Néhány óra alatt több mint egymillión látták Kerkez és Saka összecsapását (VIDEÓ)

Elment az esze? Szoboszlai a pályán kívül is kiosztotta a felháborítóan viselkedő brazilt (VIDEÓ)
„A legfontosabb a játékos egészsége.”
Már nem csak Szoboszlai Dominik közönségkedvenc Liverpoolban. A szurkolók Kerkez Milost választották meg az Arsenal elleni meccs legjobbjának.
Mint arról mi is beszámoltunk, a listavezető Arsenal és a címvédő Liverpool gól nélküli döntetlenre végzett egymással az angol labdarúgó Premier League hétközi fordulójának csütörtöki rangadóján. A két csapat 2015 augusztusa óta először játszott egymással 0–0-t a bajnokságban. A Vörösöknél mindkét magyar válogatott futballista, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a meccset, mindketten jó teljesítményt nyújtottak, Szoboszlait a Sky Sports, Kerkezt pedig a Liverpool szurkolói választották meg a mérkőzés legjobbjának.
A balhátvédnek nem volt könnyű feladata az Emiratesben, hiszen Bukayo Saka játszott vele szemben, de szinte tökéletesen megoldotta a semlegesítését, nem véletlen, hogy a Flashscore-nál – Ibrahima Konatéval együtt – ő kapta a legjobb értékelést (7.2) a Pool mezőnyjátékosai közül. Kettejük párharcaiból a Premier League hivatalos Facebook-oldalának szerkesztői össze is állítottak egy rövid videót, amelyet mostanáig már jóval több mint egymillióan tekintettek meg.
Úgy érzem, többet érdemeltünk volna, de büszke vagyok a csapattársaimra, ilyen a liverpooli mentalitás. Köszönjük a nagyszerű idegenbeli szurkolást!
– írta a meccs után Kerkez az Instagramon.
A balhátvéd a találkozót követően rengeteg dicséretet kapott a szurkolóktól, akik úgy látják, a kezdeti nehézségek után Kerkez az elmúlt hetekben már nagyon stabilan, megbízhatóan játszik.
A Liverpool számára hétfőn a Barnsley elleni FA-kupa-mérkőzéssel folytatódik az idény, a bajnokságban pedig a jövő hét végén a kieső helyen álló Burnley lesz a következő ellenfele.
Nyitókép: BEN STANSALL / AFP
Arsenal–Liverpool 0–0