Trump nem felejt: büntetheti a „hűtlen” NATO szövetségeseket

Az amerikai kormányzat részéről ugyanakkor egyértelmű elégedetlenség érzékelhető. A Fehér Ház szóvivője szerint Washington úgy látja, hogy miközben az Egyesült Államok jelentős katonai jelenléttel védi szövetségeseit, illetve azok érdekeit, több ország nem viszonozta ezt a támogatást az Irán elleni műveletek során, sőt kifejezetten hátráltatta az amerikai erőfeszítéseket.

A NATO-n belüli különbségek az utóbbi időszakban több kérdésben is megmutatkoztak. Míg egyes országok – például Románia vagy Bulgária – lehetővé tették amerikai bázisok használatát az Irán elleni csapásokhoz, addig más államok, köztük Spanyolország, Franciaország vagy az Egyesült Királyság, finoman szólva is „visszafogottabban reagáltak” az amerikai megkeresésekre.

A lista kialakítása illeszkedik abba a szélesebb politikai irányba, amelyben az amerikai vezetés nagyobb hangsúlyt helyez a szövetségesek védelmi kiadásaira és aktív szerepvállalására. Azok az országok, amelyek elérik vagy megközelítik a NATO által elvárt – Washington által is szorgalmazott – magasabb védelmi költési szinteket, várhatóan kedvezőbb megítélés alá eshetnek.

A kezdeményezés ugyanakkor kritikákat is kiváltott. Egyes amerikai törvényhozók arra figyelmeztetnek, hogy