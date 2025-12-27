Itt vannak az év legnagyobb geopolitikai győztesei és vesztesei!

Ami a poltikusokat illeti Demkó Attila szerint a következő triónak volt a legrosszabb éve: Macron, Merz és Starmer.

„Hárman állnak a dobogón. Nehéz megmondani, hogy ki a legnagyobb vesztes. De bizonyos értelemben a németek a mélyrepülése a legmegdöbbentőbb. Németország, mint gazdaság mélyrepülése, a racionalitásnak a mélyrepülése. Németország volt az ukrán háborúban az első egy-két évben Európán belül a normalitás hangja. Meg még Marcon. A normalitás hangja eltűnt a német vezetésből” – jelentette ki az NKE John Lukacs Intézetének programvezetője.

Az év vesztesei és győztesei. MANDEL NGAN / AFP

Ez Trump éve volt

Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője szerint az év legnagyobb geopolitikai győztese az Egyesült Államok elnöke.

„Donald Trump eltérően az elődjeitől, elengedte a jóindulatú hegemóniának az elképzelését. Ez világosan látszik már az új nemzetbiztonsági stratégiában is: elkezdett az USA érdekei mentén cselekedni”

– jelentette ki az elemző.

Arról is beszélt, hogy az amerikai elnök béketeremtésbe kezdett, és igyekszik lezárni az orosz-ukrán háborút. „Ennek nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, de az kifejezetten jó, hogy az amerikai elnök belekezdett egy ilyen „béketeremtő hadműveletbe”, hogyha használhatom ezt a furcsa képzavart.”

Az elemző megjegyezte: az egyértelmű győztes mellett vannak lehetséges és csendes győztesek is. Csendes győztesnek nevezte Modi indiai miniszterelnököt.

„Ugyan plusz vámot vetett ki rá az Egyesült Államok az orosz olaj miatt, de azt gondolom, hogy Modi sikeresen viszi tovább azt a klasszikus indiai politikát, ami arról szól, hogy ő a világ nagyhatalmai között egyensúlyoz” – mondta Erdélyi Rezső Krisztián.

A Nézőpont Intézet elemzője Európán belül Orbán Viktort emelte ki. „Bár ez így elsőre fellengzősen hangozhat, – egy Magyarország méretű országhoz képest – de azért a helyzet mégiscsak az, hogy Európán belül a legnagyobb nyertes Orbán Viktor”. Ezt azzal indokolta, hogy a magyar miniszterelnök nem olyan típusú politikát folytat, mint az Európai Uniónak a jelentős része, de megjegyezte, hogy vannak más politikusok, akik elmozdultak szuverenista irányba. „Képes olyan politikát folytatni a magyar miniszterelnök, hogy mind az Egyesült Államokkal, mind Oroszországgal, mind Kínával tudjon tárgyalni.”

A legnagyobb vesztesként Erdélyi Rezső Krisztián is az Európai Uniót nevezte meg.

„Ez nekünk európaiaknak borzasztóan fájó, de a legnagyobb vesztes az egy intézmény, és ez az Európai Unió” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a negatív spirál nem Ursula von der Leyen alatt kezdődött.

„Az Európai Unió szépen fokozatosan sodródott az eljelentéktelenedés felé, és mára jutott el arra a pontra, főleg az orosz-ukrán háború kapcsán, de de más ügyek kapcsán is, a világ fővárosaiban egyszerűen nem veszik komolyan”

– mondta.

Az elemző feltette a kérdést, hogy vajon mit mond az Európai Unióról, hogy az Egyesült Államok külügyminisztere és egyben nemzetbiztonsági főtanácsadója nem ért rá Kaja Kallast fogadni.

A vesztesek közül kiemelte Friedrich Merz német kancellárt is. „A német kancellár a szövetségi választások után kötött egy rossz koalíciót. A rossz koalíciónak a legnagyobb problémája az az, hogy azokkal a szociáldemokratákkal állt össze, akik az előző kormányzati ciklus problémáinak egy részét okozták”.

