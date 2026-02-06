Ft
02. 06.
péntek
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter kármán andrás kampány kapitány

Itt a Tisza Párt kamuprogramjának a főpróbája: Kapitány István és Kármán András pont a lényegről nem beszél, mert akkor „elbuknának” (VIDEÓ)

2026. február 06. 18:11

Magyar Péter szakpolitikusai keresték, de nem találták meg rá a választ, mitől emelkednének a magyar fizetések.

2026. február 06. 18:11
Kapitány István és Kármán András

Egy nappal a Tisza Párt nyilvános kampányprogramjának a bemutatása előtt mutatta be a közösségi médiában Kapitány István és Kármán András, a Tisza Párt gazdasági és költségvetési szakpolitikusa azt a választók megtévesztésére irányuló tervet, amiről a közelmúltban az egykori tiszás Csercsa Balázs rántotta le a leplet

elkészült az ellenzéki párt kamuprogramja, aminek célja, hogy kellően hangzatos legyen és elfedje a Tisza valódi szándékát, vagyis az ősszel kiszivárgott 600 oldalas Tisza-csomag megszorításainak végrehajtását.

A két szakpolitikus arra kereste a választ a mintegy félórás beszélgetésben, hogy miképp emelkedhetne újra a hazai foglalkoztatottság és hogyan nőhetnének a hazai fizetések. 

A beszélgetésben a legelterjedtebb tévhiteket sorolta fel Kapitány és Kármán, amelyeket az elmúlt 15 évben rendszeresen felhoz az ellenzék, beleértve, hogy hazánk összeszerelő üzem, több százezren elvándoroltak, vagy azt, hogy az olcsó munkaerő miatt kedvelik hazánkat a befektetők.

A szakpolitikusok saját „népszerű” problémafelvetéseikre ráadásul nem adtak érdemleges válaszokat, csak a ciklusok óta unásig ismételgetett kampányszlogenek hangoztak el, amelyeket a baloldal rendszeresen előhúz a kampányok során még annak ellenére is, hogy az állítások nagy része felett már régen eljárt az idő. 

Jó példa a tartalmi szempontból üres beszélgetés összegzése, Kármán András szavai szerint

a beszélgetésből is látszik, hogy a Tisza Pártnak a hazai bérek felzárkóztatására megvan a komplex javaslata: tisztességes versenyre épülő, innovatív, a hazai kis és középvállalkozásokat középpontba helyező gazdaság, és ahol a jól működő állam minőségi szolgáltatásaival képes lesz egy sokkal támogatóbb működési környezetet biztosítani a vállalkozások számára.

Ennek a mikéntjére ugyanakkor nem kapunk választ a videóból, ugyanakkor azt ismét megtudhattuk, hogy a humán tőke fejlesztése, a termelékenység növelése, a magasabb hozzáadott érték és a minőségi munkahelyek hozzájárulnak majd a magasabb fizetésekhez.

Nem véletlen, hogy az egykori Shell-alelnök és a korábbi Erste Bank-vezető nem ad valódi, szakpolitikai válaszokat a magyar gazdaság általuk felvetett és eltúlzott kihívásaira, mivel akkor kénytelenek lennének részletezni a Tisza-csomag vonatkozó pontjait, vagyis azokról a megszorításokról is említést kellene tenniük, amely Magyarországot a piaci befektetők számára ideális országgá változtatnák: 

  • alacsony állami szerepvállalással és szabályozással, 
  • a szociális juttatások jelentős visszavágásával, 
  • ami fedezetet nyújtana a nagy árbevételű multikat sújtó különadók eltörlésére.

Ahogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke fogalmazott, pont azokról a konkrét, kézzelfogható tervekről nem beszélnek, amelyekről a választások előtt nem lehet, mert akkor Magyar Péterék „elbuknának”.

Nyitókép: Képernyőfotó/Facebook

