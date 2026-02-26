Ft
pénzdíj UEFA Európa Liga Ferencváros Kazincbarcika MTK FTC

Brutális hét: ennyi pénzt keresett eddig a Fradi az Európa-ligában

2026. február 26. 08:00

Az idény előrehaladtával és a többfrontos harc folytatódásával egyre sűrűsödik a magyar bajnok menetrendje. A Fradira brutális hét vár, cserébe viszont magyar szinten mesés összeget vághatott zsebre eddigi menetelésével.

2026. február 26. 08:00
null

Az Európa-liga playoffkörébe jutással újabb 300 ezer eurót kasszírozott a Ferencváros labdarúgócsapata, amely így idén már majdnem 13,5 millió eurónyi (5,05 milliárd forint) UEFA-bevételnél jár – derül ki a vonatkozó hivatalos honlap legfrissebb kimutatásából. A következő nagy fogás nyilván a nyolcaddöntőbe jutás lenne, ám ehhez a Fradinak csütörtök este hazai pályán kellene fordítania összesítésben a bolgár Ludogoreccel szemben, amelyet hiába győzött már le korábban többször is az idei kiírás során, most, a legfontosabb párharc odavágóján a múlt héten 2–1-es vereséget szenvedett Razgradban. 

GRÓF Dávid Ludogorec-Fradi
A Fradi legutóbb 2–1-re alulmaradt a Ludogorec otthonában (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Brutális hét a Fradi-játékosok számára

Eközben a Csakfoci a zöld-fehérek ritka feszített menetrendje kapcsán arról ír, hogy bár a szóbeli megállapodás már megszületett, a szabálykönyvben még nem rögzítette a nemzetközi szövetség, a FIFA a csapatok mérkőzések közti kötelező 72 órás pihenőidejét. Ennek azért van jelentősége, mert 

Robbie Keane együttese például ezen a héten hétfőtől vasárnapig három tétmérkőzésen is pályára lép a bajnokságban és az El-ben – és akkor a jövő szerdai kupameccsről még nem is beszéltünk –, és több ízben sincs meg a megfelelő regenerációhoz minimálisan szükséges 72 órányi, azaz 3 napnyi időkülönbség.

A lehetőségeket persze eleve nagyban behatárolja a fix csütörtök esti Európa-liga-meccsidőpont, de ezzel együtt sem nevezhető egészségesnek és kockázatmentesnek a játékosok ilyen szintű túlterhelése (bő keret, rotáció ide vagy oda). 

A Fradi Ludogorec elleni visszavágójára csütörtök este 18:45-ös kezdéssel kerül sor a Groupama Arénában.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

* * * 

