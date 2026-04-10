Trump kiakadt a NATO-ra, mert nem akarnak neki segíteni Iránnál

A látogatás előtt Trump megismételte azon fenyegetését, hogy átgondolja az USA NATO-részvételét, és bírálta európai szövetségeseit, amiért elutasították a szoros biztosításához szükséges eszközök biztosítására irányuló felhívásait, amelyet Irán nagyrészt lezárt a nemzetközi hajózás elől.
A tárgyalásokat követően Mark Rutte azt mondta, hogy Trump „teljesen csalódott” az ügyben.
„Ez egy nagyon őszinte, nagyon nyílt megbeszélés volt, de egyben két jó barát közötti megbeszélés is” – mondta Rutte.
Csütörtökön Rutte Washingtonból felvette a kapcsolatot az európai fővárosokkal, hogy közvetítse Trump azon elvárását, hogy a szövetségesek készítsenek tervet a szoros újranyitására.