Ft
Ft
15°C
0°C
Ft
Ft
15°C
0°C
04. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
irán orosz-ukrán háború németország donald trump

Összeakasztotta a bajszát Trump és Merz: radikális lépést fontolgat az amerikai elnök Németországban

2026. április 30. 05:48

Mindeközben az amerikai adminisztráció engedélyezi Kijev számára a kongresszus által korábban megszavazott mintegy 400 millió dollár felhasználását.

2026. április 30. 05:48
null

A Németországban állomásozó amerikai haderő létszámának csökkentését helyezte kilátásba Donald Trump amerikai elnök szerdán.

Közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök azt írta, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

az Egyesült Államok tanulmányozza és felülvizsgálja a csapatcsökkentés lehetőségét Németországban”.

Hozzátette, hogy a kérdésről rövid időn belül határoznak.

Ahogy arról beszámoltunk, az elnök még kedden szintén a közösségi oldalán bírálta Friedrich Merzet az iráni konfliktusban megfogalmazott véleménye miatt. „Németország kancellárja azt gondolja, hogy rendben van, ha Irán nukleáris fegyverrel rendelkezik. Nem tudja, hogy mit beszél! Ha Irán atomfegyverrel rendelkezne, akkor az egész világ túszul esne” – fogalmazott korábbi bejegyzésében Donald Trump.

Ezt is ajánljuk a témában

A Donald Trump elnök vezette amerikai adminisztráció engedélyezi Kijev számára a kongresszus által korábban megszavazott mintegy 400 millió dollár felhasználását – közölte Pete Hegseth hadügyminiszter szerdán.

A Pentagont vezető miniszter a kongresszus alsóházának bizottsági meghallgatásán, kérdésre válaszolva mondta el, hogy a forrás hozzáférhetővé válik.

Ugyanott Jay Hurst, a hadügyminisztérium számvivője is közölte, hogy elkölthetővé vált a forrás. Hozzátette: 

az, hogy a segítség mikor ér el Ukrajnába „attól függ, hogy mit vásárolnak a pénzből”.

Megjegyezte, hogy a forrás felhasználásáról kikérik az amerikai haderő európai irányítási törzsének (European Command) tanácsát.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI/EPA/Ronda Churchill

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
2026. április 30. 06:42
Valaki kimeri mondani Németországban ; yenkik haza ! Esetleg egy afgán menekült ?
Válasz erre
1
0
optimista-2
2026. április 30. 06:39
Nem értem: Amerikában miért adminisztráció van és miért van minden máshol kormányzat ? Magyar Péter adminisztrációja - de szépen hangzik.
Válasz erre
2
0
sanya55-2
2026. április 30. 06:29
Trump adott az amerikai fegyvergyáraknak párszáz milliót, Máris szomszéd meg fél egyedül a saját hazájában, persze érthető
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!