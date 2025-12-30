Ft
Rekordmélység: bedobta a törülközőt a központi bank vezetője – és még romolhat a helyzet

2025. december 30. 14:24

Az iráni elégedetlenségnek elsősorban gazdasági okai vannak.

2025. december 30. 14:24
null

Iránban hétfőn tüntetések robbantak ki, miután az ország pénzneme rekordmélységbe zuhant az amerikai dollárhoz képest, és a központi bank elnöke lemondott – számolt be a CNN.

Az állami televízió bejelentette az Iráni Központi Bank elnökének, Mohammad Reza Farzinnak a lemondását, miközben kereskedők és boltosok tüntettek Teherán belvárosában, a Saadi utcában, valamint a fő bazár közelében fekvő Shush negyedben. A kereskedők döntő szerepet játszottak az 1979-es iszlám forradalomban, amely megdöntötte a monarchiát és az iszlamistákat hozta hatalomra.

A hivatalos IRNA hírügynökség megerősítette a tüntetéseket. 

Tanúk hasonló tüntetésekről számoltak be más nagyvárosokban is, többek között Iszfahánban Irán középső részén, Shirazban délen és Mashhadban északkeleten. Teherán egyes részein a rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők feloszlatására. 

A hétfői tüntetések a legnagyobbak 2022 óta, amikor a 22 éves Mahsa Jina Amini rendőrségi őrizetben alatt bekövetkezett halála országos tüntetéseket váltott ki. A nőt az ország erkölcsi rendőrsége tartóztatta le, mert állítólag nem viselte megfelelően a hidzsábját.

Vasárnap a tüntetések Teherán belvárosának két nagy piacára korlátozódtak, ahol a tüntetők kormányellenes szlogeneket skandáltak.

Az iráni riál vasárnap 1,42 millióra zuhant a dollárhoz képest. Hétfőn 1,38 millióért kereskedtek vele a dollárhoz képest.

Az Iráni Központi Bank első embere, Farzin lehetséges lemondásáról szóló hírek már a múlt héten is keringtek. Amikor 2022-ben hivatalba lépett, a riál 430 000-es árfolyamon állt a dollárhoz képest.

Az állami statisztikai központ szerint a decemberi inflációs ráta 42,2%-ra emelkedett az előző év azonos időszakához képest, és 1,8%-kal magasabb, mint novemberben. 

A statisztikai központ szerint az élelmiszerárak 72%-kal, az egészségügyi és orvosi cikkek ára pedig 50%-kal emelkedett tavaly decemberhez képest.

Sok kritikus ezt a rátát a hiperinfláció közeledtének jeleként értékeli. Az iráni állami média jelentései, miszerint a kormány adóemelést tervez az iráni újévben, amely március 21-én kezdődik, további aggodalmat keltettek. 

Bizonytalanság övezi azt is, hogy a júniusi, Irán és Izrael közötti 12 napos háború után újra konfliktus alakulhat-e ki. 

Sok iráni attól is tart, hogy az Egyesült Államok beavatkozásával szélesebb körű konfrontáció alakulhat ki, ami tovább növeli a piaci bizonytalanságot. Szeptemberben az ENSZ újra bevezette az Iránra vonatkozó nukleáris szankciókat. Ezek az intézkedések ismét befagyasztották az iráni külföldi vagyontárgyakat, leállították a Teheránnal folytatott fegyverkereskedelmet, és szankciókat vezettek be Irán ballisztikus rakétaprogramjával kapcsolatban.

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

