A vér is megfagyott az ereinkben: Magyar Péter Lendvai Ildikó nyomdokaiba lépett (VIDEÓ)

Sokan már nem emlékeznek rá, de a 2010 előtti éra egyik legmeghatározóbb politikusi elszólása volt, amikor Lendvai Ildikó, az MSZP alelnökeként, 2002 tavaszán, a parlamenti választási kampány idején azt mondta:

Lassan mondom, hogy az ország minden választópolgára megértse: nem lesz fogyasztói gázáremelés.”

A mondat azután vált legendássá – ahogy arra a Magyar Nemzet egy 2004-es cikkében is rávilágított –, hogy a választást követően 50 százalékkal emelkedtek a gázárak.

A történelem a jelek szerint megismétli önmagát, ugyanis ahogy lapunk korábban megírta, egy kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza Párt győzelme esetén – tervei szerint – jelentős mértékű, 7 és 18 százalékpontos szja-emelést hajtana végre. Ahogy 2002-ben, úgy most is tagadja ezen terveit a baloldal, és ami ennél is meglepőbb, még a jelenlegi szóhasználat is kísértetiesen hasonlít a 2002-es esethez. Ugyanis Magyar Péter a nagy port kavart dokumentum nyilvánosságra kerülése után így fogalmazott egy fórumon:

Újra elmondom, lassan, hogy értsék: a Tisza-kormány nem fog adót emelni, a Tisza-kormány az adócsökkentések kormánya lesz.”

