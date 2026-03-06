Újabb brutális válság felé sodródik Európa, de ezúttal Vlagyimir Putyin sem ül ölbe tett kézzel

Az orosz elnök nyilatkozatában világossá tette, a bizonytalanná váló közel-keleti földgázszállítás új piaci lehetőségeket nyitott Moszkva számára, elsősorban az ázsiai kereslet megugrása miatt. Ebben a helyzetben pedig Putyin úgy látja, nem érdemes megvárni, amíg hatályba lép az orosz energiahordozók európai beszerzésének tilalma. Az EU tavaly év végén döntött a tagállamok egyhangú döntéshozatalát megkerülve, hogy 2028-tól nem vásárolhatnak az uniós cégek orosz kőolajat és földgázt.

Magyarországot nem érinti a Putyin által belengetett korai exporttilalom, mivel hazánk a Török Áramlat gázvezetéken keresztül jut hozzá az orosz földgázhoz, az előrehozott korlátozás pedig csak az LNG-szállítmányokra vonatkozna.

Ha az oroszok meglépik az európai földgázszállítás leállítását, azzal óriási válságba sodorják az Európai Uniót, ráadásul egy olyan időszakban, amikor a piaci árakban már megjelent az újabb közel-keleti konfliktus okozta bizonytalanság miatt a jelentős kockázati felár.

Brüsszel éveket vesztegetett el, most jön az újabb energiaválság

A napokban megjelent piaci elemzésekből kiderül, Európa mindenképp rosszul jár az iráni helyzet miatt abban az esetben is, ha néhány hét alatt véget ér a háború. Utóbbira ugyanakkor semmilyen garancia sincs, jelenleg nem lehet megjósolni, meddig húzódik a 90 milliós ország ellen indított háború és kialakul-e elhúzódó polgárháború a perzsa államban. Ha a konfliktus eszkalálódik, tartós ellátási zavarok alakulhatnak ki, amely a jelenleginél is magasabb szinten stabilizálhatja a kőolaj és a földgáz árát. Az EU gazdasági szereplői már most is többszörös áron jutnak hozzá az energiához, mint az amerikai vagy kínai versenytársak.