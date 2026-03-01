Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fradi Ferencváros Kazincbarcika NB I

Az El-bravúr után kis híján blama: a Fradi az utolsó pillanatokban lőtt góllal gyűrte le az NB I sereghajtóját

2026. március 01. 20:51

A Kazincbarcika nagyon közel volt ahhoz, hogy elvigye a három pontot a Groupama Arénából. A Fradi az utolsó percekben fordított a sereghajtó ellen.

2026. március 01. 20:51
null

A Ferencvárosnak kötelező volt otthon a győzelem a sereghajtó Kazincbarcika ellen a labdarúgó NB I vasárnap esti mérkőzésén, hogy a forduló előtti hárompontos hátrányához képest ne kerüljön nagyobb lemaradásba a listavezető ETO-hoz képest, amely szombaton hazai környezetben 2–1-re nyert az Újpest ellen.

A Ludogorec elleni együttesből öten is megőrizték a helyüket a kezdő tizenegyben (Gróf Dávid, Mariano Gómez, Toon Raemaekers, Mohammed Abu Fani és Gabi Kanikovszki), az öt magyar Grófon kívül 

  • Szalai Gábor, 
  • Osváth Attila, 
  • Marius Corbu 
  • és Gruber Zsombor 

volt a zöld-fehérek kezdőcsapatában. A kapitányi karszalagot Dibusz Dénes, Ibrahim Cissé és Kristoffer Zachariassen hiányában a tavaly nyáron szerződtetett Raemaekers viselte.

Ezt is ajánljuk a témában

Vért izzadt a három pontért a Fradi

A Fradi már a hetedik percben nagyon közel került a gólhoz, de Franko Kovacevic lövésénél a lécen csattant a labda. A 22. percben Raemaekers fejesénél Juhász István Bence, a Kazincbarcika kapusa védett bravúrral. Négy perccel ezután Szalai Gábor bólintott, a labda a bal oldali kapufáról a háló felé pattant, és talán át is haladt teljes terjedelmével a gólvonalon, mielőtt Juhász kiütötte, de a VAR-kocsiban nem találtak perdöntő felvételt arra vonatkozóan, hogy valóban bent volt a kapuban a labda, ezért szöglettel folytatódott a mérkőzés.

Az első félidőben a Ferencváros csaknem 80 százalékban birtokolta a labdát, 13–0 volt a szögletarány,

és gyakorlatilag végig a vendégcsapat térfelén zajlott a játék, mégis 0–0-s döntetlennel vonulhattak a szünetre a csapatok.

 

A második játékrész elején a címvédő négy perc alatt akár négy gólt is szerezhetett volna: az 54.-ben Kovacevic, az 55.-ben Elton Acolatse nagy helyzetét védte Juhász, aki aztán az 56.-ban Gruber lövésénél a léc segítségével hárított. Az 57.-ben Kovacevicről bepattant a labda a Barcika kapujába, de a találatot les miatt nem adták meg.

 

A 60. percben pedig jött a hidegzuhany: a sokak által már a szezon kezdete előtt biztos kiesőnek elkönyvelt Kazincbarcika az első épkézláb támadásából megszerezte a vezetést a két perccel korábban becserélt Könyves Norbert révén!

 

Tíz perccel később Robbie Keane hármat cserélt és felállást váltott, 3–4–3-as hadrendben folytatták a hazaiak, elöl Kovaceviccsel, Bamidele Yusuffal és Lenny Joseph-fel. Lement a pályáról viszont Abu Fani, akinek a lecserélése után a Fradi támadójátéka tanácstalanná vált, és hiába „billent fel a pálya”, az ekkor már orrnehéz zöld-fehérek tiszta gólhelyzeteket nem tudtak kialakítani.

De a hajrában csak sikerült kicsikarni a győzelmet a címvédőnek!

A 87. percben a Ferencváros tizenegyeshez jutott, amelyet Kovacevic kihagyott, a kipattanót viszont belőtte, majd a 94.-ben Nagy Barnabás beadása után a szezon eddigi részében többnyire halovány teljesítményt nyújtó Jonathan Levi megnyerte a meccset a hazaiaknak.

 

A vártnál tehát sokkal nehezebben, de győzött a Fradi, így nem nőtt a hátránya az ETO-hoz képest, továbbra is három pont a különbség a két csapat között. A Kazincbarcika és a Ferencváros szerdán (március 4.) a Magyar Kupa negyeddöntőjében ismét összecsap egymással, akkor Miskolcon.

LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (Kovacevic 87., Levi 90+4., ill. Könyves N. 60.)

Nyitókép: fradi.hu

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

