Bokros Lajos előkerült – rémes jövőképet vázolt fel Magyarország számára (VIDEÓ)

Ön kiszámolta már? Ennyit bukna havonta a Tisza Párt valódi gazdasági programjával (KALKULÁTOR)
Kalkulátorunkkal bárki kiszámolhatja, mire számíthat, ha a Tisza Párt nyeri a választásokat.
A volt pénzügyminiszter az ATV műsorában többek között belengette, hogy a közigazgatásban nagyon sok munkahelyet meg kellene szüntetni.
A Tűzfalcsoport legutóbbi cikkében leleplezte, mire készül a Tisza Párt holdudvara. Az oknyomozó blog többek között bemutatta, hogy Bokros Lajos Tisza-közeli közgazdász milyen szélsőséges reformokkal „javítana” a gazdaság helyzetén.
A volt pénzügyminiszter ezekről az ATV Egyenes beszéd című műsorában is beszélt pénteken. Mint fogalmazott,
Most csak önnek itt súgom meg, hogy nehogy a kedves nézők hallják, a közigazgatásban kellene nagyon sok munkahelyet megszüntetni”.
Azonban a megdöbbentő kijelentések sora itt még nem ért véget. Bokros a nemzeti kormány támogató gazdasági intézkedéseinek kritikájaként arról beszélt, hogy „a költségvetésen keresztül, egyik oldalon az adórendszeren át, másik oldalon támogatások kiosztogatásán, teljes mértékben felülírja a piacnak az értékítéletét, olyanokat hoz helyzetbe kedvezményes adókkal, illetve iszonyatos támogatásokkal…”
De mint kiderült, a kis- és középvállalkozói szektor sem számíthat sok jóra. Az egykori miniszter szerint ugyanis „lehet, hogy bizonyos vállalkozóknak a nem hatékony gazdálkodása megszűnik”.
A Tűzfalcsoport cikkében azt is kiemelte, hogy az adórendszeren belüli családtámogatások megszüntetése is szóba került a beszélgetés során. A Tisza-közeli gazdasági szakember ugyanis arra is kitért az ATV műsorában, hogy „lehet, hogy egy kicsit nagyképűen és szerénytelenül, de én megtettem a magam részéről, amit annak idején megkövetelt tőlem a haza”.
A vonatkozó videót alább tekintheti meg:
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
