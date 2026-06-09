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egyetemisták orosz-ukrán háború toborzás kényszersorozás

A külföldön tanuló ukrán diákok is a frontra kerülhetnek – a legbiztosabb, ha nem utaznak haza

2026. június 09. 08:07

Hiába a sikerpropaganda, az ukrán hétköznapok az állami terror légkörében zajlanak.

2026. június 09. 08:07
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A KárpátHír arról ír, hogy a külföldön tanuló

 ukrán egyetemistákat bizonyos esetekben őrizetbe vehetik a toborzótisztek 

– derül ki a Novyny.live beszámolójából. A legfőbb kockázatot a katonai nyilvántartási szabályok megsértése jelenti, írják.

Hozzáteszik: a határátlépéshez a diákoknak az érvényes útlevél mellett fel kell mutatniuk a katonai nyilvántartási okmányukat, amely a Rezerv+ mobilalkalmazásban is elérhető. Vjacseszlav Kirda ügyvéd szerint a sorköteles státuszú, tehát 25 év alatti fiatalok számára az ország elhagyása zökkenőmentes. A hadköteles státuszba sorolt személyek helyzete bonyolultabb, de a tanulmányi jogviszony számukra is biztosítja a kiutazás jogát – tudjuk meg.

Mint kiderült, 

a problémák akkor kezdődnek, ha az igazoltatás során kiderül: a diák megsértette „a mozgósítási szabályokat”. 

Vladiszlav Derij jogász arra figyelmeztet, hogy az utcai ellenőrzéseket végző vegyes csoportokban szolgáló rendőrök azonnal előállítják és a legközelebbi toborzóirodába szállítják azokat, akik hivatalosan körözés alatt állnak, amiatt 

az érintetteknek érdemes rendszeresen ellenőrizniük a saját státuszukat az állami applikációban (!).

És a lényeg: a toborzóközpontok ugyan elméletileg nem adhatnak ki körözést a 25 év alatti állampolgárok ellen, ám 

a gyakorlatban előfordulnak adminisztrációs hibák (!), és a járőrök a téves riasztás esetén is végrehajtják az előállítást. 

Arról már nincs adat, hogy ezek a „hibák” milyen gyakoriak.

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Nyitókép: Facebook

 

Összesen 2 komment

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Sorrend:
logoff-mihaly
2026. június 09. 09:51
Most komolyan! Ki van meglepve? Ágyútöltelék most kell, tudás meg 50 évig nem. Mi következik ebből?
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1
0
sanya55-2
•••
2026. június 09. 08:50 Szerkesztve
Majd az EU-s elvtársak gondoskodnak a hazatérésükről, hogy legyen a hohol náciknak a háborúba aprítani való
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3
0
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