Jó híreket kaptak a fiatal édesanyák (VIDEÓ)

Újabb százezrek maradnak a családoknál

Ezzel az intézkedéssel további 10–15 ezer családot tudnak segíteni. A 30 év alatti anyák szja-mentessége révén havonta átlagosan 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forint maradhat a családi kasszában. Ahhoz, hogy az érintettek élni tudjanak az szja-mentességgel, nyilatkozniuk kell.

Jó hír, hogy ezt már a várandósság 12. hetétől megtehetik.

A kedvezmény annak az évnek a végéig jár, amelyben betöltik a 30. életévüket – közölte.

„Amíg nemzeti kormány van, megvédjük a magyar családokat, elutasítjuk az adóemeléseket és a megszorításokat, melyeket Brüsszel és hazai pártjai akarnak végrehajtani. Ők elvennék a pénzt a családoktól, mi pedig folyamatosan bővítjük a családtámogatásokat, mert hisszük, hogy a nemzet jövője a családokban van, 2026-ban is minden magyar család számíthat ránk, megvédjük az eddig elért eredményeket, az anyák szja-mentességét és a családtámogatásokat” – fogalmazott Koncz Zsófia.