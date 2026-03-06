Ft
volodimir zelenszkij brüsszel európai unió

Tegnap új szintre lépett a történet: egy EU-tagjelölt ország vezetője életveszélyesen megfenyegette egy EU-tagállam vezetőjét

2026. március 06. 05:29

Valaki szóljon Ursula von der Leyennek: az Európai Unió irányítóit nem sírásónak alkalmaztuk.

2026. március 06. 05:29
null
Demeter Szilárd
Demeter Szilárd

„Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja megakadályozni a 90 milliárdot vagy annak első részletét, és az ukrán katonák fegyverhez juthatnak. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a mi embereinknek – hadd hívják fel és beszéljék meg vele a dolgot a maguk módján” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán.

 

Olvassuk el még egyszer. Lassan.

Egy hadban álló ország államfője nyilvánosan, sajtótájékoztatón megfenyegette egy EU-tag és NATO-szövetséges tagállam kormányfőjét azzal, hogy megadja az elérhetőségét a fegyveres erőinek. Nem egy beosztott szólta el magát egy anonim Telegram-csatornán. Az elnök mondta a kamerákba a világ nyilvánossága előtt.

Mondhatjuk, hogy csak kibújt a szög a zsákból. Várható volt, hogy Zelenszkij eljut idáig. Nem ez az első alkalom, hogy az ukrán elnök Magyarországot támadja. Volt már személyeskedés, volt már választási kívánság, és volt már katonai erőfitogtatás is.

Most azonban új szintre lépett a történet: nyílt fenyegetés hangzott el. Egy EU-tagjelölt ország fenyegetett meg egy EU-tagállamot.

Brüsszel, persze, hallgat. Pedig most nagyon nem kéne.

Nem is olyan régen írtam: mi lesz, ha Ukrajna vezetője egyszer csak azt fogja mondani, hogy mi Európát védtük, vérünket adjuk Európáért, ezért adjátok ide, ami kell nekünk. És ha nem adjátok, akkor elvesszük.

És most ez az üzenet lényege.

Azért megkérdezném a fényes tekintetű brüsszeli hölgyeket és urakat, hogy biztosan ezt akarják Európának? Mert ez olyan ajtó, hogy ha egyszer kinyílt, nem lehet már becsukni, mert egy harcedzett hadsereg teszi be a lábát a nyílásba.

És ha a Zelenszkij lába elé terített vörös szőnyegen ukrán katonák fognak bemasírozni Európába, annak nem lesz jó vége.

Mi ismerjük őket a világháborúkból, főleg a lengyelek tudnának erről mesélni. Aki Közép-Európában hadsereggel üzenget, az nagyon veszélyes történelmi emlékeket idéz fel.

Zelenszkij elnök éppen ezt teszi.

Jobb lesz a lányainknak, fiainknak, egyébként földi javaink tekintetében is, ha mind az ukránokat, mind az oroszokat kint tartjuk az Unió határain kívül.

Európa békéjének feltétele egyszerű: az orosz hadsereg maradjon Oroszországban, az ukrán hadsereg maradjon Ukrajnában, az Európai Unió pedig viselkedjen úgy, mintha létezne Európai Unió.

Mert ez a valódi kérdés: meddig tűri az EU vezetése, hogy egy tagjelölt ország tagállamokat fenyegessen?

És ha ez a vezetés gyenge ahhoz, hogy megvédje a tagállamokat, akkor mi szükségünk van rájuk? Valaki szóljon Ursula von der Leyennek: az Európai Unió vezetőit nem sírásónak alkalmaztuk.

***

(Nyitókép: PETRAS MALUKAS / AFP)

 

csulak
2026. március 06. 16:58
Orkrajna ismet bebizonyitotta, hogy nem valo az EU-ba
Válasz erre
0
0
Öreg Palóc
2026. március 06. 11:25
Ahogy tegnap olvastam valakitől, akinek teljesen igazat adok, a helyzet a következő. A kábítószeres Zenebohóc, bárzongorista egy ripacs !!! Neki leírják, hogy mit kell mondania és ő elripacskodja a világ szinpadán, ahogy annó tette Kijevben a szinpadon. És akik neki írják a forgatókönyvet, azok az igazi háborús őrültek (haszonélvezők) !!! Ők azok, akiknek nem tetszik a Demokratikus Magyar Jogállam, ezért uszítják ránk a láncos kutyájukat !!! - hogy le tudják cserélni egy helyi "zenebohócra" a jelenlegi kormányunkat. " Fejétől bűzlik a hal ! " - Brüsszelisztánban is .
Válasz erre
1
0
kedith
2026. március 06. 11:00
Csak óvatosan az ilyen fenyegetéssel! ...sokan tudják hol lakik Z.
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
•••
2026. március 06. 10:17 Szerkesztve
„Reméljük, hogy az az egy személy az EU-ban nem fogja blokkolni a 90 milliárd euró[nyi hitel]t vagy annak az első részét, és hogy az ukrán katonák fegyverekhez juthatnak. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, hadd hívják fel és beszéljenek erről a saját nyelvén” – ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnökre utalva. tavaly decemberben megegyeztek a kölcsönügyletben, miután nem kapta meg a szükséges támogatást, és így lekerült a napirendről az a terv, hogy a befagyasztott orosz állami javakból finanszírozzák Kijev megsegítését. Időközben azonban Orbán úgymond meggondolta magát, mert Ukrajna még nem állította helyre a Barátság vezetéket. Zelenszkij szerint a folytatódó orosz támadások miatt nem lehet olyan gyorsan haladni a javítási munkákkal. A tavaszi EU-csúcsot előkészítő dokumentum szerint támogatás hiányában félő, hogy Kijevnek áprilisban elfogy a pénze.
Válasz erre
1
1
