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Brüsszel apartheid Izrael Kaja Kallas Európai Unió

Brüsszelben is egyre többen bírálják Kaja Kallast az Izraelről tett kijelentése miatt

2026. június 12. 19:09

Újabb kellemetlen ügy borzolja a kedélyeket Brüsszelben. Az izraeli politika és a dél-afrikai apartheid közötti párhuzamával Kaja Kallas nemcsak diplomáciai vihart kavart, hanem több uniós tisztviselő szerint az Európai Unió hivatalos álláspontjától is eltért.

2026. június 12. 19:09
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A brüsszeli székhelyű Euractiv exkluzív értesülése szerint Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke és az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője május végén Mexikóban tartott zárt tárgyalásokon az izraeli palesztinpolitikát a dél-afrikai apartheid rendszeréhez hasonlította. A lapnak nyilatkozó diplomaták szerint Kallas arról beszélt, milyen mély benyomást tett rá egy korábbi dél-afrikai látogatása, valamint a johannesburgi apartheidmúzeum.

A beszámolók alapján az izraeli fellépés és a hajdani faji elkülönítési rendszer között vont párhuzamot, ami több uniós szereplő szerint szembemegy az Európai Unió hivatalos külpolitikai álláspontjával.

Az Euractiv szerint az Európai Unió ugyan rendszeresen bírálja Izraelt egyes intézkedései miatt, támogatja a kétállami megoldást, valamint kifogásolja a ciszjordániai telepbővítéseket, az apartheidhez való hasonlítást azonban nem tekinti hivatalos álláspontnak. A lap által idézett egyik uniós diplomata úgy fogalmazott:

Az EU kritikus Izraellel szemben és támogatja a kétállami megoldást. Az apartheidhez való hasonlítás elfogadhatatlan, és nem uniós politika. Nagy probléma, ha ilyen kijelentéseket tesz, miközben hivatalosan az EU-t képviseli a világ színpadán.

Az ügy különösen érzékeny annak fényében, hogy több tagállam – köztük Németország és Franciaország – korábban határozottan elutasította az ilyen jellegű párhuzamokat. Az apartheidvád ugyanakkor központi eleme annak az eljárásnak is, amelyet Dél-Afrika indított Izrael ellen a hágai Nemzetközi Bíróság előtt. Kallas hivatala az Euractiv megkeresésére nem kívánta kommentálni az értesüléseket, és nem erősítette meg, de nem is cáfolta azokat.

Az Izraellel kapcsolatos kijelentés csak az egyik botlás a sorban

A lap szerint nem ez az első eset az elmúlt hetekben, amikor Kallas kellemetlen helyzetbe hozta az uniós diplomáciát. Május végén, az uniós külügyminiszterek ciprusi informális találkozóján arról beszélt, hogy az amerikai diplomaták elhagyták Kijevet, miközben az európai nagykövetségek helyben maradtak. Az állítás azonban tévesnek bizonyult, mivel az amerikai diplomaták nem távoztak az ukrán fővárosból. Egy másik diplomata az Euractivnak azt mondta:

Ezek a hibák elfogadhatatlanok egy uniós külpolitikai vezetőtől.

A viták már túlmutatnak egy-egy elszóláson. Az Euractiv szerint az Európai Külügyi Szolgálaton belül egyre erősebb az elégedetlenség, és több tagállam – köztük Franciaország, Németország, Svédország, Finnország és Írország – részéről is bírálatok érik Kallas vezetői teljesítményét. Egy magas rangú bizottsági tisztviselő szerint különösen problémás, hogy az alelnök huszonhét tagállam nevében szólal meg, miközben nincs olyan közvetlen politikai kontroll alatt, mint egy nemzeti külügyminiszter. A növekvő elégedetlenséget jól mutatja, hogy egy diplomata már úgy fogalmazott: 

Nyilvánvaló, hogy ezt így nem folytathatjuk.

Kallas ugyanakkor csütörtökön a munkatársainak küldött levelében azt írta, hogy az uniós intézmények feladatait és hatásköreit a szerződések egyértelműen meghatározzák, és ez a keretrendszer változatlan marad.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

Összesen 20 komment

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Sorrend:
Bynortx
2026. június 12. 20:55
Nem kell csodálkozni a kis drágán. Egy olyan nőről beszélünk aki hatalmat kapott a kezébe. Ez mindent megmagyaráz arról, hogy miért beszél baromságokat.
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schwabisch2026
2026. június 12. 20:53
Jenő a hülyenő! Ezt most benézted, de amúgy kit érdekel?
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fatman
2026. június 12. 20:42
Mocskos kurva... Amúgy, ha 20 éve bárki politikus ilyen kijelentést tett volna Európában, örökre kiírta volna magát a civilizációból... Ilyen a mocskos libsi képmutatás
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1
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5m007h 0p3ra70r
2026. június 12. 20:18
»nuevas-reglas 2026. június 12. 19:47 A szarbanmediaban meg hemzsegnek a kaftanosok« Muszlimok a fideszmédiában? 🤣🤣🤣🤣💨🙊
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