A vér is megfagyott az ereinkben: Magyar Péter Lendvai Ildikó nyomdokaiba lépett (VIDEÓ)

2025. augusztus 29. 06:25

A történelem a jelek szerint megismétli önmagát.

2025. augusztus 29. 06:25
null

Sokan már nem emlékeznek rá, de a 2010 előtti éra egyik legmeghatározóbb politikusi elszólása volt, amikor Lendvai Ildikó, az MSZP alelnökeként, 2002 tavaszán, a parlamenti választási kampány idején azt mondta:

Lassan mondom, hogy az ország minden választópolgára megértse: nem lesz fogyasztói gázáremelés.”

A mondat azután vált legendássá – ahogy arra a Magyar Nemzet egy 2004-es cikkében is rávilágított –, hogy a választást követően 50 százalékkal emelkedtek a gázárak.

A történelem a jelek szerint megismétli önmagát, ugyanis ahogy lapunk korábban megírta, egy kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza Párt győzelme esetén – tervei szerint – jelentős mértékű, 7 és 18 százalékpontos szja-emelést hajtana végre. Ahogy 2002-ben, úgy most is tagadja ezen terveit a baloldal, és ami ennél is meglepőbb, még a jelenlegi szóhasználat is kísértetiesen hasonlít a 2002-es esethez. Ugyanis Magyar Péter a nagy port kavart dokumentum nyilvánosságra kerülése után így fogalmazott egy fórumon:

Újra elmondom, lassan, hogy értsék: a Tisza-kormány nem fog adót emelni, a Tisza-kormány az adócsökkentések kormánya lesz.”

A videót itt tekintheti meg:

salátás
2025. augusztus 29. 06:50
ez most még szarabb helyzet, ugyanis akkor mindenkinek volt gázáremelés, most viszont csak az átlagosan és jól keresők lennének szivatva, amire a segghülye proli tiszás mondhatja, hogy fizessenekagazdagok! na most dől el mennyi ilyen hulladék él közöttünk... ja aztán meg majd megy a csodálkozás, hogy a fizessenekagazdagok egy része úgy dönt, nem csak a tiszapropagandában lesz rekord kivándorlás....
Válasz erre
0
0
states-2
2025. augusztus 29. 06:47
A pszichopata akkor lesz miniszterelnök, amikor a kertben a gondozója kísérgeti és hogy lenyugtassa, azt mondja neki: Miniszterelnök úr, mindjárt kezdődik a kormányülés a platánfa alatt.
Válasz erre
0
0
Glück28
2025. augusztus 29. 06:43
Mitől lenne más ez a hazug csicska? Pont olyan aljas mint az MSZP-s cenzor boszorka, hogy az ördög vinné már el az is.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. augusztus 29. 06:39
Z. Átbaszna a tisza!!!💯 "A Tisza-adó az árvíz, amelyik elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását. Egy újabb Orbán-kormány pedig a gát, amelyik megvédi a magyar családokat. Vessünk gátat a Tisza adónak!” – fogalmazott Lázár János 💯❗😊
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!