Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország Lengyelország Magyarország Ursula von der Leyen Franciaország Európai Unió

Vérlázító tervet eszelt ki Von der Leyen: Németország és Franciaország segítségével lehetetlenítené el Magyarországot

2026. február 12. 22:16

Nagyon csípi a szemüket a magyar vétó.

2026. február 12. 22:16
null

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke gyorsabb reformokat sürgetett a versenyképesség érdekében, és felvetette: ha nincs előrelépés, a legnagyobb tagállamok – Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország és Hollandia – haladjanak külön, írja a Handelsblatt.

Emmanuel Macron francia elnök szerint nem engedhető meg, hogy kisebb országok – például Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – blokkolják a közös kezdeményezéseket.

Enrico Letta volt olasz kormányfő kötelező érvényű uniós szabályokat szorgalmazott. A cikk kiemeli a nézetkülönbségeket Berlin és Párizs között az energia- és digitális politikában is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
citromosParizer
2026. február 12. 23:16
haladjanak külön, eddig is jól haladtak az államcsőd és a versenyképtelenség felé :D
Válasz erre
0
0
salátás
2026. február 12. 23:08
jaj menjetek már a faszba, miféle csúcsszuper kezdeményezést blokkolt orbán, ami tökre elhozná a kánaánt, csak az a gonosz miatt nem jön össze sose? a közös úniós hitel lenne ez vagy a migránsok korlátlan beeresztése? esetetleg a homoparádék kötelezővé tétele?
Válasz erre
1
0
vakiki
2026. február 12. 22:38
Ezt a vénasszonyt is ellehetetleníthetné már valaki végre!
Válasz erre
1
0
Csigorin
2026. február 12. 22:35
ha ok akarnak egy kulon belso uniot alakitani, szivuk joga. Felolem osszekotozve magukat beleugorhatnak a kutba, csak minket ne rantsanak magukkal.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!