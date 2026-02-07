Ön kiszámolta már? Ennyit bukna havonta a Tisza Párt valódi gazdasági programjával (KALKULÁTOR)

Hiába akarják Magyar Péterék elterelni a figyelmet a szombati programhirdetésükkel valódi terveikről, a Tisza egykori belső embere leleplezte a porhintést: két program létezik, az egyik a kampány szempontjából előnyös kamuprogram, míg a másik, valódi tervezet a korábban kiszivárgott megszorítás-gyűjtemény, amely jelentősen visszavetné a magyarok életszínvonalát, hosszú időre, de előnyös lenne a nemzetközi befektetőknek és a multiknak.

Magyar Péter ugyan következetesen tagadja, de a pártból nemrég kilépett egykori szakpolitikai vezető, Csercsa Balázs hitelesnek nevezte a több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezetet.