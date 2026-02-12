Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
várkert bazár mandiner évértékelő orbán miniszterelnök beszéd orbán viktor

Szombaton miniszterelnöki évértékelő a Várkert Bazárból – ÉLŐ közvetítés a Mandineren

2026. február 12. 21:10

Kövesse Ön is élőben Orbán Viktor miniszterelnök beszédét a Mandineren! 

2026. február 12. 21:10
null

Szombaton élő adással jelentkezünk a miniszterelnöki évértékelőről. Folyamatosan fenyegetik hazánkat Kijevből és Brüsszelből. Megjelent a Zelenszkij-terv is. Ennek a célja nem kevesebb, minthogy végigvigyék a 2027-re tervezett ukrán EU-csatlakozást és elvegyék Magyarország szavazati jogát, valamint leváltsák Orbán Viktort. 

Ebben a helyzetben a szokásosnál is nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot a miniszterelnök gondolatai. 

Kövesse Ön is élőben Orbán Viktor miniszterelnök beszédét a Mandineren! 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Kövesse szombaton 10:00-tól a műsorfolyamunkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Conduct
•••
2026. február 12. 21:39 Szerkesztve
Mivel ezek a közpénzből megrendezett dzsemborik a legbutább fityiszes prolikhoz szólnak(kb.a Best magazin meg a Nagy Ő közönsége)Vitya és Dopeman előadhatná a Megyünk lopni című örökzöldet.A jelenlévő söpredék odalenne.
Válasz erre
0
0
sargalettaparadicsomnempiros
2026. február 12. 21:33
Már megint? Ez hetente évértékelőt tart, csak éppen a saját munkáját felejti el kiértékelni. 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!