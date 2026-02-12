Szombaton miniszterelnöki évértékelő a Várkert Bazárból – ÉLŐ közvetítés a Mandineren

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Kövesse Ön is élőben Orbán Viktor miniszterelnök beszédét a Mandineren!
Szombaton élő adással jelentkezünk a miniszterelnöki évértékelőről. Folyamatosan fenyegetik hazánkat Kijevből és Brüsszelből. Megjelent a Zelenszkij-terv is. Ennek a célja nem kevesebb, minthogy végigvigyék a 2027-re tervezett ukrán EU-csatlakozást és elvegyék Magyarország szavazati jogát, valamint leváltsák Orbán Viktort.
Ebben a helyzetben a szokásosnál is nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot a miniszterelnök gondolatai.
