Ukrajna közölte a polgáraival, szét lesznek adóztatva még évekkel a háború befejezése után is

Az ukrán parlament elfogadta a törvényt, amely szerint a hadiadót még három évig fizetni kell a háború és a hadiállapot befejezése után is – írja a Kárpáti Igaz Szó. A törvény célja, hogy a béke beállta után is biztosítsa az állam működéséhez, a védelemhez és az újjáépítéshez szükséges pénzügyi forrásokat. A bevételeket külön alapba irányítják, elsősorban a fegyveres erők szükségleteire, de a háború utáni helyreállításra is.

IMF-kapcsolat és nemzetközi kötelezettségek

A pénzügyminiszter szerint a törvény elfogadása szorosan kapcsolódik Ukrajna nemzetközi kötelezettségeihez, különösen a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) folytatott együttműködéshez. A lépés része azoknak a „strukturális reformoknak”, amelyek a 8,1 milliárd dolláros, négyéves IMF-hitelszerződés feltételei között szerepelnek. Eddig körülbelül 1,5 milliárd dollárt folyósítottak a program keretében.