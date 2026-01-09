„Ez a barbárság, ez a kora középkor” – Netanjahu megdöbbentő őszinteséggel beszélt: a progresszívek támogatják a legnagyobb szörnyetegeket

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Az izraeli miniszterelnök nem rejtette véka alá a véleményét: szerinte a nyugati világot éppen azok árulják el, akik az emberi jogokról papolnak.
Nem politikai manőverezés, hanem a nyugati világ létéért folytatott küzdelem zajlik a szemünk előtt – állítja Benjamin Netanjahu. A Mandiner Maximának adott interjújában az izraeli miniszterelnök sokkoló őszinteséggel beszélt arról, hogyan fognak össze a „progresszívek” a legkegyetlenebb középkori erőkkel, és miért a nemzetállamok jelentik az utolsó védvonalat.
Ez nem politikai kalkuláció kérdése. Itt egy nagyobb csatát vív a civilizáció és a barbárság”
– jelentette ki Benjamin Netanjahu, amikor arról kérdezték, miért áll ki Magyarország olyan határozottan Izrael mellett. A miniszterelnök szerint a világ drámai változásokon megy keresztül, és egyre veszélyesebb hellyé válik: a militáns iszlám barbársága már nemcsak a Közel-Keleten, hanem Európa szívében is jelen van.
Netanjahu nem finomkodott, amikor a civilizációt fenyegető ellenséget kellett leírnia. Szerinte a Nyugattal szemben álló erők a „kora középkor” sötétségét hozzák vissza. Példaként nemcsak az október 7-i mészárlást említette – ahol nőket erőszakoltak meg és csecsemőket égettek el –, hanem egy szíriai dzsihadista esetét is, aki a kamerák előtt vágta ki és ette meg áldozata szívét.
„Ez a barbárság. Ez a kora középkor” – szögezte le a kormányfő, figyelmeztetve:
ha a szabad társadalmak nem konfrontálódnak ezzel a „terror tengelyével”, és megpróbálnak kiegyezni vele, azzal csak megnyitják a kapukat a legrosszabb szörnyűségek előtt.
A beszélgetés egyik legerősebb gondolata a nyugati világot fenyegető „bekerítő hadművelet” leírása volt. Netanjahu szerint a civilizációra nemcsak a fizikai erőszak, hanem egy belső árulás is veszélyt jelent. Paradox módon
éppen azok a nyugati progresszívek és emberi jogi szervezetek támogatják a radikális iszlamistákat, akiknek az elveit ezek a barbárok az elsők között tipornák sárba.
„Hogyan tudnák támogatni az emberi jogokat, amikor ezeket a gyilkosokat támogatják?” – tette fel a kérdést Netanjahu, rámutatva arra az abszurd helyzetre, hogy a politikai korrektség és a „tévesen irányított internacionalizmus” valójában a szabadság ellenségeinek ágyaz meg. A harc tehát nemcsak a csatatéren zajlik, hanem a közvéleményben is, ahol hazugságokkal – például népirtás vádjával – próbálják megfosztani a civilizáció védelmezőit az önvédelem jogától.
Ebben a civilizációs küzdelemben Netanjahu szerint a legfontosabb fegyver a szuverenitás és a határok védelme. „Ha nem ellenőrzöd az országod határait, akkor elveszíted az országodat” – fogalmazott a miniszterelnök.
Az illegális migráció ugyanis nem csupán népmozgás, hanem a barbárság beszivárgásának csatornája. A kontrollálatlan tömeggel radikálisok és terroristák érkeznek, akik nem osztják a demokrácia értékeit. Netanjahu szerint a nemzetállamok felszámolásának gondolata ebben a helyzetben „puszta ostobaság”: a nyugati civilizációt éppen a szuverén, erős nemzetek – mint Izrael és Magyarország – védhetik meg, akik elég bátrak ahhoz, hogy falat emeljenek a barbársággal szemben.
Nyitókép: Selcuk Acar / ANADOLU / Anadolu via AFP