Az elemző a vesztesek közé sorolta a dél-amerikai kontinens baloldali vezetőit: Gustavo Petro kolumbiai elnököt, Maduro-t Venezuela vezetőjét. Mindkét vezető konfliktusba került Donald Trumppal a migráció és a kábítószerkereskedelem kérdésében. „Ezek közül a baloldali vezetők közül talán Lula az egyetlen, Brazília elnöke, aki talán kész is, meg talán egy picit képes is arra, hogy ebből a tömegből kiemelkedjen” – jelentette ki.

Erdélyi Rezső Krisztián a győztesek és a vesztesek mellett megnevezett egy „billegő” versenyzőt is, ez pedig az szélsőbaloldali Antifa mozgalom.

„Az Antifát az Egyesült Államok úgy tűnik, hogy elkezdte legyőzni. Az Európai Unió jelentős részében viszont még csak az akarat sincs meg arra, hogy legyőzzék”

– s emiatt a kettőség miatt az elemző ezt a radikális csoportot a billegő kategóriába helyezte, mert nem lehet eldönteni győztes-e vagy vesztes.

Szíria iszlamista elnöke a kormányával. / OMAR HAJ KADOUR / AFP

Az iszlamisták reneszánsza

Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója elsőként a bevándorláskritikus pártokat emelte ki győztesekként.

„A Trump-adminisztráció megmutatta azt, hogy sikeres bevándorláspolitikával radikálisan le lehet csökkenteni az érkezők számát. Az első éve alatt az egytizedére esett vissza az illegális érkezések száma.

Ez azt jelenti, hogy azok a feltételezések, hogy »a migráció olyan, mint az időjárás, úgyse lehet mit csinálni, jönni fognak és nem tehetünk semmit « nos, ez teljesen hamisnak bizonyult” – jelentette ki.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója megjegyezte: Európában is erősödtek a bevándorláskritikus pártok, hiszen a német AfD és a Svéd Demokraták is egyre jobban szerepelnek a közvéleménykutatásokban.

Marsai Viktor Magyarország szempontjából fontos győzelemnek nevezte Romániának, és Bulgáriának a schengeni csatlakozását. „Ez a határon túli magyarság miatt, és hogy az anyaországi magyarok könnyebben érhetik el a határon túliakat, egy nagyon komoly nemzetstratégiai eredmény” – jegyezte meg.

Az év egyik győztesének nevezte a szélsősége iszlamista mozgalmakat. Három jelentős győzelmük volt:

Szíria elnökének fogadtatása nemzetközi szinten

Oroszország elismerte a tálib kormányt

Száhel terrorcsoportjainak előretörése

„Győztesként ki lehet emelni Ahmed Huszein as-Sará szír elnököt, akit a Fehér Házba fogadtak. A kőkemény dzsihadisták politikai konszolidációját jelzi, hogy Oroszország elismerte a tálibokat, mint hivatalos afgán kormány. S ha megnézzük a száheli csoportokat, az előretörésük töretlen, és igazából épp a szír és az afgán példa lebeg a szemük előtt. Például Maliban a hírek szerint már zajlanak a tárgyalások, hogy hogyan lehet a katonai juntát megbuktatni, és egy félig civilnek eladott terrorkormányt beiktatni” – fejtette ki a Migrációkutató Intézet igazgatója.

Az idei éve egyik nagy vesztesének az afrikai demokráciát nevezte.

„Az afrikai demokrácia nagy vesztese volt ennek az évnek. Folytatódott a puccshullám, Madagaszkár, Benin sikertelen puccsa, Bissau-Guinea. Az afrikai demokratizálódás visszafelé halad” – mondta a szakértő.

Az elemző a vesztesek közé sorolta még Ukrajnát is.

„Ukrajna ennek az évnek egyértelműen a vesztese: nem sikerült elérni a tűzszünetet, területeket veszít, és az látszik, hogy folyamatosan gyengülnek a pozíciói a tárgyalások során is, és komoly korrupciós botrányokok is megtépázták az országot.

A nagyon erős Ukrajna-párti narratíva is kezd megkopni, nem beszélve arról, hogy az amerikai adminisztráció is nagyon kemény feltételeket kér tőle” – magyarázta Marsai Viktor. A vesztesek dobogójára még felkerült Nicolás Maduro venezuelai elnök is, aki idén konfliktusba került Donald Trumppal, és se az oroszok, se a kínaiak nem álltak ki mellette.

