Jó híreket kaptak a fiatal édesanyák (VIDEÓ)

Éjféltől minden megváltozik: erre készüljenek az édesanyák, a nyugdíjasok – és úgy általában a magyarok 2026-ban!
Az adócsökkentések és a támogatások éve következik 2026-ban Magyarországon.
A kormány család- és adópolitikájának köszönhetően éves szinten több mint egymillió forint marad újabb családoknál.
Jó hír, hogy januártól a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmük után szja-mentesek – közölte Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vasárnap a Facebook-oldalán.
A 2023-ban bevezetett szja-mentesség eddig az átlagbér összegéig járt. 2026. január 1-jétől azonban eltöröltük a felső korlátot, vagyis a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmük után szja-mentességet kapnak – fejtette ki az államtitkár.
Az intézkedés gyakorlatilag az egy gyermeket nevelő, 30 év alatti anyákat érinti, hiszen a három- és többgyermekes édesanyák már eddig is, a 40 év alatti kétgyermekes anyák pedig idén januártól szja-mentesek. További könnyítés, hogy 2026-tól azok a 30 év alatti édesanyák is jogosultak az adómentességre, akiknek gyermeke 2023. január 1-je előtt született – tette hozzá.
Ezzel az intézkedéssel további 10–15 ezer családot tudnak segíteni. A 30 év alatti anyák szja-mentessége révén havonta átlagosan 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forint maradhat a családi kasszában. Ahhoz, hogy az érintettek élni tudjanak az szja-mentességgel, nyilatkozniuk kell.
Jó hír, hogy ezt már a várandósság 12. hetétől megtehetik.
A kedvezmény annak az évnek a végéig jár, amelyben betöltik a 30. életévüket – közölte.
„Amíg nemzeti kormány van, megvédjük a magyar családokat, elutasítjuk az adóemeléseket és a megszorításokat, melyeket Brüsszel és hazai pártjai akarnak végrehajtani. Ők elvennék a pénzt a családoktól, mi pedig folyamatosan bővítjük a családtámogatásokat, mert hisszük, hogy a nemzet jövője a családokban van, 2026-ban is minden magyar család számíthat ránk, megvédjük az eddig elért eredményeket, az anyák szja-mentességét és a családtámogatásokat” – fogalmazott Koncz Zsófia.
(MTI)
