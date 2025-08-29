Lebukott Bod Péter Ákos, hiába tagadta: támogatja a többkulcsos SZJA-emelést, és egyeztetett is a témáról a Tiszával

A Mandinernek adott korábbi nyilatkozatában Bod Péter Ákos még azt állította, hogy „nem látta a tervezetet”, és „nem foglalkoztatja” a háromkulcsos szja ügye. Időközben azonban előkerült egy felvétel, amelyen a februári tiszás rendezvényen már a progresszív adóztatás mellett érvelt, és arról beszélt, hogy egyeztetett a Tisza szakmai stábjával – írta meg az Origo.

Lapunknak nyilatkozva Bod Péter Ákos még elhatárolódott a Tisza Párt radikális adópolitikai terveitől. Mint fogalmazott: „Őszintén szólva én erről a háromkulcsos adóról nem hallottam nyaralás közben. Meg nem is foglalkoztat engem”. Hozzátette, hogy az Index cikkét sem olvasta, ezért nem tud érdemben reagálni, majd kijelentette:

Az biztos, hogy nem voltam érintve. Lehet, hogy ismert közgazdászok szóba jöttek, de én vagy nem vagyok annyira ismert, vagy a nyaralás miatt egyszerűen valamiről lemaradtam. Egy biztos: nem láttam a tervezetet”.

Ezzel szemben a később nyilvánosságra került, februári győri Híd Tisza Sziget rendezvényen már egyértelműen a többkulcsos adózás mellett érvelt, és jelezte, hogy egyeztetett a Tisza Párt szakmai stábjával. Amikor arról kérdezték, átállna-e egy leendő tiszás kormány a többkulcsos modellre, helyeslően reagált, majd így fogalmazott: „Én megnéztem, hogy mit mondott el az elnök és mi hangzott el (…), a szakmai stábbal találkoztam és röviden érintettük ezt.” Kifejtette, hogy az olyan – általa technikainak tartott – kérdésekben, mint az adózás, a Tisza tudatosan visszafogott, ami a kampány előtt szerinte érthető.

Bod Péter Ákos a színpadról konkrét szakpolitikai iránymutatást is adott, ugyanis jelezte, hogy az áfát érdemes csökkenteni, miközben a személyi jövedelemadót több kulccsal igazságosabbá lehetne tenni. Egy leendő pénzügyminiszter számára így foglalta össze álláspontját:

Ezért én, ha megkérdez valaki, a leendő kormány pénzügyminiszterének azt tanácsolom, hogy ha van felhatalmazása a társadalomtól, akkor igenis, az igazságosság érdekében – és van médiája, hogy el tudja magyarázni, hogy ez mit jelent, akkor igenis – Nyugat-Európa nem véletlenül találta ki a progresszív adóztatást.”

Közben az Index egy belső feljegyzésre hivatkozva arról írt, hogy a Tisza Párt gazdasági kabinetje a jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos szja helyett háromkulcsos rendszert és a kedvezmények felülvizsgálatát készíti elő, miközben enyhe áfacsökkentést javasol. A portál szerint a koncepció a párt holdudvarához sorolt közgazdászok – köztük Bod Péter Ákos – környezetéig is eljutott.

Magyar Péter igyekezett cáfolni az állításokat, a gazdasági csoport koordinátora, Dálnoki Áron azonban nem adott egyértelmű cáfolatot, és a Tiszával szorosan együtt dolgozó szakértők között is akadt, aki jelezte, hogy az áfacsökkentés tipikusan más adónemek emelésével járhat.

A tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumukon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.