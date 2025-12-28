„Ez még nyugaton is kiemelkedőnek számít” – eurómilliókért vihetik a németek az MTK magyar csodagyerekét

Nemrég adtunk hírt róla, hogy az MTK Budapest fiatal magyar tehetségét, Vasziljevics Andrejt olyan európai topligás csapatok figyelik, mint például a német élvonalbeli RB Leipzig. A mindössze 15 éves ígéretért azonban most a hírek szerint egy másik bundesligás élklub, a Hamburg is bejelentkezett, amely állítólag már konkrét hétszámjegyű ajánlatot is tett a legfiatalabb igazolt magyar labdarúgó játékjogáért.

Az MTK 15 esztendős tehetsége a magyar futball egyik legnagyobb ígérete (Fotó: sandorkaroly.hu)