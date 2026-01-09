Ft
Bukayo Saka Liverpool Arsenal Premier League Kerkez Milos

Néhány óra alatt több mint egymillión látták Kerkez és Saka összecsapását (VIDEÓ)

2026. január 09. 08:33

Már nem csak Szoboszlai Dominik közönségkedvenc Liverpoolban. A szurkolók Kerkez Milost választották meg az Arsenal elleni meccs legjobbjának.

2026. január 09. 08:33
null

Mint arról mi is beszámoltunk, a listavezető Arsenal és a címvédő Liverpool gól nélküli döntetlenre végzett egymással az angol labdarúgó Premier League hétközi fordulójának csütörtöki rangadóján. A két csapat 2015 augusztusa óta először játszott egymással 0–0-t a bajnokságban. A Vörösöknél mindkét magyar válogatott futballista, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a meccset, mindketten jó teljesítményt nyújtottak, Szoboszlait a Sky Sports, Kerkezt pedig a Liverpool szurkolói választották meg a mérkőzés legjobbjának.

Kerkez Milos, Liverpool, Arsenal, Premier League, Emirates, Bukayo Saka
Kerkez Milos szinte hibátlanul megoldotta a feladatát az Arsenal és Bukayo Saka ellen / Fotó: BEN STANSALL / AFP

A balhátvédnek nem volt könnyű feladata az Emiratesben, hiszen Bukayo Saka játszott vele szemben, de szinte tökéletesen megoldotta a semlegesítését, nem véletlen, hogy a Flashscore-nál – Ibrahima Konatéval együtt – ő kapta a legjobb értékelést (7.2) a Pool mezőnyjátékosai közül. Kettejük párharcaiból a Premier League hivatalos Facebook-oldalának szerkesztői össze is állítottak egy rövid videót, amelyet mostanáig már jóval több mint egymillióan tekintettek meg.

Úgy érzem, többet érdemeltünk volna, de büszke vagyok a csapattársaimra, ilyen a liverpooli mentalitás. Köszönjük a nagyszerű idegenbeli szurkolást!

– írta a meccs után Kerkez az Instagramon.

 

Kerkezt egyre jobban szeretik a szurkolók

A balhátvéd a találkozót követően rengeteg dicséretet kapott a szurkolóktól, akik úgy látják, a kezdeti nehézségek után Kerkez az elmúlt hetekben már nagyon stabilan, megbízhatóan játszik.

  • „Briliáns volt. Buyaka kicsoda?” – írta az egyik drukker, aki még Saka keresztnevét (Bukayo) is elfelejtette, Kerkez úgy leradírozta őt a pályáról. 
  • „Nagyon megérdemelte (a meccs embere címet). Keményen dolgozott és minden meccsen fejlődik” – kommentelte egy másik. 
  • „Kerkez szereti az Arsenalt, minden alkalommal zsebre vágja őket” – viccelődött egy harmadik. 
  • „Rengeteget fejlődött. A beadásai még mindig lehetnének jobbak, de a rövid passzai, a labdavezetései és a döntéshozatalai sokkal jobbak az elmúlt hetekben” – elemezte egy negyedik.

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpool számára hétfőn a Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzéssel folytatódik az idény, a bajnokságban pedig a jövő hét végén a kieső helyen álló Burnley lesz a következő ellenfele.

Nyitókép: BEN STANSALL / AFP

Arsenal–Liverpool 0–0

Búvár Kund
2026. január 09. 09:15
Mindkét srác jól játszott. Talán Szoboszlai próbálkozott a legtöbbet látszott, hogy nagyon akart ezen a meccsen.
Válasz erre
1
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!