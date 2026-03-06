Tegnap új szintre lépett a történet: egy EU-tagjelölt ország vezetője életveszélyesen megfenyegette egy EU-tagállam vezetőjét

Mondhatjuk, hogy csak kibújt a szög a zsákból. Várható volt, hogy Zelenszkij eljut idáig. Nem ez az első alkalom, hogy az ukrán elnök Magyarországot támadja. Volt már személyeskedés, volt már választási kívánság, és volt már katonai erőfitogtatás is.

Most azonban új szintre lépett a történet: nyílt fenyegetés hangzott el. Egy EU-tagjelölt ország fenyegetett meg egy EU-tagállamot.

Brüsszel, persze, hallgat. Pedig most nagyon nem kéne.

Nem is olyan régen írtam: mi lesz, ha Ukrajna vezetője egyszer csak azt fogja mondani, hogy mi Európát védtük, vérünket adjuk Európáért, ezért adjátok ide, ami kell nekünk. És ha nem adjátok, akkor elvesszük.