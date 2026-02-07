Ön kiszámolta már? Ennyit bukna havonta a Tisza Párt valódi gazdasági programjával (KALKULÁTOR)
2026. február 07. 06:37
Kiderült Magyar Péterék kampánytrükkje: kamuprogrammal próbálják elterelni a figyelmet a brutális megszorítócsomagról. Kalkulátorunkkal bárki kiszámolhatja, mire számíthat, ha a Tisza Párt nyeri a választásokat.
Hiába akarják Magyar Péterék elterelni a figyelmet a szombati programhirdetésükkel valódi terveikről, a Tisza egykori belső embere leleplezte a porhintést: két program létezik, az egyik a kampány szempontjából előnyös kamuprogram, míg a másik, valódi tervezet a korábban kiszivárgott megszorítás-gyűjtemény, amely jelentősen visszavetné a magyarok életszínvonalát, hosszú időre, de előnyös lenne a nemzetközi befektetőknek és a multiknak.
Magyar Péter ugyan következetesen tagadja, de a pártból nemrég kilépett egykori szakpolitikai vezető, Csercsa Balázs hitelesnek nevezte a több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezetet.
Magyar Péter szakpolitikusai keresték, de nem találták meg rá a választ, mitől emelkednének a magyar fizetések.
A Tisza-csomag szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével.
Kalkulátorunk segítségével mindenki kiszámolhatja, mennyi pénzről kellene lemondania, ha Magyar Péter és a Tisza Párt nyerné az április 12-ei választásokat.
mandiner
A Tisza-féle adóemelés kalkulátora
Adóemelés, megcsonkított családi kedvezmények – a Tisza Párt kiszivárgott
terve a megszorítások korát hozná vissza.
Számolja ki, ön mennyit veszítene!
Ha a havi bruttó keresete 2026-ban:
0 Ft lenne, akkor az
éves bruttó keresete 2026-ban:
0 Ft lenne.
Az SZJA-kötelezettsége pedig évente:
0 Ft.
A Tisza Párt javaslata szerint azonban inkább ennyi SZJA-t kellene fizetnie évente:
0 Ft-ot.
Vagyis a Tisza-adó miatt ön évente:
0 Ft-tal
kevesebbet keresne.
Ha ön olyan fiatal, aki
jelenleg igénybe veszi a 25 év alattiak kedvezményét, a Tisza-adó miatt
évente összesen
0 Ft-tal
keresne kevesebbet.*
*A kalkuláció nem számol a gyermeket nevelő édesanyák SZJA-mentességével valamint a további családi
adókedvezményekkel, amelyeket a Tisza Párt a kiszivárgott adócsomagja szerint szintén felülvizsgálna.
Stratégiai hiba a Tisza részéről Kapitány, Orbán Anita és Kármán András szerepeltetése. Nem véletlen, hogy Lázár János mondatait próbálja életben tartani az ellenzék. Trükkökkel manipulálnak a baloldali elemzők annak érdekében, hogy a Tisza fölényét kommunikálhassák.