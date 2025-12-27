Katasztrófa közeleg: Zelenszkij egy nappal a találkozó előtt megzsarolta Trumpot – bukik az amerikai béketerv?

Az ukrán elnök hangsúlyozta: minden jelentős döntés előtt konzultálnak a lakossággal, mert „Ukrajna népe az első”. Emellett erős biztonsági garanciákat követelt, mondván: „A béketárgyalások felé vezető úton a legfontosabb, hogy minden lépésünket valódi biztonsági garanciák támasszák alá.”

Zelenszkij útja során Kanadában is megállt, ahol találkozott Mark Carney miniszterelnökkel, majd európai vezetőkkel egyeztetett online formában. Célja saját bevallása szerint az volt, hogy „minden érzékeny kérdést” előkészítsenek a Trumpnak szánt dokumentumokban.

Ugyanakkor Moszkva már előzetesen bírálta a kezdeményezést, míg Zelenszkij kizárta annak lehetőségét is, hogy a háborús helyzetben népszavazásról vagy választásokról lehessen szó.

Miközben Washingtonban béketervekről tárgyalnának, az ukrán elnök újra világossá tette: Ukrajna további katonai támogatás nélkül nem tud védekezni. „Nincs elég további légvédelmi rendszerünk, és ez mindenki számára világos. Több rakétára van szükségünk, mert Oroszország egyre több drónnal és rakétával támad” – fogalmazott.

Mindez éles kontrasztban áll Donald Trump korábbi kijelentéseivel, miszerint Zelenszkijnek „nincs semmije, amíg én nem hagyom jóvá” – vagyis a békefolyamat már a tárgyalások előtt komoly erőpróbává vált Washington és Kijev között.