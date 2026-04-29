„Nem tudja, miről beszél!” – Trump beolvasott Merznek, egyre kiélezettebb kettejük konfliktusa

Trumpot bírálja Merz, mégis hozzá jár tanácsért
Önállóságról beszél, de közben elismeri a függőséget.
Az amerikai elnök élesen reagált a német kancellár Iránnal kapcsolatos kritikájára.
Éles hangvételű üzengetés bontakozott ki Donald Trump és Friedrich Merz között az iráni háború kapcsán – számolt be a Tagesschau. A konfliktus hátterében az áll, hogy a német kormányfő bírálta az Egyesült Államok és Izrael közel-keleti stratégiáját, amire Trump kemény hangnemben válaszolt.
Az amerikai elnök saját közösségi platformján, a Truth Social csatornán reagált, ahol így fogalmazott:
Németország kancellárja, Friedrich Merz úgy gondolja, rendben van, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. Nem tudja, miről beszél!”
Trump kifejtette, hogy ő most valami olyasmit tesz Iránnal, amit szerinte a többi államnak és vezetőnek már évekkel ezelőtt meg kellett volna lépnie, majd hozzátette:
Nem csoda, hogy Németországnak ilyen rosszul megy, gazdaságilag és más szempontból is.”
Az utóbbi epés megjegyzés nagy valószínűséggel a német bevándorlási politikának szólt.
A vita előzménye, hogy Merz egy Észak-Rajna–Vesztfáliában tartott kampányrendezvényen bírálta az amerikai hadműveleteket. A német kancellár szerint az Egyesült Államok „nyilvánvalóan nem rendelkezik stratégiával”, és arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen konfliktusban nem elég belépni, hanem a kilépés módját is meg kell tervezni:
Nemcsak bele kell menni, hanem ki is kell jönni belőle.”
Ezt is ajánljuk a témában
Trump korábban más európai vezetőket is kritizált, amiért nem akarnak belesodródni az iráni háborúba. A mostani megszólalás azonban különösen éles hangvételével tűnt ki, és újabb feszültséget hozott az amúgy is terhelt transzatlanti kapcsolatokba.
A kialakult helyzetre reagált Olaf Scholz volt kancellár is, aki igyekezett csillapítani a kedélyeket. Mint mondta:
Meg vagyok győződve arról, hogy a transzatlanti együttműködés elbírja a különböző álláspontokat.”
Scholz szerint a nézetkülönbségek nem feltétlenül rontják az együttműködést, ami arra utal, hogy Berlinben egyelőre nem tekintik tartós válságnak a Trump–Merz konfliktust.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök szemében innentől csak jó és rossz szövetségesek léteznek majd a Politico szerint.
***
Fotó: Ronny HARTMANN / AFP