A Tisza Párt belső embere leplezte le Magyar Pétert – ez az igazság a valódi gazdasági programjáról

2026. február 06. 15:23

Hiába akarják Magyar Péterék elterelni a figyelmet a hétvégi programhirdetésükkel valódi terveikről, a Tisza egykori belső embere leleplezte a porhintést.

Hiába akarja Magyar Péter szombaton a nyilvánosság számára készített programmal elterelni a választók figyelmét, korábban már kiszivárgott egy, a Tiszához köthető tervezetcsomag, amely fájdalmas megszorításokat tartalmaz. Az Index birtokába jutott dokumentum szerint a Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készít elő.

A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. 

Két program van: egy nyilvános és egy titkos

Ugyan a Tisza Párt nem ismeri el hitelesnek a kiszivárgott megszorító csomagot,

a pártból nemrég kilépett egykori szakpolitikai vezető, Csercsa Balázs azonban hitelesnek nevezte a dokumentumot.

Egy interjúban úgy fogalmazott: „A Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de nálunk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), 

amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel.”

Csercsa azt is kiemelte: 

Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják”.

Ezt az alternatív, a nyilvánosság számára készített programot mutathatják be Magyarék most szombaton.

Csercsa Balázs egyébként a Tisza Párt terveivel kapcsolatban azt is elárulta, szerinte

a Tisza Párt eleve arra szövetkezett, hogy kihasználja az embereket” 

Csercsa ugyanis úgy véli,

a pártban tudják, hogy legfeljebb négy év jut nekik, „tudják, hogy annyi idejük van megszedni magukat”.

A Tiszának adnak tanácsot a megszorításpárti szakértők

Csercsa Balázs egy interjúban arról is beszélt, hogy a párt programalkotása a kezdetekben úgy zajlott, hogy voltak belsős emberek, akik vállaltak különböző feladatokat,

de akadtak olyan külsősök is, akik ugyan nem voltak hivatalosan a Tiszához köthetők, de a véleményük meghatározó volt a programalkotásban.

Utóbbiak közé tartozott például Surányi György, Lengyel László, Bokros Lajos, Kéri László és felesége, Petschnig Mária Zita vagy Simor András. Az említett közgazdászokról köztudott, hogy rendre a megszorítások mellett érvelnek – erről a Mandiner is több cikket írt.

Legutóbb például Bokros Lajos szólta el magát. Az egykori pénzügyminiszter kimondta, hogy el kellene venni a családi adókedvezményt és az adómentességet.

Titkos megegyezés a Tisza és a Néppárt között

„Tarr Zoltán – aki a Tisza Párt európai képviselőcsoportjának vezetőcsoportjának a vezetője – tartja a kapcsolatot a Néppárttal és az Európai Unió vezetőivel, és van köztük egy olyasfajta megegyezés, hogy most, a kampányidőszak alatt még kiszólhatnak abból a narratívából, amit az Európai Néppárt képvisel, de aztán, amikor a Tisza Párt kormányra kerül – azért cserébe, hogy ezek a támogatások (a visszatartott EU-s pénzek – a szerk.) Magyarországra érkezhessenek, és 

azért a támogatásért cserébe, amit az Európai Néppárt adott a Tiszának – végre kell hajtani az Európai Néppárt irányvonalához tartozó programelemeket”

– fejtette ki az extiszás egy interjúban.

A kampányban tehát „békén hagyják a Tisza Párt képviselőit, nekik nem is kell az Európai Néppárttal együtt szavazni – annak érdekében, hogy a Tisza Párt hatalomra kerülhessen Magyarországon, de aztán majd később végre kell hajtani ezt az irányvonalat” – magyarázta Csercsa.

Nyitókép: Facebook
 

