Bekövetkezett a legrosszabb: összefogott Von der Leyen és Macron – ennek Magyarország fogja meginni a levét

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke gyorsabb reformokat sürgetett a versenyképesség érdekében, és felvetette: ha nincs egység, néhány tagállam haladjon előre – írja a Handelsblatt.

Emmanuel Macron francia elnök szerint nem engedhető meg, hogy kisebb országok – például Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – blokkolják a közös kezdeményezéseket.