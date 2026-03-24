Jön a Tisza, jön a második Bokros-csomag? – A szakértő elárulja

Magyarország segélyalapú országból munkaalapú társadalommá vált, és ma mintegy egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben”.

A családi pótlék rendszere megmaradt, ugyanakkor a visszaéléseket sikerült visszaszorítani. A családi adókedvezményeknek és a különböző támogatási formáknak köszönhetően a családok ma összességében lényegesen nagyobb támogatásban részesülnek, mintha kizárólag a családi pótlék emelésére épülne a rendszer – húzza alá.

Fűrész Tünde azt is megjegyzi, hogy a családi pótlék önmagában nem ösztönzi a munkavállalást, sőt bizonyos esetekben éppen ellenkező hatást válthat ki, mivel növeli a munkavégzés nélkül is elérhető jövedelmet. Emellett az univerzális, készpénzes juttatások – mint amilyen a családi pótlék – elsősorban rövid távon javítják a jövedelmi helyzetet, de általában nem gyakorolnak érdemi hatást a gyermekvállalási döntésekre.

A demográfiai kutatások szerint

a gyermekvállalást hatékonyabban támogatják azok az intézkedések, amelyek segítik a munka és a családi élet összehangolását, illetve hosszabb távú pénzügyi biztonságot nyújtanak

– például az adókedvezmények és a lakhatási támogatások – sorolja.

Az iránti érdeklődésünkre, hogy a Tisza-csomag által említett közvetett támogatások – tanszerek, gyógyszerek, tápszerek – mennyire kompenzálnák például az szja-mentesség megszüntetését, a közgazdász azt feleli, hogy mindezek alapvetően egyszeri vagy eseti segítséget jelentenének, amelyek hosszú távon nem képesek stabilizálni a családok anyagi helyzetét.

Ezzel szemben a munkajövedelemhez kapcsolódó, a gyermeknevelés teljes időszakát lefedő adócsökkentési intézkedések tartós pénzügyi előnyt biztosítanak. Ezek lehetővé teszik, hogy a gyermeket nevelő szülők folyamatos anyagi támogatásban részesüljenek, ne csupán alkalmi, segélyszerű juttatásokra támaszkodjanak.

A Tisza által ígért, egyszeri 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás például kisebb összeg, mint amit akár egy minimálbért kereső édesanya egyetlen hónap alatt megkaphat adókedvezmények és adómentesség formájában

– veti össze a gyakorlatot az ellenzéki tervezettel.

Ráadásul ezek a közvetett támogatások várhatóan csak a rászorulónak minősített családok számára lennének elérhetők, és egyszeri juttatásként jelennének meg, nem pedig rendszeres, havonta jelentkező jövedelemkiegészítésként – hangsúlyozza az egykori helyettes államtitkár.

Nyakunkon a második Bokros-csomag?

Fűrész Tünde felidézi, hogy a Bokros-csomagot 1995. március 12-én hirdették meg, vagyis immár több mint harminc éve. Főbb elemei közé tartozott a forint leértékelése, az állami bérek befagyasztása, az ingyenes felsőoktatás megszüntetése, a családtámogatási rendszer átalakítása, valamint a nyugdíjkorhatár emelése.

A korabeli baloldali kormány megszüntette a GYED-et, és a családi pótlék, a GYES, valamint a gyermeknevelési támogatás esetében jövedelemhatárhoz kötötte a jogosultságot.

A KINCS elnöke rámutat, hogy a Tisza Pártnak tulajdonított programban, illetve a hozzá köthető szakértői nyilatkozatokban több, ezekhez hasonló intézkedés is megjelenik. Ilyenek például a GYED megszüntetésének lehetősége, a személyi jövedelemadó többkulcsossá tétele, az állami egészségbiztosítási rendszer átalakítása vagy megszüntetése, a lakosság magánbiztosítók felé terelése, illetve a Nők40 program eltörlése.

A két megközelítés között így párhuzam vonható abban az értelemben, hogy

mindkettőben szerepelnek olyan intézkedések, amelyek jelentős megszorításokat eredményezhetnek, és érdemi jövedelemcsökkenést okozhatnak a családok számára.

A nyilvánosságra került információk alapján ezért nem meglepő, hogy egyes értelmezések szerint a több mint harminc évvel ezelőtti megszorító csomag képe idéződik fel, amely negatívan érintette a gyermekvállalási kedvet. Ekkor zuhantak be a születésszámok és a teljes termékenységi arányszám is 1,5 alá esett.

Fűrész Tünde végül leszögezi, hogy a Bokros Lajos nevéhez köthető csomag a mai napig érezteti a hatását, hiszen

ma azok a fiatal nők hiányoznak a szülőképes női korosztályból, akiknek akkor kellett volna megszületniük.

„Egy, a családokat érintő megszorító csomag tehát a korábbi szomorú tapasztalatok alapján hosszú távon is kihat a népesedési folyamatokra. A családpolitika stabilitásának és kiszámíthatóságának megőrzése emiatt is kulcsfontosságú kérdés” – zárja gondolatait a közgazdász.

