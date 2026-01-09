Olyan rejtélyes fegyvert vetettek be az oroszok, ami megváltoztathat mindent

Mit is tud ez az Oresnyik rakéta?

Az Oresnyik (oroszul a mogyorófa) egy közepes hatótávolságú rakéta, amely a hangsebesség tízszeresével is tud a célpont felé száguldani. A rakéta nukleáris vagy hagyományos robbanófejeket is hordozhat, a hatótávolsága meg bármely európai célpont eléréséhez is elegendő.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Illusztráció egy korábbi Oresnyik-csapás felvételéről/X-képernyőkép