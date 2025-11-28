Hiába tagadnak Magyar Péterék, egy sor tiszás szakértő és tanácsadó szólta el magát az adóemelésről

Felcsuti Péter elismerte: valódi a Tisza Párt adóemelési terve
A közgazdász egyértelműen cáfolta Magyar Péter korábbi állítását, miszerint az ellenzéki pártnak nincsenek adóemelési tervei.
Összeszedtük, miket mondtak az adóemelésről a Tiszához köthető szakértők, tanácsadók.
Mint arról mi is beszámoltunk: az Index birtokába került egy több száz oldalas szakpolitikai dokumentum, amely a Tisza Párt számára készült megszorító gazdasági tervezetet tartalmazza.
A gyűjtemény radikális adó- és közteherviselési átalakítást vázol fel, amely az elmúlt évtized egyik legátfogóbb megszorító gazdaságpolitikai fordulatát jelentené Magyarországon.
Az Index későbbi cikke szerint a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő dokumentum fejezetein több aláírás is szerepel. A portál több forrás alapján
Dálnoki Áront, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetőjét tartja a tervezet egyik fő felelősének.
A Dálnokiról szóló részletes portrécikkünket itt olvashatják. Ebből kiderül, hogy Dálnoki Áron már a kilencvenes években a pénzügyi elithez tartozott, majd „egyszerre számos, különféle profilú cégben vállalt szerepet”.
„A kilencvenes évek legmélyén, a Bokros-csomag idején kezdte meg fizetős amerikai tanulmányait Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője, akinek azóta vadászati, mezőgazdasági és hitelezői érdekeltségei voltak-vannak” – fogalmaz Szilvay Gergely kollégánk a cikkben.
Az Index cikke szerint más aláírásokat a forrásaik Lengyel Lászlóhoz és Felcsuti Péterhez kötötték, bár – mint írják – mindketten tagadták, hogy közük lenne a tanulmányokhoz.
Ugyanakkor a korábbi nyilatkozataikban és szakmai szerepvállalásaikban megjelenő témák több ponton összecsengenek a dokumentumban foglaltakkal.
A jogász, közgazdász végzettségű Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója például legutóbb szeptemberben beszélt hosszabban nyilvánosság előtt a Tisza Pártról.
A Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa, Petschnig Mária Zita pedig korábban beszélt arról,
hogy intézetük több szakpolitikai anyagon is dolgozik a Tisza Párt számára, köztük gazdasági, önkormányzati és külpolitikai programokon.
Lengyel László a lap megkeresésére közölte: „Nem írtam alá semmi ilyen tervezetet, nem is láttam a dokumentumot.”
Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank korábbi vezérigazgatója és közgazdásza a hét közepén adott interjúban megerősítette, hogy a Tisza-adóterv valódi elképzelés volt, és nagy kár, hogy Magyar Péterék visszatáncoltak tőle.
A bankár a Klikk TV beszélgetésében kifejtette, hogy a jelenlegi magyar személyi jövedelemadó-rendszer szabályai
„rosszak, perverz újraelosztáshoz”
vezetnek, ezért a többkulcsos adót támogatná, akárcsak a Tisza Párt kiszivárgott balos megszorítócsomagját. Felcsuti egyértelműen cáfolta Magyar Péter korábbi állítását, miszerint a Tiszának nincsenek adóemelési tervei.
Az interjúban a közgazdász utalt arra, hogy a nyár végén kiszivárgott dokumentum valódi. Mint ismeretes, abban a dokumentumban arról volt szó, hogy a jelenlegi 15 százalékos kulcs havi 416 ezer forintig érvényes, ezt követi a 22 százalékos kulcs, míg a legmagasabb, 33 százalékos kulcs havi 1,25 millió forint felett lépne életbe.
A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne.
A szakértők által kidolgozott több száz oldalas balos megszorítócsomagban szereplő sávok és kulcsok megegyeznek a kiszivárgott tervezettel.
Emlékezetes, tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza augusztusban kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.
A Tisza-gyűlés 80 százaléka megszavazta a Tisza-adót, Tarr Zoltán bólogat, de szerinte most nem lehet róla beszélni. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – mondta.
Dálnoki megszavaztatta a Tisza párt etyeki összejövetelén megjelenő híveit, majd boldogan állapította meg, hogy
a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja.
Sőt: úgy fogalmazott, hogy csak „egy-két héja” szavazott az egykulcsos adóra.
A megszorításpárti közgazdász, Petschnig Mária Zita korábban több alkalommal, például egy Tisza-szigetes rendezvényen bírálta az édesanyák szja-mentességét.
Szintén egy tiszás fórumon pedig azt mondta, Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek.
A megszorításpárti közgazdász hónapokkal ezelőtt arról beszélt egy tiszás fórumon, hogy Magyar Péternek „nem lesz könnyű: aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani”.
„Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés (…). Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani” – fogalmazott Petschnig.
A Magyar Nemzet egy korábbi cikkében arra mutatott rá, hogy a baloldaltól elvileg elhatárolódó Magyar Péter szakértői között van Katona Tamás közgazdász is, aki a szocialista kormányok alatt magas pozíciókat töltött be,
A Gyurcsány-kormány egyik kulcsembere már a kezdetekkor beállt a Tisza Párt mögé, aki ráadásul túl alacsonynak tartja jelenleg az szja-t.
