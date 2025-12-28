Ft
Ft
2°C
0°C
Ft
Ft
2°C
0°C
12. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Dusan Vasziljevics Bundesliga Hamburg MTK

„Ez még nyugaton is kiemelkedőnek számít” – eurómilliókért vihetik a németek az MTK magyar csodagyerekét

2025. december 28. 17:53

Irány a Bundesliga?! A legfrisseb hírek szerint az RB Leipzig után egy újabb német nagycsapat jelentkezett be Vasziljevics Andrej játékjogáért, állítólag már konkrét hétszámjegyű ajánlatot is tettek az MTK-nak.

2025. december 28. 17:53
null

Nemrég adtunk hírt róla, hogy az MTK Budapest fiatal magyar tehetségét, Vasziljevics Andrejt olyan európai topligás csapatok figyelik, mint például a német élvonalbeli RB Leipzig. A mindössze 15 éves ígéretért azonban most a hírek szerint egy másik bundesligás élklub, a Hamburg is bejelentkezett, amely állítólag már konkrét hétszámjegyű ajánlatot is tett a legfiatalabb igazolt magyar labdarúgó játékjogáért. 

Vasziljevics MTK
Az MTK 15 esztendős tehetsége a magyar futball egyik legnagyobb ígérete (Fotó: sandorkaroly.hu)

Ezt is ajánljuk a témában

Óriásit kaszálhat az MTK?

Az NSO szerint legalábbis a korábban számos NB I-es csapatban megforduló Dusan Vasziljevics már Magyarországon született fiáért, Andrejért „eurómilliókban mérhető” összeget ajánlottak a hamburgiak, és bár a pontos számok továbbra sem világosak, a sportlap megjegyzi, hogy egy ilyen kaliberű ajánlat 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

még nyugaton is kiemelkedőnek számít egy ilyen korú futballistáért,

akivel kapcsolatban egyébként hallani az olasz sztárcsapat Internazionale, valamint a portugál rekordbajnok Benfica érdeklődéséről is. 

(Nyitókép: Sándor Károly Akadémia / MTK Budapest)

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. december 28. 18:29
Elnézve a videókat, tényleg nagyon ügyes a srác!
Válasz erre
0
0
Takagi
•••
2025. december 28. 18:17 Szerkesztve
Minden tehetséget lenyúlnak, és persze jobban meg is fizetnek.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!