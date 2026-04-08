tisza párt nemzetközi valutaalappal imf ukrajna

Ukrajna közölte a polgáraival, szét lesznek adóztatva még évekkel a háború befejezése után is

2026. április 08. 13:06

Az ukránok példája mutatja, mi várna a magyarokra, ha a Tisza gazdasági programja megvalósulna.

2026. április 08. 13:06
Az ukrán parlament elfogadta a törvényt, amely szerint a hadiadót még három évig fizetni kell a háború és a hadiállapot befejezése után is – írja a Kárpáti Igaz Szó. A törvény célja, hogy a béke beállta után is biztosítsa az állam működéséhez, a védelemhez és az újjáépítéshez szükséges pénzügyi forrásokat. A bevételeket külön alapba irányítják, elsősorban a fegyveres erők szükségleteire, de a háború utáni helyreállításra is. 

IMF-kapcsolat és nemzetközi kötelezettségek

A pénzügyminiszter szerint a törvény elfogadása szorosan kapcsolódik Ukrajna nemzetközi kötelezettségeihez, különösen a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) folytatott együttműködéshez. A lépés része azoknak a „strukturális reformoknak”, amelyek a 8,1 milliárd dolláros, négyéves IMF-hitelszerződés feltételei között szerepelnek. Eddig körülbelül 1,5 milliárd dollárt folyósítottak a program keretében.

Legutóbb márciusban tárgyalt Kijevben az IMF szakértői küldöttsége Gavin Gray misszióvezető vezetésével. A megbeszélések középpontjában a makrogazdasági politika és a kulcsfontosságú strukturális reformok állnak – hangsúlyozta Priscilla Toffano, az IMF ukrajnai képviselője.

A parlamentnek március végéig kellett volna elfogadnia egy sor jogszabályt, köztük adóemeléseket, amelyek a vállalkozásokat és a háztartásokat egyaránt érintik.

A törvényhozás azonban késlekedett: több IMF által elvárt módosítást még nem tűztek napirendre, sőt március 10-én elutasítottak egy javaslatot az online platformokon szerzett jövedelmek megadóztatásáról.

Az IMF szerint azonban ezek a lépések elengedhetetlenek a költségvetési stabilitás, a pénzügyi átláthatóság és a befektetői bizalom fenntartásához. 

Társadalmi és politikai feszültségek

Az intézkedések társadalmi megítélése vegyes. A háború ötödik évében az adóemelések és a megszorítások kifejezetten népszerűtlenek, ugyanakkor elfogadásuk szükséges ahhoz, hogy Ukrajna hozzáférjen a teljes IMF-finanszírozáshoz. Danilo Hetmancev, a parlament adóügyi bizottságának vezetője szerint pénzügyi tragédia fenyegeti az országot, ha nem emelik meg időben az adókat.

Hetmancev kritizálta azt is, hogy a képviselők többsége vonakodik nevét adni a népszerűtlen döntésekhez, például a közüzemi díjak piaci szintre emeléséhez, a rezsitámogatások átalakításához vagy a kisvállalkozók adóterheinek növeléséhez.

A következő hetekben további adóügyi szavazások várhatók a parlamentben.

A Tisza Párt és Magyar Péter is hasonló sorsot szán Magyarországnak

A Tiszához köthető gazdasági szakemberek korábban többször kijelentették, hogy vissza kell hívni Magyarországra az IMF-et. A párt gazdasági elképzeléseinek középpontjában pedig az adóemelések állnak.

Bevezetnék például a többkulcsos adórendszert, amellyel gyakorlatilag a középosztályt sarcolnák meg, de nem úsznák meg a nyugdíjasok sem, mivel a nyugdíjakat is megadóztatnák.

Eltörölnék az adókedvezményeket, valamint új adókat vezetnének be, többek között vagyonadót, és – ahogy a legutóbb került nyilvánosságra – a jelenleg adómentes befektetéseket és megtakarításokat is megadóztatnák.

Mindezt azért, hogy a nagyvállalatok adóterheit csökkenthessék, és kivezethessék a különadókat.

Nyitókép forrása: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Nemtulokos
2026. április 08. 17:44
Azt hallottam, hogy felemelik az áfát 25 százalékra. Ezek az ukránok elmebetegek.
VeressZoltán
2026. április 08. 14:55
Hátha ezekkel együtt, mindösszesen tele lesz már zselével a hócipője a népnek, az 'istenadta' népnek!
gullwing
2026. április 08. 14:27
Aranybudi a vezetésnek a népnek meg nyomor....
sanya55-2
2026. április 08. 14:26
Ha marad egyáltalán valaki a volt ukriland területén. Az oroszok nem adóztatják agyon az ott lakókat
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!