Katona egy interjúban kifejtette: „az adórendszer torz, túl alacsony az szja, ezért még egy magasabb kulcs bevetetését szorgalmazzák. Az áfát pedig sokallta, ott nyilván mérséklést tartana jónak” – idézte fel a Magyar Nemzet. Katona Tamás márciusban – Bolgár Györggyel beszélgetve – például azt mondta:
Már most is az adórendszer Magyarországon irreális és igazságtalan. Irracionális. De ha vesszük a családoknak nyújtandó vagy beígért kedvezményeket, például az anyák személyi-jövedelemadó mentességét, ez népesedéspolitikai szempontból teljesen irracionális. Az eddigi népesedéspolitikai intézkedések nem jelentettek semmit. (...) Ráadásul amúgy is nagyon alacsony nálunk a személy jövedelemadó.
A Tisza Párt főtanácsadója, Raskó György is az szja-emelés mellett áll – írta az Index még augusztusban.
A portál szerint
egyrészt korábban azon sopánkodott, hogy az szja és az osztalékadó alacsony, ami a középosztály és a vállalkozások számára kedvező, és akik egyébként Orbánra szavaznak. Másrészt nyíltan elismeri: egy baloldali hatalomváltás esetén progresszív szja-kulcsokat vezetnének be, ami azonban sokak számára nem lenne szimpatikus.
Az index hozzátette: egy másik bejegyzésében arról számol be, hogy egy Tisza Párttal kapcsolatos online szavazáson az szja-csökkentés ellen voksolt, mégpedig a beígért áfacsökkentés miatt, ahogy azt az Indexen nyilvánosságra került dokumentum is említi. A konkrét idézet így hangzik: „Orbán másik nagy stabil tábora a jól kereső bérből és fizetésből élők, valamint a vállalkozók, a felső középosztály tagjai. Nekik nem ideológiai, hanem anyagi érdekük a Fidesz hatalomban tartása, amíg ilyen alacsony az szja és az osztalékadó.” Majd pár nappal később így folytatta: „A magyar szja, a társasági adó, az osztalékadó, a földbérletből származó adómentes jövedelem, az őstermelők, családi gazdálkodók adómentessége sok millió magyarnak nyújt magas nettó jövedelmet, a gyors gazdagodás lehetőségét. Közöttük biztosan vannak százezrek, akiknek ugyan nem szimpatikus az orbáni illiberális rendszer, a korrupció, a médiahazugság, de tetszik, hogy ilyen alacsony adót kell fizetni a jövedelmek után. Ők ugyan kritikusak a rezsimmel szemben, de nagyon nem szeretnék, hogy a baloldal hatalomra kerüljön, és például bevezessen progresszív szja-adókulcsokat, emelt szintű osztalékadót, a földbérleti díjak megadóztatását.”
Az Index ugyanebben a cikkében arra is rámutatott, hogy a Graphisoft alapítójaként ismert baloldali nagyvállalkozó, Bojár Gábor korábban nyíltan Magyar Péter mellé állt, és a Tisza Párt egyik fő pénzügyi támogatójának számít. Bojár korábban Márki-Zay Pétert, Karácsony Gergelyt és a Momentumot is segítette anyagilag. Érdekeltségei révén tavaly is több száz millió forint bevételre tett szert, így bőven van forrása arra, hogy támogassa a jövő évi választásra készülő ellenzéki kihívót.
Bojár tavasszal szintén arról beszélt, hogy magasabb kulcsos szja kellene:
Nem érzem úgy, hogy a személyi jövedelemadót le kéne szállítani. Szóval a tizenöt százalék is olyan, hogy nem egy magas személyi jövedelemadó, és szüksége van az államnak bevételekre. Nem hiszem, hogy abból lehet ennyit engedni.
Sőt, én azt is normálisnak tartanám, amit azt nagyon sokszor elmondtam, hogy magasabb jövedelmekre meg lehet engedni magasabb kulcsot is. Akinek több a bevétele, magasabb szinten keres, annak a társadalmi felelősségvállalása is nagyobb kell hogy legyen.”
Bod Péter Ákos volt jegybankelnök, Magyar Péter tanácsadója augusztusban többször elszólta magát: ha a Tisza Párt hatalomra jut, adót emel és megszorításokat vezet be – írta nemrég egy elemzésében az Ellenpont.
Bod Péter Ákos szerint ezt Magyar Péter is tudja, de nagyon „dörzsölt”, így kifelé inkább mást mond. Az Ellenpont szerint Magyar Péter tanácsadójának szavai újra leleplezik a Tisza terveit: az adóemelésre ugyanis egyáltalán nincs szükség, megvan rá a fedezet a költségvetésben. Magyar Péter azért készül adóemelésre, mert Ursula von der Leyen utasítására az ebből bejövő pénzt Ukrajnának kell adni.
Bod Péter Ákos augusztus végén adott egy interjút az Ultrahangnak, és egészen pontosan meg is fogalmazta, mire lehet számítani egy esetleges Tisza-kormány esetén:
Nem egyszeri elszólás volt Bod Péter Ákos részéről az adóemelésre vagy a családi adókedvezmények elvételére utaló jótanács, azt egy másik, a Szabad Európának tett nyilatkozata is megerősíti, szintén augusztusból.
A tanácsadó elmondta, hogy Magyar Péter „dörzsölt”, hogy „vág az esze, mit NE mondjon”.
Az Ellenpont ezek után azt is kifejti, bár Bod Péter Ákos azt sugallja, hogy az adóemelésre azért van szükség, mert nincs rá pénz, ez nem igaz. A jelenlegi költségvetésben is biztosítja ezt az Orbán-kormány, a jövő éviben is megvan rá a keret. Azonban – ahogy azt az Ellenpont leleplezte –
Magyar Péterék azért vennének el óriási összegeket a magyaroktól, mert Brüsszel minden pénzt az ukránoknak akar adni. Erre kell a Tisza-adó.
Nyitókép: Mandiner-grafika