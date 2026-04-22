Trump nem felejt: büntetheti a „hűtlen” NATO szövetségeseket

Trump most már nagyon szabadulna az iráni háborútól, kompromisszumokra is kész
Az amerikai elnök komolyan gondolja a tárgyalásokat, és nagyon szeretné, ha véget érnének.
Az amerikai elnök szemében innentől csak jó és rossz szövetségesek léteznek majd a Politico szerint.
A Politico értesülései szerint a Fehér Ház egyfajta „jó és rossz” listát készített a NATO-tagállamokról, amelyben az Egyesült Államok szövetségeseit hozzájárulásuk és politikai együttműködési hajlandóságuk alapján sorolhatják különböző kategóriákba.
A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Trump-adminisztráció értékelni kívánja, mely országok támogatták az Egyesült Államok Iránnal kapcsolatos katonai lépéseit, és melyek maradtak távol. A lista egy, Mark Rutte NATO főtitkár tervezett washingtoni látogatása előtt készült áttekintés része lehetett, amely az egyes tagállamok szerepvállalását vizsgálja.
A koncepció nem új:
A konkrét lépések azonban egyelőre nem világosak. Diplomáciai források szerint a lehetséges intézkedések között szerepelhet
Ugyanakkor több tisztviselő is rámutatott: az ilyen lépések nemcsak politikailag, hanem logisztikailag és pénzügyileg is nehezen kivitelezhetők.
Donald Trump kijelentései után erősödtek fel a találgatások, amelyekre most a NATO vezetése is reagált.
Az amerikai kormányzat részéről ugyanakkor egyértelmű elégedetlenség érzékelhető. A Fehér Ház szóvivője szerint Washington úgy látja, hogy miközben az Egyesült Államok jelentős katonai jelenléttel védi szövetségeseit, illetve azok érdekeit, több ország nem viszonozta ezt a támogatást az Irán elleni műveletek során, sőt kifejezetten hátráltatta az amerikai erőfeszítéseket.
A NATO-n belüli különbségek az utóbbi időszakban több kérdésben is megmutatkoztak. Míg egyes országok – például Románia vagy Bulgária – lehetővé tették amerikai bázisok használatát az Irán elleni csapásokhoz, addig más államok, köztük Spanyolország, Franciaország vagy az Egyesült Királyság, finoman szólva is „visszafogottabban reagáltak” az amerikai megkeresésekre.
A lista kialakítása illeszkedik abba a szélesebb politikai irányba, amelyben az amerikai vezetés nagyobb hangsúlyt helyez a szövetségesek védelmi kiadásaira és aktív szerepvállalására. Azok az országok, amelyek elérik vagy megközelítik a NATO által elvárt – Washington által is szorgalmazott – magasabb védelmi költési szinteket, várhatóan kedvezőbb megítélés alá eshetnek.
A kezdeményezés ugyanakkor kritikákat is kiváltott. Egyes amerikai törvényhozók arra figyelmeztetnek, hogy
Szakértők szerint kérdéses az is, hogy az amerikai kormányzat mennyire tudja végigvinni az elképzelést egy olyan időszakban, amikor több nemzetközi válság egyidejű kezelése köti le a figyelmét.
A fejlemények mindenesetre azt jelzik, hogy a NATO-n belüli feszültségek továbbra is napirenden vannak, és a szövetségen belüli szerepvállalás kérdése a jövőben is meghatározó vita tárgya maradhat.
Bármely művelet valószínűleg katonai hajók és személyzet bevetését vonná maga után a régióban, az európai szövetségesek kezdeti vonakodása ellenére.
Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP