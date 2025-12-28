„Ez még nyugaton is kiemelkedőnek számít” – eurómilliókért vihetik a németek az MTK magyar csodagyerekét

Bevezetheti a magyarszabályt a német sztárcsapat
Ha ez igaz, úgy a Ferencváros mellett az MTK is nagyon jól járhatna.
Irány a Bundesliga?! A legfrisseb hírek szerint az RB Leipzig után egy újabb német nagycsapat jelentkezett be Vasziljevics Andrej játékjogáért, állítólag már konkrét hétszámjegyű ajánlatot is tettek az MTK-nak.
Nemrég adtunk hírt róla, hogy az MTK Budapest fiatal magyar tehetségét, Vasziljevics Andrejt olyan európai topligás csapatok figyelik, mint például a német élvonalbeli RB Leipzig. A mindössze 15 éves ígéretért azonban most a hírek szerint egy másik bundesligás élklub, a Hamburg is bejelentkezett, amely állítólag már konkrét hétszámjegyű ajánlatot is tett a legfiatalabb igazolt magyar labdarúgó játékjogáért.
Az NSO szerint legalábbis a korábban számos NB I-es csapatban megforduló Dusan Vasziljevics már Magyarországon született fiáért, Andrejért „eurómilliókban mérhető” összeget ajánlottak a hamburgiak, és bár a pontos számok továbbra sem világosak, a sportlap megjegyzi, hogy egy ilyen kaliberű ajánlat
még nyugaton is kiemelkedőnek számít egy ilyen korú futballistáért,
akivel kapcsolatban egyébként hallani az olasz sztárcsapat Internazionale, valamint a portugál rekordbajnok Benfica érdeklődéséről is.
(Nyitókép: Sándor Károly Akadémia / MTK Budapest)