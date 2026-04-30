Összeakasztotta a bajszát Trump és Merz: radikális lépést fontolgat az amerikai elnök Németországban

„Nem tudja, miről beszél!” – Trump beolvasott Merznek, egyre kiélezettebb kettejük konfliktusa
Az amerikai elnök élesen reagált a német kancellár Iránnal kapcsolatos kritikájára.
Mindeközben az amerikai adminisztráció engedélyezi Kijev számára a kongresszus által korábban megszavazott mintegy 400 millió dollár felhasználását.
A Németországban állomásozó amerikai haderő létszámának csökkentését helyezte kilátásba Donald Trump amerikai elnök szerdán.
Közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök azt írta, hogy
az Egyesült Államok tanulmányozza és felülvizsgálja a csapatcsökkentés lehetőségét Németországban”.
Hozzátette, hogy a kérdésről rövid időn belül határoznak.
Ahogy arról beszámoltunk, az elnök még kedden szintén a közösségi oldalán bírálta Friedrich Merzet az iráni konfliktusban megfogalmazott véleménye miatt. „Németország kancellárja azt gondolja, hogy rendben van, ha Irán nukleáris fegyverrel rendelkezik. Nem tudja, hogy mit beszél! Ha Irán atomfegyverrel rendelkezne, akkor az egész világ túszul esne” – fogalmazott korábbi bejegyzésében Donald Trump.
A Donald Trump elnök vezette amerikai adminisztráció engedélyezi Kijev számára a kongresszus által korábban megszavazott mintegy 400 millió dollár felhasználását – közölte Pete Hegseth hadügyminiszter szerdán.
A Pentagont vezető miniszter a kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán, kérdésre válaszolva mondta el, hogy a forrás hozzáférhetővé válik.
Ugyanott Jay Hurst, a hadügyminisztérium számvivője is közölte, hogy elkölthetővé vált a forrás. Hozzátette:
az, hogy a segítség mikor ér el Ukrajnába „attól függ, hogy mit vásárolnak a pénzből”.
Megjegyezte, hogy a forrás felhasználásáról kikérik az amerikai haderő európai irányítási törzsének (European Command) tanácsát.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI/EPA/Ronda Churchill