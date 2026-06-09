A külföldön tanuló ukrán diákok is a frontra kerülhetnek – a legbiztosabb, ha nem utaznak haza

Ukrajna már a „fantomhadtesteket” is beveti: nem létező személyeket soroznak be a toborzótisztek
Így teljesítsék a szigorú mozgósítási kvótákat.
Hiába a sikerpropaganda, az ukrán hétköznapok az állami terror légkörében zajlanak.
A KárpátHír arról ír, hogy a külföldön tanuló
ukrán egyetemistákat bizonyos esetekben őrizetbe vehetik a toborzótisztek
– derül ki a Novyny.live beszámolójából. A legfőbb kockázatot a katonai nyilvántartási szabályok megsértése jelenti, írják.
Hozzáteszik: a határátlépéshez a diákoknak az érvényes útlevél mellett fel kell mutatniuk a katonai nyilvántartási okmányukat, amely a Rezerv+ mobilalkalmazásban is elérhető. Vjacseszlav Kirda ügyvéd szerint a sorköteles státuszú, tehát 25 év alatti fiatalok számára az ország elhagyása zökkenőmentes. A hadköteles státuszba sorolt személyek helyzete bonyolultabb, de a tanulmányi jogviszony számukra is biztosítja a kiutazás jogát – tudjuk meg.
Mint kiderült,
a problémák akkor kezdődnek, ha az igazoltatás során kiderül: a diák megsértette „a mozgósítási szabályokat”.
Vladiszlav Derij jogász arra figyelmeztet, hogy az utcai ellenőrzéseket végző vegyes csoportokban szolgáló rendőrök azonnal előállítják és a legközelebbi toborzóirodába szállítják azokat, akik hivatalosan körözés alatt állnak, amiatt
az érintetteknek érdemes rendszeresen ellenőrizniük a saját státuszukat az állami applikációban (!).
És a lényeg: a toborzóközpontok ugyan elméletileg nem adhatnak ki körözést a 25 év alatti állampolgárok ellen, ám
a gyakorlatban előfordulnak adminisztrációs hibák (!), és a járőrök a téves riasztás esetén is végrehajtják az előállítást.
Arról már nincs adat, hogy ezek a „hibák” milyen gyakoriak.
Ezt is ajánljuk a témában
Így teljesítsék a szigorú mozgósítási kvótákat.
Nyitókép: Facebook