Két mondattal üzent Orbán Viktor, melyek garantáltan célba fognak érni

Az EU erkölcsről beszél, és közben a cső végén állókat bünteti

Az Európai Bizottság REPowerEU-menetrendje 2027 végéig kivezetné az orosz gáz és olaj importját. A cél érthető. Kevesebb orosz bevétel. Csakhogy a döntés nem ugyanazt jelenti mindenkinek. A tengerparttal rendelkező országok esetében az LNG „átcímkézhető”, míg a szárazföldi országoknál az eredet lekövethető. A döntés nemcsak energiapiaci, hanem méltányossági próba is. Mit üzen az EU saját polgárainak arról, ki mennyire számít?