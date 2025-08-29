Újabb balos szakértő bukkant fel Magyar Péter körül, aki nyíltan támogatja a Tisza-csomag adóemelését

A Magyar Nemzet arra mutatott rá, hogy az óbaloldaltól elvileg elhatárolódó Magyar Péter szakértői között van Katona Tamás közgazdász is, aki a szocialista kormányok alatt magas pozíciókat töltött be,

vezette a Központi Statisztikai Hivatalt,

majd a Magyar Államkincstárt,

de többször is betöltött államtitkári posztot.

A lap felidézte, Katona Tamás tagja a V21 nevű csoportosulásnak, amely már tavaly márciusban, azaz két hónap után besorolt Magyar Péter mögé, és a támogatásáról biztosította, mondván: ő testesíti meg az elégedetlen emberek reményét. A V21-ben tag mások mellett a már említett Bod Péter Ákos és Raskó György. Utóbbi Magyar Péter agrártanácsadója.

Katona más szálon is kapcsolódik Magyarékhoz, dolgozik ugyanis a Pénzügykutató Zrt.-nek, ahol munkakapcsolatban állhat a már szintén említett Petschnig Mária Zitával.

Katona 2024 novemberében interjút adott a HVG-nek, amelyben arról esett szó, hogy a Pénzügykutató külső szereplőkkel együtt alternatív gazdaságpolitikai programot ír. Arról, hogy azt kinek szánják, Katona úgy fogalmazott:

Mondhatnám, hogy a jövőnek írjuk, egy következő kormánynak, de persze a társadalom figyelmét is szeretnénk felhívni, hogy létezik más út is.

A dologban az az érdekes, hogy korábban Petschnig lényegében arról beszélt, hogy a Pénzügykutatónál különféle gazdasági programokat írnak Magyar Péteréknek.

Ennél lényegesebb, hogy az interjúban Katona kifejtette: „az adórendszer torz, túl alacsony az szja, ezért még egy magasabb kulcs bevetetését szorgalmazzák. Az áfát pedig sokallta, ott nyilván mérséklést tartana jónak” – idézte fel a Magyar Nemzet. Katona Tamás márciusban – Bolgár Györggyel beszélgetve – például azt mondta:

Már most is az adórendszer Magyarországon irreális és igazságtalan. Irracionális. De ha vesszük a családoknak nyújtandó vagy beígért kedvezményeket, például az anyák személyi-jövedelemadó mentességét, ez népesedéspolitikai szempontból teljesen irracionális. Az eddigi népesedéspolitikai intézkedések nem jelentettek semmit. (...) Ráadásul amúgy is nagyon alacsony nálunk a személy jövedelemadó.

Korábban írtuk: brutális adóemelésre készül a Tisza Párt, ha kormányra kerülnének, azonnal megszüntetnék az egykulcsos adórendszert és a családtámogatásokat, a jelentős adóemelés végrehajtásával pedig több tíz, sőt, több százezer forint fizetéscsökkenést okoznának a munkavállalók túlnyomó többségének.