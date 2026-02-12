Ft
02. 12.
csütörtök
mszp bokros csomag kedvezmény közgazdász

Bokros-csomag újratöltve? Az egyikori MSZP-s politikus szerint kormányválás esetén újra megszorításokra lenne szükség (VIDEÓ)

2026. február 12. 20:16

A baloldali közgazdász szerint a jelenlegi kedvezményeket ki kellene venni az adórendszerből.

2026. február 12. 20:16
null

Ahogy lapunk korábban megírta, az egyikori MSZP-s miniszter, Bokros Lajos az ATV-ben ismét arról beszélt, hogy egy kormányválás esetén miket kellene tennie Magyar Péter pártjának. A baloldali közgazdász szerint a „közigazgatásban nagyon sok munkahelyet kellene megszüntetni”. Emellett az Orbán-kabinet gazdaságpolitikájában azt kifogásolta, hogy adókon és támogatásokon keresztül a kormány „teljes mértékben felülírja a piac értékítéletét”.

Bokros szerint az adópolitika terén is gyökeres változásokra lenne szükség. Egyrészt az egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos SZJA-adózásnak kellene jönnie. Másrészt az adóalapnak bővülne kellene, harmadrészt a kedvezményeket is ki kellene venni az adórendszerből.

Én megtettem a magam részéről azt, amit annak idején megkövetelt tőle a haza

 – mondta a sokak szerint a rendszerváltás utáni magyar történelem egyik legkeményebb megszorító csomagjának megalkotója, utalva a nevéről elnevezett Bokros-csomagra.

Nyitókép: AFP/Mónos Gábor

***

tapir32
2026. február 12. 22:19
Bokros a magyar gazdaság halálmadara!
Válasz erre
1
0
tapir32
•••
2026. február 12. 22:14 Szerkesztve
Fasiszta diktatúra nem lesz! Magyar Péter személyi kultuszából nem kérünk! A Tisza döglik! Bokrost felelősségre kellett volna vonni a gazdaság tönkretételéért!
Válasz erre
1
0
machet
2026. február 12. 21:23
Egy rohadék ez a pali.
Válasz erre
2
0
Krupp Skya
2026. február 12. 21:17
A kurva anyádat is el kellene venni, feleségül neked Lalyos!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!