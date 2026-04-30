A németek is lassan ráébrednek a válságra: brutális árak sokkolják a vásárlókat

A Berliner Zeitung cikke szerint komoly árrobbanással indult az idei eperszezon Németországban: a hazai termésből származó eper kilónkénti ára már a szezon elején eléri, sőt helyenként meg is haladja a 10 eurót (3670 forint). A berlini üzletekben a vásárlók gyakran döbbenten szembesülnek az árakkal, miközben még az eladók is túlzónak tartják a hazai eper árát.
A magas árak mögött elsősorban termelési és földrajzi okok állnak. Míg Dél-Európában kedvezőbb az időjárás és olcsóbb a tömegtermelés, addig a német gazdák sokkal kiszámíthatatlanabb körülmények között dolgoznak, gyakran védett termesztéssel és jelentős kézi munkaerővel. Emellett a hűtés, a csomagolás és a szállítás költségei is jelentősen emelkedtek, ami közvetlenül megjelenik a fogyasztói árakban.
A szezon elején ráadásul a kínálat is szűkös, ami tovább hajtja fel az árakat: egyes helyeken a 250 grammos kiszerelés ára 3,30 euró (1210 forint), ami több mint 13 eurós kilónkénti árat jelent. Bár a főszezonban várható némi árcsökkenés, a német eper így is jóval drágább marad az import – például spanyol – termékeknél. A hosszabb távú trend sem kedvez a hazai termelésnek: az eperföldek területe évek óta csökken Németországban, ami a növekvő költségek és a romló jövedelmezőség következménye.
A nyitókép illusztráció (Pexels)