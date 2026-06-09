A külföldön tanuló ukrán diákok is a frontra kerülhetnek – a legbiztosabb, ha nem utaznak haza

Vladiszlav Derij jogász arra figyelmeztet, hogy az utcai ellenőrzéseket végző vegyes csoportokban szolgáló rendőrök azonnal előállítják és a legközelebbi toborzóirodába szállítják azokat, akik hivatalosan körözés alatt állnak, amiatt

az érintetteknek érdemes rendszeresen ellenőrizniük a saját státuszukat az állami applikációban (!).

És a lényeg: a toborzóközpontok ugyan elméletileg nem adhatnak ki körözést a 25 év alatti állampolgárok ellen, ám