Csapdát állítottak Kijevnek – súlyos reformokat kényszerítene az EU Ukrajnára a 90 milliárdos hitelért cserébe
A támogatás ára keményebb lehet, mint amire Kijev számított.
Írjuk, hogy Orbán Viktor megmondta?
Az ukrán focus.ua beszámolója szerint az Európai Unió 90 milliárdos hitelcsomagja révén Ukrajna először kap lehetőséget arra, hogy a nemzetközi pénzügyi támogatás egy részét közvetlenül a fegyveres erők személyi juttatásaira fordítsa.
A kormányzó Szolgája a Népnek frakció képviselője, Arszenyij Puskarenko elmondása szerint eddig szigorú pénzügyi szétválasztás működött: a belföldi bevételeket kizárólag a honvédelemre fordították, míg a külföldi támogatásokból a civil kiadásokat – például nyugdíjakat, egészségügyet és a közigazgatás működését – finanszírozták. Az új hitel azonban ezen változtat, és lehetővé teszi, hogy
a források egy része immár közvetlenül a katonák illetményét is fedezze.
Puskarenko hangsúlyozta, hogy a konstrukció különleges feltételekkel működik:
a háború lezárásáig Ukrajnának nem kell visszafizetnie a hitelt, a kamatokat pedig a partnerországok állják.
A finanszírozás hátterében részben az Oroszországhoz köthető befagyasztott vagyonok is szerepet kapnak, amelyek a rendszer garanciáját képezik.
A politikus szerint a döntés nemcsak pénzügyi, hanem stratégiai jelentőségű is, mivel új alapokra helyezheti a katonák ösztönzési rendszerét. Úgy fogalmazott: a háborús körülmények között különösen fontos a fronton szolgálók és a mozgósított katonák anyagi megbecsülése, ezért a jövőben a juttatási rendszer felülvizsgálata is napirendre kerülhet.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP