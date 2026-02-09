Bokros Lajos előkerült – rémes jövőképet vázolt fel Magyarország számára (VIDEÓ)

A Tűzfalcsoport legutóbbi cikkében leleplezte, mire készül a Tisza Párt holdudvara. Az oknyomozó blog többek között bemutatta, hogy Bokros Lajos Tisza-közeli közgazdász milyen szélsőséges reformokkal „javítana” a gazdaság helyzetén.

A volt pénzügyminiszter ezekről az ATV Egyenes beszéd című műsorában is beszélt pénteken. Mint fogalmazott,