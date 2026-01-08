Térképen, ahogy reped a német modell: Magyarország jelentősége rohamosan nő

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője egy bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amelyben azt részletezte, „hogyan repedezik az egykor megkérdőjelezhetetlennek hitt német gazdasági modell”.

A kutató a bejegyzésében egy térképet osztott meg a németországi ipar szívéről. Emlékeztet, a Volkswagen már régóta komoly gyárbezárásokat tervez Németországban. Ez azonban cég 87 éves történetében példátlan lépés lenne. Sebestyén szerint a háttérben „brutális számok állnak”.