Olyan rejtélyes fegyvert vetettek be az oroszok, ami megváltoztathat mindent

A rakéta a lengyel határ közelében csapódott be, mindössze 12-13 perc alatt repült 1800 km-t, és több mint 10.000 km/órás sebességet ért el.
Oresnyik típusú hiperszonikus rakétát vetett be az orosz hadsereg az ukrajnai kritikus célpontokra mért tömeges csapás során – közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.
A tárca szerint az éjszakai csapás válasz volt az orosz elnöknek a Novgorod régióban található rezidenciája elleni ukrán dróntámadásra.
„Az orosz fegyveres erők nagy hatótávolságú, precíziós szárazföldi és tengeri indítású fegyverekkel, egyebek között az Oresnyik közepes hatótávolságú mobil földi rakétakomplexummal, valamint támadó pilóta nélküli repülőgépekkel tömeges csapást mértek Ukrajna területén található kritikus fontosságú célpontokra” – állt a közleményben.
A közösségi médiában megjelent híresztelések szerint Lviv városára csaptak le az oroszok az Oresnyikkel, amely mindössze 12-13 perc alatt repült 1800 km-t, és több mint 10.000 km/órás sebességet ért el.
Az Oresnyik (oroszul a mogyorófa) egy közepes hatótávolságú rakéta, amely a hangsebesség tízszeresével is tud a célpont felé száguldani. A rakéta nukleáris vagy hagyományos robbanófejeket is hordozhat, a hatótávolsága meg bármely európai célpont eléréséhez is elegendő.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Illusztráció egy korábbi Oresnyik-csapás felvételéről/X-képernyőkép