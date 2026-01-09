Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
orosz hadsereg oresnyik rakéta fegyver ukrajna

Olyan rejtélyes fegyvert vetettek be az oroszok, ami megváltoztathat mindent

2026. január 09. 08:12

A rakéta a lengyel határ közelében csapódott be, mindössze 12-13 perc alatt repült 1800 km-t, és több mint 10.000 km/órás sebességet ért el.

2026. január 09. 08:12
null

Oresnyik típusú hiperszonikus rakétát vetett be az orosz hadsereg az ukrajnai kritikus célpontokra mért tömeges csapás során – közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium. 

A tárca szerint az éjszakai csapás válasz volt az orosz elnöknek a Novgorod régióban található rezidenciája elleni ukrán dróntámadásra.

„Az orosz fegyveres erők nagy hatótávolságú, precíziós szárazföldi és tengeri indítású fegyverekkel, egyebek között az Oresnyik közepes hatótávolságú mobil földi rakétakomplexummal, valamint támadó pilóta nélküli repülőgépekkel tömeges csapást mértek Ukrajna területén található kritikus fontosságú célpontokra” – állt a közleményben. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A közösségi médiában megjelent híresztelések szerint Lviv városára csaptak le az oroszok az Oresnyikkel, amely mindössze 12-13 perc alatt repült 1800 km-t, és több mint 10.000 km/órás sebességet ért el. 

Mit is tud ez az Oresnyik rakéta?

Az Oresnyik (oroszul a mogyorófa) egy közepes hatótávolságú rakéta, amely a hangsebesség tízszeresével is tud a célpont felé száguldani. A rakéta nukleáris vagy hagyományos robbanófejeket is hordozhat, a hatótávolsága meg bármely európai célpont eléréséhez is elegendő. 

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Illusztráció egy korábbi Oresnyik-csapás felvételéről/X-képernyőkép

 

 

Összesen 85 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tuners
2026. január 09. 09:44
“Any terrorist actions by the criminal Ukrainian regime will not remain unanswered in the future.” Ministry of Defense of the Russian Federation
Válasz erre
1
0
Bitrex®
2026. január 09. 09:44
A pénteki lvivi támadás előtt az Egyesült Államok ukrajnai nagykövetsége biztonsági riasztást adott ki egy „potenciálisan jelentős légitámadásról, amely a következő napokban bármikor bekövetkezhet”. Amerikai tisztviselők hasonló figyelmeztetést adtak ki 2024 novemberében, az Oresnyik Dnyipróra mért csapása előtt. Pavel Podvig nukleáris fegyverzet-ellenőrzési szakértő szerint Moszkva úgy tűnik, hogy értesíti Washingtont az Oresnyik-indításokról, hogy teljesítse az 1988-as ballisztikus rakétaindítási értesítési megállapodás szerinti követelményeit.
Válasz erre
4
0
dzsini75
2026. január 09. 09:31
A Stryi-i földalatti gáztárolóval sikerült az ukránoknak “elkapniuk” az Oresnyiket….. 🫡😂😂😂
Válasz erre
3
0
csalodtamafideszben
2026. január 09. 09:26
„tömeges csapást mértek Ukrajna területén“ Valaki állítsa már meg ezt a mocskos komcsi hordát!
Válasz erre
1
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!