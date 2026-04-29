Ukrajna hitel adórendszer Volodimir Zelenszkij IMF Európai Unió

Csapdát állítottak Kijevnek – súlyos reformokat kényszerítene az EU Ukrajnára a 90 milliárdos hitelért cserébe

2026. április 29. 20:53

A támogatás ára keményebb lehet, mint amire Kijev számított.

2026. április 29. 20:53
Szigorúbb feltételekhez kötné az Európai Unió az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel egy részének folyósítását – számolt be a Bloomberg értesülései alapján a Kárpáti Igaz Szó. A vita középpontjában olyan, politikailag kényes gazdasági intézkedések állnak, mint az adórendszer radikális átalakítása.

Kijev jelenlegi, kedvezményes adózási rendszere ugyanis jelenleg lehetővé teszi, hogy

a kisvállalkozók mindössze 5 százalékos adót fizessenek bevételeik után.

Az új elképzelések szerint azonban az évi 4 millió hrivnyánál nagyobb bevételű egyéni vállalkozókra

akár 20 százalékos áfát is kivethetnek.

A pénzügyminisztérium számításai szerint ez évente több mint 40 milliárd hrivnyával növelhetné a költségvetési bevételeket.

A nemzetközi partnerek kísértetiesen ismerős érvekkel álltak elő a reform erőltetése kapcsán, mint amivel az európai gazdaságok belső támogatási rendszereit szokták kritizálni: szerintük a jelenlegi szisztéma

  • torzítja a versenyt,
  • fenntartja az árnyékgazdaságot és
  • túlzott terhet ró az államháztartásra.

A kérdés azonban politikailag kifejezetten érzékeny. Az ilyen típusú adóemelések rendkívül népszerűtlenek, és korábban is komoly vitákat váltottak ki az ukrán parlament és Volodimir Zelenszkij között.

A törvényhozás már több hasonló javaslatot is elutasított, például a külföldről érkező csomagok megadóztatását is.

A támogatási csomag része egyébként egy 8,4 milliárd eurós makrofinanszírozási keret, amelyet Ukrajna még idén szeretne lehívni. A teljes 90 milliárd eurós programból körülbelül 60 milliárd eurót védelmi célokra különítenének el.

A helyzetet bonyolítja, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is hasonló feltételekhez köti saját, több mint 8 milliárd dolláros programját. Ukrajna már elmulasztott egy márciusi határidőt, és júniusig kapott haladékot, amikor újraértékelik a program teljesítését.

Felmerült ugyan, hogy az áfaváltozások bevezetését egy évvel elhalasztják, de a nemzetközi szervezetek a reformok mielőbbi végrehajtását sürgetik.

Még ha Kijev időt is nyer, a kérdés hosszabb távon elkerülhetetlen: az EU-csatlakozás érdekében az ukrán adórendszert előbb-utóbb az uniós normákhoz kell igazítani, ami aligha fogja elnyerni az ukránok többségének tetszését.

Fotó: Geoff Robins / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Oszodibeszed
2026. április 29. 21:23 Szerkesztve
Súlyos reformok?? Mifene! Ezentúl a lopott készpénzt és aranyat nem furgonban kell szállítani, hanem terepjáróban? Vagy ami még húsbavágóbb: lőttek az aranybudi-építészetnek!??? Zelenszkijnek meg kell válnia legalább 60 ingatlanjától....?
hoci74
2026. április 29. 21:09
Majd az ukrán tábornokok kitalálják hogy elmennek nem csak a Balatonig,hanem egészen Brüsszelig azért a pénzért.
Robert-N
2026. április 29. 21:02
akitiosz 2026. április 29. 21:02 Ha azt a pénzt egyszer kifizeti az EU Kijevnek, akkor soha többet nem fogja azt látni. --- Hogy talátad ki minipöcs?
Robert-N
2026. április 29. 21:02
Aha kezdődik nincs Orbán jönnek a pikkelyek, vagy cikkelyek 😁
