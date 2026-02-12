Vérlázító tervet eszelt ki Von der Leyen: Németország és Franciaország segítségével lehetetlenítené el Magyarországot

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke gyorsabb reformokat sürgetett a versenyképesség érdekében, és felvetette: ha nincs előrelépés, a legnagyobb tagállamok – Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország és Hollandia – haladjanak külön, írja a Handelsblatt.

Emmanuel Macron francia elnök szerint nem engedhető meg, hogy kisebb országok – például Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – blokkolják a közös kezdeményezéseket.

Enrico Letta volt olasz kormányfő kötelező érvényű uniós szabályokat szorgalmazott. A cikk kiemeli a nézetkülönbségeket Berlin és Párizs között az energia- és digitális politikában is.