Csapdát állítottak Kijevnek – súlyos reformokat kényszerítene az EU Ukrajnára a 90 milliárdos hitelért cserébe

akár 20 százalékos áfát is kivethetnek.

A pénzügyminisztérium számításai szerint ez évente több mint 40 milliárd hrivnyával növelhetné a költségvetési bevételeket.

A nemzetközi partnerek kísértetiesen ismerős érvekkel álltak elő a reform erőltetése kapcsán, mint amivel az európai gazdaságok belső támogatási rendszereit szokták kritizálni: szerintük a jelenlegi szisztéma

torzítja a versenyt,

fenntartja az árnyékgazdaságot és

túlzott terhet ró az államháztartásra.

A kérdés azonban politikailag kifejezetten érzékeny. Az ilyen típusú adóemelések rendkívül népszerűtlenek, és korábban is komoly vitákat váltottak ki az ukrán parlament és Volodimir Zelenszkij között.