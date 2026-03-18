Braga–FTC: 100 perc, pszichológus, home office – így készülnek a Fradira Portugáliában

Csoda az Üllői úton: a portugál élcsapat is behódolt a magyar bajnoknak – FTC–Braga 2–0
Gavriel Kanikovszki higgadt megoldása után Lenny Joseph is betalált.
Az év egyik legnagyobb mérkőzése vár a Ferencvárosra csütörtök este. A Braga edzője, Carlos Vicens nem volt elragadtatva csapata budapesti teljesítményétől, egyúttal leszögezte, aki a kétgólos hátrány tudatában már nem hisz a továbbjutásban, az inkább el se menjen a visszavágóra.
Az év egyik legnagyobb mérkőzése vár a Ferencvárosra csütörtök este a Braga otthonában. A magyar bajnok zöld-fehérek az Európa-liga-nyolcaddöntő hazai odavágóján aratott fantasztikus, kétgólos sikerrel a zsákjukban utaznak a portugáliai visszavágóra, amely több szempontból is rendhagyó lesz mindkét együttes számára.
A szokatlanul korai, helyi idő szerint 15:30-as kezdést például még a Braga edzője, Carlos Vicens is bírálta, pedig nekik utazniuk sem kell – mit mondjanak akkor a Fradi játékosai... A portugál tréner emellett kiemelte, a továbbjutáshoz gyakorlatilag minden téren jobbnak kell lenniük a budapesti első meccsnél, beleértve a pályán mutatott teljesítményt és a mentális oldalt egyaránt.
Hogyan kezeljük érzelmileg a helyzetet? Nem tudom, nem vagyok pszichológus. A vereség után azt kértem a játékosoktól, hogy nézzenek a szemembe, és egyértelmű üzenetet adtam át: aki nem hisz abban, amit a hat nap alatt elvégezhetünk, az inkább maradjon otthon!"
– jelentette ki Vicens, hozzátéve, 100 perc alatt bármi megtörténhet (ez azért is érdekes, mert azt jelzi, mostanra eljutottunk oda, hogy az extrém hosszabbítások miatt már nem is 90, hanem eleve százperces mérkőzésekkel számolnak a szakvezetők).
A Braga számára óriási pofon lenne, ha az előzetesen jóval esélytelenebbnek jósolt FTC már az El-nyolcaddöntőben búcsúztatná, annál is inkább, mert eddig ahányszor eljutott idáig, mindannyiszor továbbment (a 2010/2011-es, a 2015/2016-os és a 2021/2022-es idényben is). Egy nagy visszatérő mindenesetre lesz a portugáloknál az eltiltását letöltő jobbhátvéd, Victor Gómez személyében, a Ferencváros kapuját viszont ezúttal is Gróf Dávid védi majd.
A csütörtöki visszavágó magyar idő szerint 16:30-kor kezdődik.
Noha technikailag meglett volna a lehetősége a klubnak a cserére.
Több nemzetközi válságról és a Nyugat átalakulásáról is kifejtette álláspontját.