Trump kiakadt a NATO-ra, mert nem akarnak neki segíteni Iránnál

Az Egyesült Államok elnöke azt mondta Mark Rutte NATO-főtitkárnak, hogy a NATO-országoknak azonnal megoldást kell találniuk a Hormuzi-szorosban kialakult válságra. A szövetségesek eredetileg elkötelezték magukat amellett, hogy segítik a szoros újranyitását, amint véget érnek az ellenségeskedések – írja a Telegraph.

Bármely művelet valószínűleg katonai hajók és személyzet bevetését vonná maga után a régióban, az európai szövetségesek kezdeti vonakodása ellenére.