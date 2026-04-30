berliner zeitung németország eper

A németek is lassan ráébrednek a válságra: brutális árak sokkolják a vásárlókat

2026. április 30. 06:48

Sok esetben még az eladók is túlzónak tartják az árakat.

null

A Berliner Zeitung cikke szerint komoly árrobbanással indult az idei eper­szezon Németországban: a hazai termésből származó eper kilónkénti ára már a szezon elején eléri, sőt helyenként meg is haladja a 10 eurót (3670 forint). A berlini üzletekben a vásárlók gyakran döbbenten szembesülnek az árakkal, miközben még az eladók is túlzónak tartják a hazai eper árát.

A magas árak mögött elsősorban termelési és földrajzi okok állnak. Míg Dél-Európában kedvezőbb az időjárás és olcsóbb a tömegtermelés, addig a német gazdák sokkal kiszámíthatatlanabb körülmények között dolgoznak, gyakran védett termesztéssel és jelentős kézi munkaerővel. Emellett a hűtés, a csomagolás és a szállítás költségei is jelentősen emelkedtek, ami közvetlenül megjelenik a fogyasztói árakban.

A szezon elején ráadásul a kínálat is szűkös, ami tovább hajtja fel az árakat: egyes helyeken a 250 grammos kiszerelés ára 3,30 euró (1210 forint), ami több mint 13 eurós kilónkénti árat jelent. Bár a főszezonban várható némi árcsökkenés, a német eper így is jóval drágább marad az import – például spanyol – termékeknél. A hosszabb távú trend sem kedvez a hazai termelésnek: az eperföldek területe évek óta csökken Németországban, ami a növekvő költségek és a romló jövedelmezőség következménye.

A nyitókép illusztráció (Pexels) 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sanya55-2
2026. április 30. 08:26
Vak Orbáni duma, azért mert megettek egy darab “ kolbászból a kerítés”-t még nagyon jó megvannak . Migránsokat 4 csillagos szállodákba helyezik el a fáradságos út után, nyugdíjasok nyugton vannak, mert kiteszik a lakásukból a dolgozók Magyarországon pályáznak az Audihoz takaritói állásra, tehát minden egyenes csak megint a propaganda
kbexxx
2026. április 30. 07:43 Szerkesztve
Még van vásárló erő németbe, de szívják a fogukat.. Mert nemcsak az élelmiszer drágult hanem minden Ami már bevezette azt a szokatlan helyzetet hogy számolgatni kezdett, már a középréteg is hogy, mivel hogyan gazdálkodjon ahol már minden euró számít .. Mire beállítanák a elfogadható kiadásokat külső árnővelő hatások felrugják a gyakorlatot amit Kialakitottak. Nyugalom.ide haza is követni fogjuk a rezsi csökkentés eltörlését követően ami.Brüsszeli.követelés 27 szankció.egyike!
massivement5
2026. április 30. 07:33
A nem létező Németországban, ahol 200+ ezer magyar él és és nincs wifi, technológiai középkor van. Azért csak jobb Oroszországban, ugye, kedves fideszesek?
Obsitos Technikus
2026. április 30. 07:25
Maradok a magyar epernél :-)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!