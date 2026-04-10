Szerzőink
NATO Donald Trump Irán Egyesült Államok

Trump kiakadt a NATO-ra, mert nem akarnak neki segíteni Iránnál

2026. április 10. 15:14

Bármely művelet valószínűleg katonai hajók és személyzet bevetését vonná maga után a régióban, az európai szövetségesek kezdeti vonakodása ellenére.

2026. április 10. 15:14
Az Egyesült Államok elnöke azt mondta Mark Rutte NATO-főtitkárnak, hogy a NATO-országoknak azonnal megoldást kell találniuk a Hormuzi-szorosban kialakult válságra. A szövetségesek eredetileg elkötelezték magukat amellett, hogy segítik a szoros újranyitását, amint véget érnek az ellenségeskedések – írja a Telegraph.

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a szövetségeseknek napokon belül megoldást kell találniuk a Hormuzi-szoros újranyitására. 

Bármely művelet valószínűleg katonai hajók és személyzet bevetését vonná maga után a régióban, az európai szövetségesek kezdeti vonakodása ellenére.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mark Rutte, a NATO főtitkára a csütörtöki washingtoni tárgyalásokat követően tájékoztatta a kulcsfontosságú tagállamokat Trump követeléseiről. Rutte háromnapos látogatásra érkezett az amerikai fővárosba, amelynek során a Fehér Házban találkozott Trumppal, Marco Rubio külügyminiszterrel és Pete Hegseth védelmi miniszterrel. Az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus, valamint a Hormuzi-szoros lezárása kiemelt helyen szerepelt a napirenden.

A látogatás előtt Trump megismételte azon fenyegetését, hogy átgondolja az USA NATO-részvételét, és bírálta európai szövetségeseit, amiért elutasították a szoros biztosításához szükséges eszközök biztosítására irányuló felhívásait, amelyet Irán nagyrészt lezárt a nemzetközi hajózás elől.

A tárgyalásokat követően Mark Rutte azt mondta, hogy Trump „teljesen csalódott” az ügyben.

 „Ez egy nagyon őszinte, nagyon nyílt megbeszélés volt, de egyben két jó barát közötti megbeszélés is” – mondta Rutte.

Csütörtökön Rutte Washingtonból felvette a kapcsolatot az európai fővárosokkal, hogy közvetítse Trump azon elvárását, hogy a szövetségesek készítsenek tervet a szoros újranyitására.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
neszteklipschik
2026. április 10. 15:52 Szerkesztve
Az USA nem fog kilépni a NATO-ból, mert akkor nem lenne többé jogalapja támaszpontokat fenntartani se Olaszországban, se Németországban. Tehát a 2.vh-ban legyőzött országokban. Ezt meg nem fogják elengedni, erről nem fognak lemondani. Helyette inkább csökkentik a jelenlétüket, átrendezik az állomásoztatott csapatokat nem a szövetségesek védelme, hanem kizárólag az USA érdekeinek megfelelően. Továbbá meglehet, hogy egy konfliktus esetén POLITIKAI döntést hoznak, hogy beavatkoznak-e és ha igen, akkor mivel és milyen mértékben. Vagyis nem lesz JOGI AUTOMATIZMUS, hogy mindenkit mindig mindenhol "megvédenek", hanem ők is "pofára fognak osztályozni" úgy, mint mondjuk a Pfizerk*rva teszi ezt velünk, magyarokkal szemben. Vagyis ha haver vagy, akkor megvédünk, ha nem vagy az, akkor meg a biztonsági garanciád csak egy darab papír lesz, amikor szükséged lenne rá. Azzal meg tudod hogy mit csináljál... 🤣
hexahelicene
2026. április 10. 15:50
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. április 10. 15:15 --------- nem igaz nemfogod be a tiszás mocskos pofádat bazmeg
Csigorin
2026. április 10. 15:33
Donaldnak igaza van, a NATO elvarja hogy az amerikaiak huzzak ki oket a szarbol, de Gronland kapcsan is packaznak, Irannal se segitenek... akkor mi haszna az USAnak a NATObol? Lepjen ki a gecibe aztan mindjart visszavesznek a pofajukbol
kailniris
2026. április 10. 15:30
Rutte: „Ez egy nagyon őszinte, nagyon nyílt megbeszélés volt" ezzel szemben a valóság az, hogy trump ehajtotta a picsába a többi hajlamosal együtt, amiért nem segítettek neki iránnal szemben.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!