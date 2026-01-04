Két mondattal üzent Orbán Viktor, melyek garantáltan célba fognak érni

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy 2026. január 1-jétől az szja-mentesség már a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyákra is érvényes.
Orbán Viktor a közösségi oldalán arról írt, hogy 2026. január 1-jével az szja-mentesség a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyákra is kiterjesztésre került.
A miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta:
A család a legnagyobb érték. Mi megbecsüljük az édesanyákat, és mindent megteszünk, hogy segítsük őket.”
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor