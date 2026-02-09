Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
megszorítások tisza párt tűzfalcsoport bokros lajos atv magyarország elbocsátás

Bokros Lajos előkerült – rémes jövőképet vázolt fel Magyarország számára (VIDEÓ)

2026. február 09. 21:37

A volt pénzügyminiszter az ATV műsorában többek között belengette, hogy a közigazgatásban nagyon sok munkahelyet meg kellene szüntetni.

2026. február 09. 21:37
null

A Tűzfalcsoport legutóbbi cikkében leleplezte, mire készül a Tisza Párt holdudvara. Az oknyomozó blog többek között bemutatta, hogy Bokros Lajos Tisza-közeli közgazdász milyen szélsőséges reformokkal „javítana” a gazdaság helyzetén. 

A volt pénzügyminiszter ezekről az ATV Egyenes beszéd című műsorában is beszélt pénteken. Mint fogalmazott, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Tovább a cikkhezchevron

Most csak önnek itt súgom meg, hogy nehogy a kedves nézők hallják, a közigazgatásban kellene nagyon sok munkahelyet megszüntetni”.

Azonban a megdöbbentő kijelentések sora itt még nem ért véget. Bokros a nemzeti kormány támogató gazdasági intézkedéseinek kritikájaként arról beszélt, hogy „a költségvetésen keresztül, egyik oldalon az adórendszeren át, másik oldalon támogatások kiosztogatásán, teljes mértékben felülírja a piacnak az értékítéletét, olyanokat hoz helyzetbe kedvezményes adókkal, illetve iszonyatos támogatásokkal…”

De mint kiderült, a kis- és középvállalkozói szektor sem számíthat sok jóra. Az egykori miniszter szerint ugyanis „lehet, hogy bizonyos vállalkozóknak a nem hatékony gazdálkodása megszűnik”.

A Tűzfalcsoport cikkében azt is kiemelte, hogy az adórendszeren belüli családtámogatások megszüntetése is szóba került a beszélgetés során. A Tisza-közeli gazdasági szakember ugyanis arra is kitért az ATV műsorában, hogy „lehet, hogy egy kicsit nagyképűen és szerénytelenül, de én megtettem a magam részéről, amit annak idején megkövetelt tőlem a haza”.

A vonatkozó videót alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. február 09. 23:26
Ismerjük a vén szarost.
Válasz erre
0
0
nemenvagyoken
2026. február 09. 22:50
A tiszarosok a tipikus agyhalott, frusztrált, irigy, gyűlölködő prolik, akiket a libsi politikusok és média 15 éve etetnek a lebutított, gyűlöletkeltő mantrákkal. Számukra a buborékon belül élve annyit jelent a világ, hogy "óóóóóbán lop", és nekik emiatt alacsony a nyugdíjuk, emiatt nem kapnak nyolc általánossal vagy szakmunkással minisztériumi pozíciókat. Ezek azok a tipikus kisnyilas-ávós prolik, akik mindig másban látják a saját nyomoruk okát, akik irigykednek a náluk tehetségesebbekre, gazdagabbakra, csak a saját felelősségüket nem hajlandóak elismerni. Soha egyetlen Orbán-gyűlölő prolitól sem hallottam, hogy beismerte volna, hogy azért alacsony a nyugdíja, mert nem dolgozott eleget, vagy hogy azért nem vitte sokra, mert buta/lusta volt a tanuláshoz, ehelyett "természetesen" az állam, a Fidesz és Orbán a hibás.
Válasz erre
1
0
Hohokam
2026. február 09. 22:37
Hogy ez az ember háborítatlanul itt létezhet Magyarországon, az valami elképesztő önfeladást és meghunyászkodást mutat. Ez egy PARAZITA társadalomromboló féreg.
Válasz erre
3
0
nuevoreynuevaley
•••
2026. február 09. 22:36 Szerkesztve
Magyarorszagnak a jelene is remes, csak ez a szennylap nem mer ezzel szembenezni A kormanynak nincs mas lehetosege, meg a GDP szinten tartasara se, mint a migransbehozatal Az adokat nem tudjak csokkenteni, mert kikoltekeztek a valasztas elott 3 eve no a GDP aranyos adossag Tokmind1 ki lesz kormanyon, tovabbra is maradnak a roman koruli berek, korberohogi mindenki a szerencsetlen ciganyputrit Ja EU penz se lesz ha a dagadek nyer, EU sarc viszont lesz
Válasz erre
1
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!