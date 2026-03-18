európa-liga Braga Ferencváros FTC

Braga–FTC: 100 perc, pszichológus, home office – így készülnek a Fradira Portugáliában

2026. március 18. 14:19

Az év egyik legnagyobb mérkőzése vár a Ferencvárosra csütörtök este. A Braga edzője, Carlos Vicens nem volt elragadtatva csapata budapesti teljesítményétől, egyúttal leszögezte, aki a kétgólos hátrány tudatában már nem hisz a továbbjutásban, az inkább el se menjen a visszavágóra.

2026. március 18. 14:19
Az év egyik legnagyobb mérkőzése vár a Ferencvárosra csütörtök este a Braga otthonában. A magyar bajnok zöld-fehérek az Európa-liga-nyolcaddöntő hazai odavágóján aratott fantasztikus, kétgólos sikerrel a zsákjukban utaznak a portugáliai visszavágóra, amely több szempontból is rendhagyó lesz mindkét együttes számára. 

A Braga játékosai a budapesti első meccsen nem tudták megállítani a Fradit (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Hogyan kezeljük érzelmileg a helyzetet? Nem tudom, nem vagyok pszichológus. A vereség után azt kértem a játékosoktól, hogy nézzenek a szemembe, és egyértelmű üzenetet adtam át: aki nem hisz abban, amit a hat nap alatt elvégezhetünk, az inkább maradjon otthon!"

– jelentette ki Vicens, hozzátéve, 100 perc alatt bármi megtörténhet (ez azért is érdekes, mert azt jelzi, mostanra eljutottunk oda, hogy az extrém hosszabbítások miatt már nem is 90, hanem eleve százperces mérkőzésekkel számolnak a szakvezetők). 

MOUTINHO, Joao
A portugál játékosok kedvét nem vette el az odavágós vereség, optimistán készülnek a csütörtöki revansra (Fotó: MTI/EPA/LUSA/Hugo Delgado)

A Braga számára óriási pofon lenne, ha az előzetesen jóval esélytelenebbnek jósolt FTC már az El-nyolcaddöntőben búcsúztatná, annál is inkább, mert eddig ahányszor eljutott idáig, mindannyiszor továbbment (a 2010/2011-es, a 2015/2016-os és a 2021/2022-es idényben is). Egy nagy visszatérő mindenesetre lesz a portugáloknál az eltiltását letöltő jobbhátvéd, Victor Gómez személyében, a Ferencváros kapuját viszont ezúttal is Gróf Dávid védi majd.

 A csütörtöki visszavágó magyar idő szerint 16:30-kor kezdődik. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ronin
2026. március 18. 14:54
Sziasztok! Szeretem a Mandiner cikkeit, de már sokadszorra azt veszem észre, hogy a labdarúgással nem éppen a legélesebb kés foglakozik a médiumnál. A következő olvasható a lead-ben: "Az év egyik legnagyobb mérkőzése vár a Ferencvárosra csütörtök este.". Aki ezen cikk alapján leül majd csütörtök este az M4 képernyője elé, hogy megnézze a meccset, nagyot fog csalódni, mert már annak eredményét fogja látni. A meccs ugyanis ma, szerda este, 16:30-kor fog kezdődni. Több utánajárást kérek a szerzőtől.
Palotás
2026. március 18. 14:46
Egy kis pontosìtàs: a meccs nem holnap, hanem màr ma kerül lejàtszàsra!! SOS
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!