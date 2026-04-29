04. 29.
szerda
iráni háború Németország Friedrich Merz Donald Trump Irán Izrael Egyesült Államok

„Nem tudja, miről beszél!” – Trump beolvasott Merznek, egyre kiélezettebb kettejük konfliktusa

2026. április 29. 22:28

Az amerikai elnök élesen reagált a német kancellár Iránnal kapcsolatos kritikájára.

Éles hangvételű üzengetés bontakozott ki Donald Trump és Friedrich Merz között az iráni háború kapcsán – számolt be a Tagesschau. A konfliktus hátterében az áll, hogy a német kormányfő bírálta az Egyesült Államok és Izrael közel-keleti stratégiáját, amire Trump kemény hangnemben válaszolt.

Az amerikai elnök saját közösségi platformján, a Truth Social csatornán reagált, ahol így fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Németország kancellárja, Friedrich Merz úgy gondolja, rendben van, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. Nem tudja, miről beszél!”

Trump kifejtette, hogy ő most valami olyasmit tesz Iránnal, amit szerinte a többi államnak és vezetőnek már évekkel ezelőtt meg kellett volna lépnie, majd hozzátette:

Nem csoda, hogy Németországnak ilyen rosszul megy, gazdaságilag és más szempontból is.”

Az utóbbi epés megjegyzés nagy valószínűséggel a német bevándorlási politikának szólt.

A vita előzménye, hogy Merz egy Észak-Rajna–Vesztfáliában tartott kampányrendezvényen bírálta az amerikai hadműveleteket. A német kancellár szerint az Egyesült Államok „nyilvánvalóan nem rendelkezik stratégiával”, és arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen konfliktusban nem elég belépni, hanem a kilépés módját is meg kell tervezni:

Nemcsak bele kell menni, hanem ki is kell jönni belőle.”

Ezt is ajánljuk a témában

Trump korábban más európai vezetőket is kritizált, amiért nem akarnak belesodródni az iráni háborúba. A mostani megszólalás azonban különösen éles hangvételével tűnt ki, és újabb feszültséget hozott az amúgy is terhelt transzatlanti kapcsolatokba.

A kialakult helyzetre reagált Olaf Scholz volt kancellár is, aki igyekezett csillapítani a kedélyeket. Mint mondta:

Meg vagyok győződve arról, hogy a transzatlanti együttműködés elbírja a különböző álláspontokat.”

Scholz szerint a nézetkülönbségek nem feltétlenül rontják az együttműködést, ami arra utal, hogy Berlinben egyelőre nem tekintik tartós válságnak a Trump–Merz konfliktust.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Ronny HARTMANN / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. április 29. 23:04
Trump mondta? A demens vén hülye, aki minden nap mást mond?
counter-revolution
2026. április 29. 22:47
Kurva anyád, Donald Trump.
pulsarito
2026. április 29. 22:46
"Meg vagyok győződve arról, hogy a transzatlanti együttműködés elbírja a különböző álláspontokat." Érdekes a magyar álláspontot nem bírta el!
zakar zoltán béla
2026. április 29. 22:29
Merz a butaság szobra.
