:34

Ukrajna kész visszavonni csapatait a frontvonalról, ha Oroszország ugyanezt teszi – erről beszélt az ukrán elnök az EU egyes vezetőinek azt megelőzően, hogy Donald Trump amerikai elnökkel találkozott volna. Az ukrán vezető cserébe – ahogy általában – támogatást és garanciákat „kér”.

2025. december 28. 18:34
null

Volodimir Zelenszkij – értesült a FT – hajlandó a frontvonalról visszavonni a csapatait, amennyiben ezt Moszkva is megteszi. Ezzel az ukrán elnök demilitarizált zónát hozna létre, 

cserébe azonban biztonsági garanciákat kér a szövetségeseitől arra az esetre, ha az oroszok megsértenék a „békét”.

Az ukrán fegyveres és a légierő további, „stabil”  finanszírozását is el szeretné érni a Trump elnökkel való vasárnapi tárgyaláson Zelenszkij – továbbá európai katonai jelenlétet is szorgalmaz. A kérései ezzel nem érnek véget az FT forrásai szerint: a zaporizzsjai atomerőművet nemzetközi ellenőrzés alá helyezné – ez jelenleg orosz irányítás alatt áll –, az ott termelt villamos energiából pedig Ukrajna is részesülni szeretne.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Lavrov: Ukrajna háborút akar, nem megállapodást

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASZSZ-nak adott vasárnapi interjújában arról beszélt: Ukrajna továbbra is a csatatéren „próbálja megfordítani a szerencséjét”, ahelyett, hogy „stabil megállapodásra” törekedne a konfliktus eredőjének megoldásával. Lavrov kijelentette azt is: 

jelenleg Európa és az Európai Unió a béke fő akadálya.

Vlagyimir Putyin már korábban világossá tette: ha Ukrajna nem fogadja el a Moszkva által közölt feltételeket, Oroszország a csatatéren szerez érvényt a céljainak.

Zelenszkij maga is elismerte, nem számít arra, hogy Moszkva elfogadja a legújabb ukrán „ötleteket”, ezért azt kéri, a Nyugat gyakoroljon nyomást az oroszokra a cél érdekében. 

Mint ismeretes, az ukrán elnök vasárnap késő délután találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Miamiban, a terv az, hogy véglegesíték az Oroszország elé kerülő 20 pontos béketerv részleteit. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalyibagaliba
2025. december 28. 20:52
Megint az eu önti a kerozint a tűzre. Trump fagyasszon be mindenféle fegyver és haditechnikai exportot a ukrajnát támogatók részére. A Starlinket meg állítsák át az eu-s vezérkarra.
Válasz erre
0
0
lacika-985
2025. december 28. 20:52
Nem kell szépiteni - a béke legnagyobb akadálya a globalista multi banda - a politikusok csak az ők csicskái ..
Válasz erre
0
0
borsos-2
2025. december 28. 20:45
A náci szarkupac abban reménykedik, hogy az oroszok megállnak az ukik meg 800ezres hadsereget gründolnak sebtiben az EU pénzén. Ebbe miért akarna belemenni Oroszország? Kb. egy éven belül támadna a náci horda!!!
Válasz erre
1
0
eljolesz
2025. december 28. 20:34
Ez lehet Zelenszkij „szuperterve”: ő is tudja, hogy az oroszok nem fognak belemenni - hol van itt szuperterv? A vak is látja, hogy irreális vágyálmokat neveznek béketervnek. Mivel ezek elfogadhatatlanok az oroszok számára, majd rájuk fognak mutogatni a háború folytatása miatt.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!