„Ez a barbárság, ez a kora középkor” – Netanjahu megdöbbentő őszinteséggel beszélt: a progresszívek támogatják a legnagyobb szörnyetegeket

Nem politikai manőverezés, hanem a nyugati világ létéért folytatott küzdelem zajlik a szemünk előtt – állítja Benjamin Netanjahu. A Mandiner Maximának adott interjújában az izraeli miniszterelnök sokkoló őszinteséggel beszélt arról, hogyan fognak össze a „progresszívek” a legkegyetlenebb középkori erőkkel, és miért a nemzetállamok jelentik az utolsó védvonalat.

Ez nem politikai kalkuláció kérdése. Itt egy nagyobb csatát vív a civilizáció és a barbárság”

– jelentette ki Benjamin Netanjahu, amikor arról kérdezték, miért áll ki Magyarország olyan határozottan Izrael mellett. A miniszterelnök szerint a világ drámai változásokon megy keresztül, és egyre veszélyesebb hellyé válik: a militáns iszlám barbársága már nemcsak a Közel-Keleten, hanem Európa szívében is jelen van.