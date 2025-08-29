Ft
Petschnig Mária Zita Tisza-csomag gyurcsány óbaloldal Magyar Péter adóemelés Katona Tamás

Újabb balos szakértő bukkant fel Magyar Péter körül, aki nyíltan támogatja a Tisza-csomag adóemelését

2025. augusztus 29. 19:37

A Gyurcsány-kormány egyik kulcsembere már a kezdetekkor beállt a Tisza Párt mögé, aki ráadásul túl alacsonynak tartja jelenleg az szja-t. A Magyar Pétert segítő szakértők között eddig még nem volt olyan, aki ne a kiszivárgott Tisza-csomag megszorítását támogatná.

2025. augusztus 29. 19:37
Katona Tamás közgazdász is támogatja a Tisza-csomag adóemelés

A Mandiner korábban részletesen beszámolt róla, hogy a Tisza Párt gazdasági szakértői egytől egyig arra vágynak, hogy ismét visszatérjen a 2010 előtt megbukott többkulcsos adórendszer. A nemrég kiszivárgott Tisza-csomag ráadásul nem csak a progresszív adózást hozná vissza, de jelentős adóemelést is tartalmaz a 22, valamint a 33 százalékos adókulcsok bevezetésével. Noha Magyar Péter az elmúlt napokban mindent megpróbált megtenni, hogy elfedje a Tisza Párt szándékait, ha kormányra kerülnének, ez rendre kudarcot vall. Ez nem véletlen, mivel 

a Tisza Párt szakértői már többször nyíltan beszéltek arról, hogy véget vetnének az egykulcsos adórendszernek, és a családtámogatási rendszert is megszüntetnék.

Újabb balos szakértő a Tisza-csomag mellett

A baloldalhoz köthető, adóemelést támogató eddig ismert tiszás szakértők – Petschnig Mária Zita, Bod Péter Ákos, Surányi György – mellett újabb, a Gyurcsány-korszakból már jól ismert szereplő is az ellenzéki pártot támogatja. 

A Magyar Nemzet arra mutatott rá, hogy az óbaloldaltól elvileg elhatárolódó Magyar Péter szakértői között van Katona Tamás közgazdász is, aki a szocialista kormányok alatt magas pozíciókat töltött be, 

  • vezette a Központi Statisztikai Hivatalt, 
  • majd a Magyar Államkincstárt, 
  • de többször is betöltött államtitkári posztot.

A lap felidézte, Katona Tamás tagja a V21 nevű csoportosulásnak, amely már tavaly márciusban, azaz két hónap után besorolt Magyar Péter mögé, és a támogatásáról biztosította, mondván: ő testesíti meg az elégedetlen emberek reményét. A V21-ben tag mások mellett a már említett Bod Péter Ákos és Raskó György. Utóbbi Magyar Péter agrártanácsadója.

Katona más szálon is kapcsolódik Magyarékhoz, dolgozik ugyanis a Pénzügykutató Zrt.-nek, ahol munkakapcsolatban állhat a már szintén említett Petschnig Mária Zitával.

Katona 2024 novemberében interjút adott a HVG-nek, amelyben arról esett szó, hogy a Pénzügykutató külső szereplőkkel együtt alternatív gazdaságpolitikai programot ír. Arról, hogy azt kinek szánják, Katona úgy fogalmazott: 

Mondhatnám, hogy a jövőnek írjuk, egy következő kormánynak, de persze a társadalom figyelmét is szeretnénk felhívni, hogy létezik más út is.

A dologban az az érdekes, hogy korábban Petschnig lényegében arról beszélt, hogy a Pénzügykutatónál különféle gazdasági programokat írnak Magyar Péteréknek. 

Ennél lényegesebb, hogy az interjúban Katona kifejtette: „az adórendszer torz, túl alacsony az szja, ezért még egy magasabb kulcs bevetetését szorgalmazzák. Az áfát pedig sokallta, ott nyilván mérséklést tartana jónak” – idézte fel a Magyar Nemzet. Katona Tamás márciusban – Bolgár Györggyel beszélgetve – például azt mondta: 

Már most is az adórendszer Magyarországon irreális és igazságtalan. Irracionális. De ha vesszük a családoknak nyújtandó vagy beígért kedvezményeket, például az anyák személyi-jövedelemadó mentességét, ez népesedéspolitikai szempontból teljesen irracionális. Az eddigi népesedéspolitikai intézkedések nem jelentettek semmit. (...) Ráadásul amúgy is nagyon alacsony nálunk a személy jövedelemadó.

Korábban írtuk: brutális adóemelésre készül a Tisza Párt, ha kormányra kerülnének, azonnal megszüntetnék az egykulcsos adórendszert és a családtámogatásokat, a jelentős adóemelés végrehajtásával pedig több tíz, sőt, több százezer forint fizetéscsökkenést okoznának a munkavállalók túlnyomó többségének.

Nyitóképünkön Katona Tamás közgazdász

Fotó: Magyar Nemzet/YouTube

***

