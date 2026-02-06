Itt a Tisza Párt kamuprogramjának a főpróbája: Kapitány István és Kármán András pont a lényegről nem beszél, mert akkor „elbuknának” (VIDEÓ)

Egy nappal a Tisza Párt nyilvános kampányprogramjának a bemutatása előtt mutatta be a közösségi médiában Kapitány István és Kármán András, a Tisza Párt gazdasági és költségvetési szakpolitikusa azt a választók megtévesztésére irányuló tervet, amiről a közelmúltban az egykori tiszás Csercsa Balázs rántotta le a leplet:

elkészült az ellenzéki párt kamuprogramja, aminek célja, hogy kellően hangzatos legyen és elfedje a Tisza valódi szándékát, vagyis az ősszel kiszivárgott 600 oldalas Tisza-csomag megszorításainak végrehajtását.

A két szakpolitikus arra kereste a választ a mintegy félórás beszélgetésben, hogy miképp emelkedhetne újra a hazai foglalkoztatottság és hogyan nőhetnének a hazai fizetések.