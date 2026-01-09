Ft
benjamin netanjahu magyarország világ izrael európa

„Ez a barbárság, ez a kora középkor” – Netanjahu megdöbbentő őszinteséggel beszélt: a progresszívek támogatják a legnagyobb szörnyetegeket

2026. január 09. 07:22

Az izraeli miniszterelnök nem rejtette véka alá a véleményét: szerinte a nyugati világot éppen azok árulják el, akik az emberi jogokról papolnak.

2026. január 09. 07:22
null

Nem politikai manőverezés, hanem a nyugati világ létéért folytatott küzdelem zajlik a szemünk előtt – állítja Benjamin Netanjahu. A Mandiner Maximának adott interjújában az izraeli miniszterelnök sokkoló őszinteséggel beszélt arról, hogyan fognak össze a „progresszívek” a legkegyetlenebb középkori erőkkel, és miért a nemzetállamok jelentik az utolsó védvonalat.

Ez nem politikai kalkuláció kérdése. Itt egy nagyobb csatát vív a civilizáció és a barbárság”

 – jelentette ki Benjamin Netanjahu, amikor arról kérdezték, miért áll ki Magyarország olyan határozottan Izrael mellett. A miniszterelnök szerint a világ drámai változásokon megy keresztül, és egyre veszélyesebb hellyé válik: a militáns iszlám barbársága már nemcsak a Közel-Keleten, hanem Európa szívében is jelen van.

A barbárság arca: szívkitépés és csecsemőgyilkosság

Netanjahu nem finomkodott, amikor a civilizációt fenyegető ellenséget kellett leírnia. Szerinte a Nyugattal szemben álló erők a „kora középkor” sötétségét hozzák vissza. Példaként nemcsak az október 7-i mészárlást említette – ahol nőket erőszakoltak meg és csecsemőket égettek el –, hanem egy szíriai dzsihadista esetét is, aki a kamerák előtt vágta ki és ette meg áldozata szívét.

„Ez a barbárság. Ez a kora középkor” – szögezte le a kormányfő, figyelmeztetve: 

ha a szabad társadalmak nem konfrontálódnak ezzel a „terror tengelyével”, és megpróbálnak kiegyezni vele, azzal csak megnyitják a kapukat a legrosszabb szörnyűségek előtt.

A progresszív elit és a gyilkosok paradox szövetsége

A beszélgetés egyik legerősebb gondolata a nyugati világot fenyegető „bekerítő hadművelet” leírása volt. Netanjahu szerint a civilizációra nemcsak a fizikai erőszak, hanem egy belső árulás is veszélyt jelent. Paradox módon 

éppen azok a nyugati progresszívek és emberi jogi szervezetek támogatják a radikális iszlamistákat, akiknek az elveit ezek a barbárok az elsők között tipornák sárba.

„Hogyan tudnák támogatni az emberi jogokat, amikor ezeket a gyilkosokat támogatják?” – tette fel a kérdést Netanjahu, rámutatva arra az abszurd helyzetre, hogy a politikai korrektség és a „tévesen irányított internacionalizmus” valójában a szabadság ellenségeinek ágyaz meg. A harc tehát nemcsak a csatatéren zajlik, hanem a közvéleményben is, ahol hazugságokkal – például népirtás vádjával – próbálják megfosztani a civilizáció védelmezőit az önvédelem jogától.

A védvonal: határok és nemzetállamok

Ebben a civilizációs küzdelemben Netanjahu szerint a legfontosabb fegyver a szuverenitás és a határok védelme. „Ha nem ellenőrzöd az országod határait, akkor elveszíted az országodat” – fogalmazott a miniszterelnök.

Az illegális migráció ugyanis nem csupán népmozgás, hanem a barbárság beszivárgásának csatornája. A kontrollálatlan tömeggel radikálisok és terroristák érkeznek, akik nem osztják a demokrácia értékeit. Netanjahu szerint a nemzetállamok felszámolásának gondolata ebben a helyzetben „puszta ostobaság”: a nyugati civilizációt éppen a szuverén, erős nemzetek – mint Izrael és Magyarország – védhetik meg, akik elég bátrak ahhoz, hogy falat emeljenek a barbársággal szemben.

Nyitókép: Selcuk Acar / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zsuzsa-963
2026. január 09. 09:13
Szemben barátságos Orbánnal, közben hátbaszúrja. Ha tisztességes lenne, hazatoloncolná Fürszt Györgyöt, aki képviselőként elsikkasztotta egyik kerület pénzét, és mikor szorult a hurok a nyaka körül elővette másik útlevelét - egy izraelit és lelépett, vígan lógatja a lábát a vörös tenger partján a sikkasztott pénzből.
0
1
jump-ing
•••
2026. január 09. 08:15 Szerkesztve
„Ez a barbárság, ez a kora középkor” --- mekkora a minek a kora? Mondja ezt az a Palesztin földön Izrealt gründoló főbarbár., aki ellen nemzetközi elfogató parancs is van. (madarat tolláról, cigányt zsidó barátjáról)
1
4
neszteklipschik
2026. január 09. 07:38
A "progresszív elit" úgy döntött, hogy a radikális iszlámot is segítségül hívja, hogy a nemzetállamokat elpusztítsa. Ez az ÖSSZES "nyugati" országot jelenti, csak az európai országokat és az USA-t belülről, Izraelt kívülről szeretné elpusztítani az "elit". Ezért támogatja minden módon a bevándorlást, ezért üldöz mindenkit, aki a bevándorlást ellenzi.
5
0
Burg_kastL71-C
2026. január 09. 07:38
Pár éve láttam egy videót. A helyszín, afrikai városka piactere, ahol a porban kegyetlen verekedés zajlott két helybéli fekete között, majd mikor egyikük a földre került a győztes kiharapott egy darabor a lábikrájából és megette. A körben álló tömeg eszeveszett üvöltésben tört ki, majd teljesítmény elismeréseként a városka hősét elkezdték a levegőbe dobálni. Csak, hogy tiszta kép legyen, kikkel töltik fel a progresszívek a civilizált világot.
7
0
