Brutális hét: ennyi pénzt keresett eddig a Fradi az Európa-ligában

Az Európa-liga playoffkörébe jutással újabb 300 ezer eurót kasszírozott a Ferencváros labdarúgócsapata, amely így idén már majdnem 13,5 millió eurónyi (5,05 milliárd forint) UEFA-bevételnél jár – derül ki a vonatkozó hivatalos honlap legfrissebb kimutatásából. A következő nagy fogás nyilván a nyolcaddöntőbe jutás lenne, ám ehhez a Fradinak csütörtök este hazai pályán kellene fordítania összesítésben a bolgár Ludogoreccel szemben, amelyet hiába győzött már le korábban többször is az idei kiírás során, most, a legfontosabb párharc odavágóján a múlt héten 2–1-es vereséget szenvedett Razgradban.

A Fradi legutóbb 2–1-re alulmaradt a Ludogorec otthonában (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)