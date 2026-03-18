Braga–FTC: 100 perc, pszichológus, home office – így készülnek a Fradira Portugáliában

Hogyan kezeljük érzelmileg a helyzetet? Nem tudom, nem vagyok pszichológus. A vereség után azt kértem a játékosoktól, hogy nézzenek a szemembe, és egyértelmű üzenetet adtam át: aki nem hisz abban, amit a hat nap alatt elvégezhetünk, az inkább maradjon otthon!"

– jelentette ki Vicens, hozzátéve, 100 perc alatt bármi megtörténhet (ez azért is érdekes, mert azt jelzi, mostanra eljutottunk oda, hogy az extrém hosszabbítások miatt már nem is 90, hanem eleve százperces mérkőzésekkel számolnak a szakvezetők).

A portugál játékosok kedvét nem vette el az odavágós vereség, optimistán készülnek a csütörtöki revansra (Fotó: MTI/EPA/LUSA/Hugo Delgado)

A Braga számára óriási pofon lenne, ha az előzetesen jóval esélytelenebbnek jósolt FTC már az El-nyolcaddöntőben búcsúztatná, annál is inkább, mert eddig ahányszor eljutott idáig, mindannyiszor továbbment (a 2010/2011-es, a 2015/2016-os és a 2021/2022-es idényben is). Egy nagy visszatérő mindenesetre lesz a portugáloknál az eltiltását letöltő jobbhátvéd, Victor Gómez személyében, a Ferencváros kapuját viszont ezúttal is Gróf Dávid védi majd.