A Tisza Párt belső embere leplezte le Magyar Pétert – ez az igazság a valódi gazdasági programjáról

A Tiszának adnak tanácsot a megszorításpárti szakértők
Csercsa Balázs egy interjúban arról is beszélt, hogy a párt programalkotása a kezdetekben úgy zajlott, hogy voltak belsős emberek, akik vállaltak különböző feladatokat,
de akadtak olyan külsősök is, akik ugyan nem voltak hivatalosan a Tiszához köthetők, de a véleményük meghatározó volt a programalkotásban.
Utóbbiak közé tartozott például Surányi György, Lengyel László, Bokros Lajos, Kéri László és felesége, Petschnig Mária Zita vagy Simor András. Az említett közgazdászokról köztudott, hogy rendre a megszorítások mellett érvelnek – erről a Mandiner is több cikket írt.
Legutóbb például Bokros Lajos szólta el magát. Az egykori pénzügyminiszter kimondta, hogy el kellene venni a családi adókedvezményt és az adómentességet.