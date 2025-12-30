Rekordmélység: bedobta a törülközőt a központi bank vezetője – és még romolhat a helyzet

A hétfői tüntetések a legnagyobbak 2022 óta, amikor a 22 éves Mahsa Jina Amini rendőrségi őrizetben alatt bekövetkezett halála országos tüntetéseket váltott ki. A nőt az ország erkölcsi rendőrsége tartóztatta le, mert állítólag nem viselte megfelelően a hidzsábját.

Vasárnap a tüntetések Teherán belvárosának két nagy piacára korlátozódtak, ahol a tüntetők kormányellenes szlogeneket skandáltak.

Az iráni riál vasárnap 1,42 millióra zuhant a dollárhoz képest. Hétfőn 1,38 millióért kereskedtek vele a dollárhoz képest.

Az Iráni Központi Bank első embere, Farzin lehetséges lemondásáról szóló hírek már a múlt héten is keringtek. Amikor 2022-ben hivatalba lépett, a riál 430 000-es árfolyamon állt a dollárhoz képest.

Az állami statisztikai központ szerint a decemberi inflációs ráta 42,2%-ra emelkedett az előző év azonos időszakához képest, és 1,8%-kal magasabb, mint novemberben.