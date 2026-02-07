Ft
02. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
megszorítások tisza párt magyar péter csercsa balázs magyarország 2027 – 2035 konvergenciaprogram kalkulátor

Ön kiszámolta már? Ennyit bukna havonta a Tisza Párt valódi gazdasági programjával (KALKULÁTOR)

2026. február 07. 06:37

Kiderült Magyar Péterék kampánytrükkje: kamuprogrammal próbálják elterelni a figyelmet a brutális megszorítócsomagról. Kalkulátorunkkal bárki kiszámolhatja, mire számíthat, ha a Tisza Párt nyeri a választásokat.

2026. február 07. 06:37
null

Hiába akarják Magyar Péterék elterelni a figyelmet a szombati programhirdetésükkel valódi terveikről, a Tisza egykori belső embere leleplezte a porhintést: két program létezik, az egyik a kampány szempontjából előnyös kamuprogram, míg a másik, valódi tervezet a korábban kiszivárgott megszorítás-gyűjtemény, amely jelentősen visszavetné a magyarok életszínvonalát, hosszú időre, de előnyös lenne a nemzetközi befektetőknek és a multiknak.

Magyar Péter ugyan következetesen tagadja, de a pártból nemrég kilépett egykori szakpolitikai vezető, Csercsa Balázs hitelesnek nevezte a több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezetet. 

A Tisza-csomag szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. 

Kalkulátorunk segítségével mindenki kiszámolhatja, mennyi pénzről kellene lemondania, ha Magyar Péter és a Tisza Párt nyerné az április 12-ei választásokat.

A Tisza-féle adóemelés kalkulátora

Adóemelés, megcsonkított családi kedvezmények – a Tisza Párt kiszivárgott
terve a megszorítások korát hozná vissza.

Számolja ki, ön mennyit veszítene!

Ha a havi bruttó keresete 2026-ban:
0 Ft lenne, akkor az
éves bruttó keresete 2026-ban:
0 Ft lenne.
Az SZJA-kötelezettsége pedig évente:
0 Ft.
A Tisza Párt javaslata szerint azonban inkább ennyi SZJA-t kellene fizetnie évente:
0 Ft-ot.
Vagyis a Tisza-adó miatt ön évente:
0 Ft-tal
kevesebbet keresne.
Ha ön olyan fiatal, aki
jelenleg igénybe veszi a 25 év alattiak kedvezményét, a Tisza-adó miatt
évente összesen
0 Ft-tal
keresne kevesebbet.*

*A kalkuláció nem számol a gyermeket nevelő édesanyák SZJA-mentességével valamint a további családi adókedvezményekkel, amelyeket a Tisza Párt a kiszivárgott adócsomagja szerint szintén felülvizsgálna.

***

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor+Mandiner-szerkesztés

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. február 07. 08:09
Egy felmérés szerint elég sok tiszás szerint anyagilag jobban járnának a tiszával. Nem értem, hiszen nem ismert semmi terv, elképzelés.
Válasz erre
0
0
angie1
•••
2026. február 07. 06:40 Szerkesztve
A fostosék programjával nemcsak pénzt bukunk, hanem az életünkből értékes éveket! És nagyon nem mindegy, hogy kit mikor érnek ezek az évek és milyen élethelyzetben! Én nagyon bízom abban, hogy Magyarországon sokkal több olyan ember él, aki ezt fel tudja mérni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!