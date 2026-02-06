Itt a Tisza Párt kamuprogramjának a főpróbája: Kapitány István és Kármán András pont a lényegről nem beszél, mert akkor „elbuknának” (VIDEÓ)

A szakpolitikusok saját „népszerű” problémafelvetéseikre ráadásul nem adtak érdemleges válaszokat, csak a ciklusok óta unásig ismételgetett kampányszlogenek hangoztak el, amelyeket a baloldal rendszeresen előhúz a kampányok során még annak ellenére is, hogy az állítások nagy része felett már régen eljárt az idő.
Jó példa a tartalmi szempontból üres beszélgetés összegzése, Kármán András szavai szerint
a beszélgetésből is látszik, hogy a Tisza Pártnak a hazai bérek felzárkóztatására megvan a komplex javaslata: tisztességes versenyre épülő, innovatív, a hazai kis és középvállalkozásokat középpontba helyező gazdaság, és ahol a jól működő állam minőségi szolgáltatásaival képes lesz egy sokkal támogatóbb működési környezetet biztosítani a vállalkozások számára.
Ennek a mikéntjére ugyanakkor nem kapunk választ a videóból, ugyanakkor azt ismét megtudhattuk, hogy a humán tőke fejlesztése, a termelékenység növelése, a magasabb hozzáadott érték és a minőségi munkahelyek hozzájárulnak majd a magasabb fizetésekhez.
Nem véletlen, hogy az egykori Shell-alelnök és a korábbi Erste Bank-vezető nem ad valódi, szakpolitikai válaszokat a magyar gazdaság általuk felvetett és eltúlzott kihívásaira, mivel akkor kénytelenek lennének részletezni a Tisza-csomag vonatkozó pontjait, vagyis azokról a megszorításokról is említést kellene tenniük, amely Magyarországot a piaci befektetők számára ideális országgá változtatnák: