Merz iráni háború NATO Trump transzatlanti együttműködés

Trumpot bírálja Merz, mégis hozzá jár tanácsért

2026. április 21. 18:57

A német kancellár saját bevallása szerint nehéz helyzetben lavíroz Washington és Európa között. Merz ugyanis Trump kapcsán egyszerre panaszkodik és próbál jó viszonyt fenntartani, miközben azt is elismeri, hogy Európa önmagában nem képes megvédeni magát.

2026. április 21. 18:57
A német kancellár, Friedrich Merz ismét Trump kapcsán szólalt meg, és meglehetősen ellentmondásos képet festett saját helyzetéről. Miközben hangsúlyozta, hogy igyekszik fenntartani a jó személyes kapcsolatot az amerikai elnökkel, szavai inkább bizonytalanságot és függőséget sugallnak. Merz szerint jelenleg csak kevesen képesek bizalmi alapon kommunikálni Trumppal, és ő is közéjük sorolja magát. Mint fogalmazott:

Jelenleg nem tudjuk megvédeni magunkat egyedül. Csak néhányan tudunk még bizalmi alapon beszélni vele. Van hozzáférésem hozzá, zárt ajtók mögött javulnak a dolgok. De még mindig nem jó. Nem én választottam őt, de ő az Egyesült Államok elnöke.

Merz és Trump viszonya

A német kancellár azt is elismerte, hogy a kapcsolat nem problémamentes, különösen az iráni háború és az amerikai vámintézkedések miatt kialakult nézeteltérések fényében. Ennek ellenére hangsúlyozta: igyekszik fenntartani a személyes viszonyt, még akkor is, ha „különböző felelősségeik vannak”.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Merz arra is utalt, hogy Európa jelenleg nem képes önállóan garantálni saját biztonságát, ezért továbbra is a NATO-ra és az Egyesült Államokra támaszkodik. Ugyanakkor reformokat sürgetett az Európai Unióban, mondván:

450 millió fogyasztóval már most is nagyobbak vagyunk, mint az Egyesült Államok. Meg kell szabadulnunk attól, ami visszatart minket.

A kijelentésekből egy kettős stratégia rajzolódik ki: miközben Merz kritikusan beszél Trumpról, valójában továbbra is rá van utalva – és ezt nem is próbálja különösebben leplezni.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2026. április 21. 19:12
Ő se választott téged, te lógsz a nyakán, ha meg kér valamit tőled, leszarod, mint ő ezentúl téged
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. április 21. 19:03
Eg a haza, de ugy viselkedik, mint poloska!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!