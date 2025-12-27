Katasztrófa közeleg: Zelenszkij egy nappal a találkozó előtt megzsarolta Trumpot – bukik az amerikai béketerv?

Kemény üzenetet küldött Trump Zelenszkijnek: Nincs semmije, amíg én nem hagyom jóvá!
Középpontban a vasárnapi floridai találkozó.
Mielőtt még tárgyalóasztalhoz ülne Trumppal, Zelenszkij világossá tette: vannak kérdések, amelyekben Ukrajna nem alkuszik. Sajnos ezek épp olyan kritikus pontokat érintenek, melyek nélkül aligha születhet érdemi békemegállapodás Putyinnal.
Mint már beszámoltunk róla, Kemény üzenetet küldött Trump Zelenszkijnek. Közölte, hogy az ukrán elnöknek nincs semmije, amíg azt ő jóvá nem hagyja.
Újabb repedések jelentek meg az amerikai–ukrán béketárgyalások körül, miután Volodimir Zelenszkij már Donald Trumphoz tartva egyértelmű „vörös vonalakat” jelölt ki. Az ukrán elnök a Kyiv Post beszámolója szerint világossá tette: Ukrajna nem hajlandó tárgyalni területi integritásáról, és nem mond le a Zaporizzsjei atomerőmű feletti ellenőrzésről sem.
Mindez komoly kérdéseket vet fel az Egyesült Államok által kidolgozott, 20 pontos béketerv életképességéről.
„Ma mindenképpen vannak vörös vonalak az ukrán nép számára. Ezek magukban foglalják a területeinket és a zaporizzsjei atomerőművet. Jogilag nem fogunk elismerni semmit” – jelentette ki Zelenszkij újságíróknak adott online nyilatkozatában, miközben Floridába tartott.
Az ukrán elnök hangsúlyozta: minden jelentős döntés előtt konzultálnak a lakossággal, mert „Ukrajna népe az első”. Emellett erős biztonsági garanciákat követelt, mondván: „A béketárgyalások felé vezető úton a legfontosabb, hogy minden lépésünket valódi biztonsági garanciák támasszák alá.”
Zelenszkij útja során Kanadában is megállt, ahol találkozott Mark Carney miniszterelnökkel, majd európai vezetőkkel egyeztetett online formában. Célja saját bevallása szerint az volt, hogy „minden érzékeny kérdést” előkészítsenek a Trumpnak szánt dokumentumokban.
Ugyanakkor Moszkva már előzetesen bírálta a kezdeményezést, míg Zelenszkij kizárta annak lehetőségét is, hogy a háborús helyzetben népszavazásról vagy választásokról lehessen szó.
Miközben Washingtonban béketervekről tárgyalnának, az ukrán elnök újra világossá tette: Ukrajna további katonai támogatás nélkül nem tud védekezni. „Nincs elég további légvédelmi rendszerünk, és ez mindenki számára világos. Több rakétára van szükségünk, mert Oroszország egyre több drónnal és rakétával támad” – fogalmazott.
Mindez éles kontrasztban áll Donald Trump korábbi kijelentéseivel, miszerint Zelenszkijnek „nincs semmije, amíg én nem hagyom jóvá” – vagyis a békefolyamat már a tárgyalások előtt komoly erőpróbává vált Washington és Kijev között.
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP