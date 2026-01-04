Ft
édesanya magyarország szja orbán viktor

Két mondattal üzent Orbán Viktor, melyek garantáltan célba fognak érni

2026. január 04. 17:39

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy 2026. január 1-jétől az szja-mentesség már a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyákra is érvényes.

2026. január 04. 17:39
null

Orbán Viktor a közösségi oldalán arról írt, hogy 2026. január 1-jével az szja-mentesség a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyákra is kiterjesztésre került.

A miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta: 

A család a legnagyobb érték. Mi megbecsüljük az édesanyákat, és mindent megteszünk, hogy segítsük őket.”

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

 

Összesen 7 komment

majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 04. 18:08
Könnyen ígér fűt-fát. A következő évek költségvetéseit már nem neki kell hatvankétszer módosítani. 🤣🤣🤣
Válasz erre
0
3
csalodtamafideszben
2026. január 04. 17:59
Ha Bidenék tették volna ezt Venezuelával, egész vasárnap toporzékolt volna a csipet-csapat. Csöpi, Kakadu, Orbán Blamázs meg a többiek. Pressmant berendeltek volna.
Válasz erre
4
2
csalodtamafideszben
2026. január 04. 17:55
Megint elmaradt a nagy világpolitikai megfejtés. Pedig máskor órákon át dől belőle a szó. Repked a szuverenitás, békepárti, háborúpárti jelző.
Válasz erre
1
1
bagira004
2026. január 04. 17:54
Orbán SZÉTSZEDI az EU t a bíróságon – Von der Leyen közel ahhoz, hogy lemondjon. youtube.com/watch?v=yWkZnfH_lm8
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!