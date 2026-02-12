Bokros-csomag újratöltve? Az egyikori MSZP-s politikus szerint kormányválás esetén újra megszorításokra lenne szükség (VIDEÓ)

Bokros Lajos előkerült – rémes jövőképet vázolt fel Magyarország számára (VIDEÓ)
A volt pénzügyminiszter az ATV műsorában többek között belengette, hogy a közigazgatásban nagyon sok munkahelyet meg kellene szüntetni.
A baloldali közgazdász szerint a jelenlegi kedvezményeket ki kellene venni az adórendszerből.
Ahogy lapunk korábban megírta, az egyikori MSZP-s miniszter, Bokros Lajos az ATV-ben ismét arról beszélt, hogy egy kormányválás esetén miket kellene tennie Magyar Péter pártjának. A baloldali közgazdász szerint a „közigazgatásban nagyon sok munkahelyet kellene megszüntetni”. Emellett az Orbán-kabinet gazdaságpolitikájában azt kifogásolta, hogy adókon és támogatásokon keresztül a kormány „teljes mértékben felülírja a piac értékítéletét”.
Bokros szerint az adópolitika terén is gyökeres változásokra lenne szükség. Egyrészt az egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos SZJA-adózásnak kellene jönnie. Másrészt az adóalapnak bővülne kellene, harmadrészt a kedvezményeket is ki kellene venni az adórendszerből.
Én megtettem a magam részéről azt, amit annak idején megkövetelt tőle a haza
– mondta a sokak szerint a rendszerváltás utáni magyar történelem egyik legkeményebb megszorító csomagjának megalkotója, utalva a nevéről elnevezett Bokros-csomagra.
