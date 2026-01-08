Térképen, ahogy reped a német modell: Magyarország jelentősége rohamosan nő

Rég láttunk ekkora lebukást: Márki-Zay Péter még posztolni sem tud önállóan (FOTÓ)
A nagy német autóipari csoportok profitja hetvenhat százalékkal esett vissza, ezzel eljutva egy tizenöt éves mélypontra.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője egy bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amelyben azt részletezte, „hogyan repedezik az egykor megkérdőjelezhetetlennek hitt német gazdasági modell”.
A kutató a bejegyzésében egy térképet osztott meg a németországi ipar szívéről. Emlékeztet, a Volkswagen már régóta komoly gyárbezárásokat tervez Németországban. Ez azonban cég 87 éves történetében példátlan lépés lenne. Sebestyén szerint a háttérben „brutális számok állnak”.
A nagy német autóipari csoportok profitja ugyanis hetvenhat százalékkal esett vissza, tizenöt éves mélypontra.
Eközben Romániában sorra indulnak a csoportos elbocsátások. Nagyváradon száz feletti létszámleépítés, Borosjenőn egy ezres gyár teljes bezárása várható. A kutató szerint a román autóipari beszállítók egyszerre szenvednek a német kereslet visszaesésétől és a kedvezőtlen adózási környezettől, a munkanélküliség növekedése pedig borítékolható.
Sebestyén Géza bejegyzésében rámutatott, hogy Magyarországon mindeközben nem bezárások zajlanak, hanem építkezések, egyszerre több is. Nem leépítés, hanem ipari korszakváltás. Debrecenben a BMW már elkészült. Nyolcszázhúsz milliárd forintos beruházás, Európa egyik legmodernebb autógyára, fosszilis energia nélkül, mesterséges intelligenciával felügyelt gyártással.
Sebestyén szerint az iFactory modell nem a múlt konzerválása, hanem a jövő ipara: évente százhúszezer autó helyett százötvenezer elektromos modell gördül majd ki.
Szegeden a BYD első európai üzeme épül, teljes gyártási folyamattal, több milliárd dolláros beruházással. Mindez már részkapacitáson is érezhető GDP-növekedést hoz, teljes kifutásban hosszú távon akár három százalékos bővülést is.2029-re a BMW, BYD és CATL üzemeiben együtt mintegy huszonnégyezer ember dolgozhat, erős multiplikátorhatással a szolgáltatásokra, lakhatásra, logisztikára. Meglátása szerint miközben Nyugat-Európa a múlt költségeivel küzd, Magyarország pedig a jövő technológiájára épít. „Mindez nem véletlen, hanem stratégia” – írta.
Ha szerinted is történelmi jelentőségű, hogy a régió gyártás veszteségei közepette Magyarország két top gyártó beruházásának nyertese, oszd meg ezt a posztot, mert erről tények mentén kell beszélni.
– tette hozzá a kutató.
