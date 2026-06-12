Brüsszelben is egyre többen bírálják Kaja Kallast az Izraelről tett kijelentése miatt

A brüsszeli székhelyű Euractiv exkluzív értesülése szerint Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke és az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője május végén Mexikóban tartott zárt tárgyalásokon az izraeli palesztinpolitikát a dél-afrikai apartheid rendszeréhez hasonlította. A lapnak nyilatkozó diplomaták szerint Kallas arról beszélt, milyen mély benyomást tett rá egy korábbi dél-afrikai látogatása, valamint a johannesburgi apartheidmúzeum.

A beszámolók alapján az izraeli fellépés és a hajdani faji elkülönítési rendszer között vont párhuzamot, ami több uniós szereplő szerint szembemegy az Európai Unió hivatalos külpolitikai álláspontjával.

Az Euractiv szerint az Európai Unió ugyan rendszeresen bírálja Izraelt egyes intézkedései miatt, támogatja a kétállami megoldást, valamint kifogásolja a ciszjordániai telepbővítéseket, az apartheidhez való hasonlítást azonban nem tekinti hivatalos álláspontnak. A lap által idézett egyik uniós diplomata úgy fogalmazott: