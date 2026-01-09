Néhány óra alatt több mint egymillión látták Kerkez és Saka összecsapását (VIDEÓ)

Mint arról mi is beszámoltunk, a listavezető Arsenal és a címvédő Liverpool gól nélküli döntetlenre végzett egymással az angol labdarúgó Premier League hétközi fordulójának csütörtöki rangadóján. A két csapat 2015 augusztusa óta először játszott egymással 0–0-t a bajnokságban. A Vörösöknél mindkét magyar válogatott futballista, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a meccset, mindketten jó teljesítményt nyújtottak, Szoboszlait a Sky Sports, Kerkezt pedig a Liverpool szurkolói választották meg a mérkőzés legjobbjának.

Kerkez Milos szinte hibátlanul megoldotta a feladatát az Arsenal és Bukayo Saka ellen / Fotó: BEN STANSALL / AFP

A balhátvédnek nem volt könnyű feladata az Emiratesben, hiszen Bukayo Saka játszott vele szemben, de szinte tökéletesen megoldotta a semlegesítését, nem véletlen, hogy a Flashscore-nál – Ibrahima Konatéval együtt – ő kapta a legjobb értékelést (7.2) a Pool mezőnyjátékosai közül. Kettejük párharcaiból a Premier League hivatalos Facebook-oldalának szerkesztői össze is állítottak egy rövid videót, amelyet mostanáig már jóval több mint egymillióan tekintettek meg.