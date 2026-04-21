Trumpot bírálja Merz, mégis hozzá jár tanácsért

A német kancellár, Friedrich Merz ismét Trump kapcsán szólalt meg, és meglehetősen ellentmondásos képet festett saját helyzetéről. Miközben hangsúlyozta, hogy igyekszik fenntartani a jó személyes kapcsolatot az amerikai elnökkel, szavai inkább bizonytalanságot és függőséget sugallnak. Merz szerint jelenleg csak kevesen képesek bizalmi alapon kommunikálni Trumppal, és ő is közéjük sorolja magát. Mint fogalmazott:

Jelenleg nem tudjuk megvédeni magunkat egyedül. Csak néhányan tudunk még bizalmi alapon beszélni vele. Van hozzáférésem hozzá, zárt ajtók mögött javulnak a dolgok. De még mindig nem jó. Nem én választottam őt, de ő az Egyesült Államok elnöke.

Merz és Trump viszonya

A német kancellár azt is elismerte, hogy a kapcsolat nem problémamentes, különösen az iráni háború és az amerikai vámintézkedések miatt kialakult nézeteltérések fényében. Ennek ellenére hangsúlyozta: igyekszik fenntartani a személyes viszonyt, még akkor is, ha „különböző felelősségeik vannak”.