Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 04.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
család családpolitika édesanya koncz zsófia brüsszel jövedelem szja

Jó híreket kaptak a fiatal édesanyák (VIDEÓ)

2026. január 04. 13:57

A kormány család- és adópolitikájának köszönhetően éves szinten több mint egymillió forint marad újabb családoknál.

2026. január 04. 13:57
null

Jó hír, hogy januártól a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmük után szja-mentesek  – közölte Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vasárnap a Facebook-oldalán.

A 2023-ban bevezetett szja-mentesség eddig az átlagbér összegéig járt. 2026. január 1-jétől azonban eltöröltük a felső korlátot, vagyis a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmük után szja-mentességet kapnak – fejtette ki az államtitkár.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Az intézkedés gyakorlatilag az egy gyermeket nevelő, 30 év alatti anyákat érinti, hiszen a három- és többgyermekes édesanyák már eddig is, a 40 év alatti kétgyermekes anyák pedig idén januártól szja-mentesek. További könnyítés, hogy 2026-tól azok a 30 év alatti édesanyák is jogosultak az adómentességre, akiknek gyermeke 2023. január 1-je előtt született – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

Újabb százezrek maradnak a családoknál

Ezzel az intézkedéssel további 10–15 ezer családot tudnak segíteni. A 30 év alatti anyák szja-mentessége révén havonta átlagosan 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forint maradhat a családi kasszában. Ahhoz, hogy az érintettek élni tudjanak az szja-mentességgel, nyilatkozniuk kell. 

Jó hír, hogy ezt már a várandósság 12. hetétől megtehetik.

 A kedvezmény annak az évnek a végéig jár, amelyben betöltik a 30. életévüket – közölte.

„Amíg nemzeti kormány van, megvédjük a magyar családokat, elutasítjuk az adóemeléseket és a megszorításokat, melyeket Brüsszel és hazai pártjai akarnak végrehajtani. Ők elvennék a pénzt a családoktól, mi pedig folyamatosan bővítjük a családtámogatásokat, mert hisszük, hogy a nemzet jövője a családokban van, 2026-ban is minden magyar család számíthat ránk, megvédjük az eddig elért eredményeket, az anyák szja-mentességét és a családtámogatásokat” – fogalmazott Koncz Zsófia.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 04. 16:05
Kár, hogy ezt már nem Katika jelenthette be...
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2026. január 04. 14:41 Szerkesztve
Ezt akarja az asszonyverő ún. "Magyar" és az őt, a brüsszeli liberálháttérből mozgató baloldal a magyar anyáktól elvenni, és afrikai-muzulmán migránsgyerekekkel benépesíteni Magyarországot. NEM hagyjuk! Hajrá, Magyarország, hajrá, első 3/4!
Válasz erre
0
1
csulak
2026. január 04. 14:12
koszonjuk szepen ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!