04. 30.
csütörtök
zelenszkij európai unió hitel ukrajna

Óriási üzletet kötöttek az ukránok: Zelenszkij párttársa kotyogta ki, mire megy a 90 milliárdos uniós hitel és ki fizeti majd a számlát

2026. április 30. 07:08

Írjuk, hogy Orbán Viktor megmondta?

2026. április 30. 07:08
null

Az ukrán focus.ua beszámolója szerint az Európai Unió 90 milliárdos hitelcsomagja révén Ukrajna először kap lehetőséget arra, hogy a nemzetközi pénzügyi támogatás egy részét közvetlenül a fegyveres erők személyi juttatásaira fordítsa.

A kormányzó Szolgája a Népnek frakció képviselője, Arszenyij Puskarenko elmondása szerint eddig szigorú pénzügyi szétválasztás működött: a belföldi bevételeket kizárólag a honvédelemre fordították, míg a külföldi támogatásokból a civil kiadásokat – például nyugdíjakat, egészségügyet és a közigazgatás működését – finanszírozták. Az új hitel azonban ezen változtat, és lehetővé teszi, hogy 

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

a források egy része immár közvetlenül a katonák illetményét is fedezze.

Puskarenko hangsúlyozta, hogy a konstrukció különleges feltételekkel működik: 

a háború lezárásáig Ukrajnának nem kell visszafizetnie a hitelt, a kamatokat pedig a partnerországok állják.

A finanszírozás hátterében részben az Oroszországhoz köthető befagyasztott vagyonok is szerepet kapnak, amelyek a rendszer garanciáját képezik.

A politikus szerint a döntés nemcsak pénzügyi, hanem stratégiai jelentőségű is, mivel új alapokra helyezheti a katonák ösztönzési rendszerét. Úgy fogalmazott: a háborús körülmények között különösen fontos a fronton szolgálók és a mozgósított katonák anyagi megbecsülése, ezért a jövőben a juttatási rendszer felülvizsgálata is napirendre kerülhet.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. április 30. 09:25
Kifizetik?! Ellopják...
0
0
lemez
2026. április 30. 08:52
Tehát az unio eltart finansziroz egy egész országot.Ursula a gyárosok globalisták igényét teljesiti hiszen mindenki tudja azért van ott.Most majd tóbbet és tóbbet kell befizetni a tagországoknak mert csödben van az unio.
1
0
Ergit
2026. április 30. 08:26
Zselé úgy gondolja, hogy már mindent is megtehet. Ha nem kap meg majd valamit, megint a katonaságával fenyegetődzik, ahogy Magyarországot is megfenyegette ilyen módon 04.12. előtt....
4
0
Palmimi85
2026. április 30. 08:11
Európa gyilkosai: a Bundesmutti Angela Merkel (wir schaffes das... migránsbeengedés, Ukrajna von der Leyer-Hitler összeborult a brézongorista Zelenszkijjel és padlóra küldte gazdaságilag Európát, Manfed SS Weber, aki háborúba akarja vinni (és a tetű tiszás fostos-seggű közreműködésével meg is teszi), Európa fiait... ... mondjak még valamit, Ildikó?
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!