Hiába tagadnak Magyar Péterék, egy sor tiszás szakértő és tanácsadó szólta el magát az adóemelésről

Katona egy interjúban kifejtette: „az adórendszer torz, túl alacsony az szja, ezért még egy magasabb kulcs bevetetését szorgalmazzák. Az áfát pedig sokallta, ott nyilván mérséklést tartana jónak” – idézte fel a Magyar Nemzet. Katona Tamás márciusban – Bolgár Györggyel beszélgetve – például azt mondta:

Már most is az adórendszer Magyarországon irreális és igazságtalan. Irracionális. De ha vesszük a családoknak nyújtandó vagy beígért kedvezményeket, például az anyák személyi-jövedelemadó mentességét, ez népesedéspolitikai szempontból teljesen irracionális. Az eddigi népesedéspolitikai intézkedések nem jelentettek semmit. (...) Ráadásul amúgy is nagyon alacsony nálunk a személy jövedelemadó.

Raskó György is az alacsony szja miatt sopánkodott

A Tisza Párt főtanácsadója, Raskó György is az szja-emelés mellett áll – írta az Index még augusztusban.

A portál szerint

egyrészt korábban azon sopánkodott, hogy az szja és az osztalékadó alacsony, ami a középosztály és a vállalkozások számára kedvező, és akik egyébként Orbánra szavaznak. Másrészt nyíltan elismeri: egy baloldali hatalomváltás esetén progresszív szja-kulcsokat vezetnének be, ami azonban sokak számára nem lenne szimpatikus.

Az index hozzátette: egy másik bejegyzésében arról számol be, hogy egy Tisza Párttal kapcsolatos online szavazáson az szja-csökkentés ellen voksolt, mégpedig a beígért áfacsökkentés miatt, ahogy azt az Indexen nyilvánosságra került dokumentum is említi. A konkrét idézet így hangzik: „Orbán másik nagy stabil tábora a jól kereső bérből és fizetésből élők, valamint a vállalkozók, a felső középosztály tagjai. Nekik nem ideológiai, hanem anyagi érdekük a Fidesz hatalomban tartása, amíg ilyen alacsony az szja és az osztalékadó.” Majd pár nappal később így folytatta: „A magyar szja, a társasági adó, az osztalékadó, a földbérletből származó adómentes jövedelem, az őstermelők, családi gazdálkodók adómentessége sok millió magyarnak nyújt magas nettó jövedelmet, a gyors gazdagodás lehetőségét. Közöttük biztosan vannak százezrek, akiknek ugyan nem szimpatikus az orbáni illiberális rendszer, a korrupció, a médiahazugság, de tetszik, hogy ilyen alacsony adót kell fizetni a jövedelmek után. Ők ugyan kritikusak a rezsimmel szemben, de nagyon nem szeretnék, hogy a baloldal hatalomra kerüljön, és például bevezessen progresszív szja-adókulcsokat, emelt szintű osztalékadót, a földbérleti díjak megadóztatását.”

Bojár Gábor is a többkulcsos adó melett

Az Index ugyanebben a cikkében arra is rámutatott, hogy a Graphisoft alapítójaként ismert baloldali nagyvállalkozó, Bojár Gábor korábban nyíltan Magyar Péter mellé állt, és a Tisza Párt egyik fő pénzügyi támogatójának számít. Bojár korábban Márki-Zay Pétert, Karácsony Gergelyt és a Momentumot is segítette anyagilag. Érdekeltségei révén tavaly is több száz millió forint bevételre tett szert, így bőven van forrása arra, hogy támogassa a jövő évi választásra készülő ellenzéki kihívót.

Bojár tavasszal szintén arról beszélt, hogy magasabb kulcsos szja kellene:

Nem érzem úgy, hogy a személyi jövedelemadót le kéne szállítani. Szóval a tizenöt százalék is olyan, hogy nem egy magas személyi jövedelemadó, és szüksége van az államnak bevételekre. Nem hiszem, hogy abból lehet ennyit engedni.

Sőt, én azt is normálisnak tartanám, amit azt nagyon sokszor elmondtam, hogy magasabb jövedelmekre meg lehet engedni magasabb kulcsot is. Akinek több a bevétele, magasabb szinten keres, annak a társadalmi felelősségvállalása is nagyobb kell hogy legyen.”

Bod Péter Ákos szerint is adót emelne egy Tisza-kormány, de Magyar Péter dörzsölt, ezért mást mond

Bod Péter Ákos volt jegybankelnök, Magyar Péter tanácsadója augusztusban többször elszólta magát: ha a Tisza Párt hatalomra jut, adót emel és megszorításokat vezet be – írta nemrég egy elemzésében az Ellenpont.

Bod Péter Ákos szerint ezt Magyar Péter is tudja, de nagyon „dörzsölt”, így kifelé inkább mást mond. Az Ellenpont szerint Magyar Péter tanácsadójának szavai újra leleplezik a Tisza terveit: az adóemelésre ugyanis egyáltalán nincs szükség, megvan rá a fedezet a költségvetésben. Magyar Péter azért készül adóemelésre, mert Ursula von der Leyen utasítására az ebből bejövő pénzt Ukrajnának kell adni.

Bod Péter Ákos augusztus végén adott egy interjút az Ultrahangnak, és egészen pontosan meg is fogalmazta, mire lehet számítani egy esetleges Tisza-kormány esetén:

A tanácsadó szerint eleve túl alacsony az szja, és alig fizeti már valaki (pl. édesanyák és 25 év alattiak adómentességére utalt);

ezért adót kell emelni, vagy;

kiadást mérsékelni, tehát megszorítani;

esetleg deficitből megoldani, tehát adósságot felvenni.



Nem egyszeri elszólás volt Bod Péter Ákos részéről az adóemelésre vagy a családi adókedvezmények elvételére utaló jótanács, azt egy másik, a Szabad Európának tett nyilatkozata is megerősíti, szintén augusztusból.

A tanácsadó elmondta, hogy Magyar Péter „dörzsölt”, hogy „vág az esze, mit NE mondjon”.

Az Ellenpont ezek után azt is kifejti, bár Bod Péter Ákos azt sugallja, hogy az adóemelésre azért van szükség, mert nincs rá pénz, ez nem igaz. A jelenlegi költségvetésben is biztosítja ezt az Orbán-kormány, a jövő éviben is megvan rá a keret. Azonban – ahogy azt az Ellenpont leleplezte –

Magyar Péterék azért vennének el óriási összegeket a magyaroktól, mert Brüsszel minden pénzt az ukránoknak akar adni. Erre kell a Tisza-adó.

Nyitókép: Mandiner-grafika

