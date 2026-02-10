Bekövetkezett a legrosszabb: összefogott Von der Leyen és Macron – ennek Magyarország fogja meginni a levét

Kiterítette a lapjait Von der Leyen: eldőlt Ukrajna sorsa, Brüsszelben végérvényesen elnémítanák Magyarországot
Egyedül Orbán Viktor választási győzelme akadályozhatja meg Ukrajna 2027-es uniós csatlakozását.
Teljesen kigolyóznának minket.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke gyorsabb reformokat sürgetett a versenyképesség érdekében, és felvetette: ha nincs egység, néhány tagállam haladjon előre – írja a Handelsblatt.
Emmanuel Macron francia elnök szerint nem engedhető meg, hogy kisebb országok – például Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – blokkolják a közös kezdeményezéseket.
Lars Klingbeil német pénzügyminiszter támogatja a „kétsebességes Európa” koncepcióját.
Enrico Letta volt olasz kormányfő kötelező uniós szabályokat szorgalmazott a tőkepiaci unióban; szerinte ad hoc koalíciókkal kell áthidalni az indokolatlan blokádokat. A cikk kiemeli: Orbán Viktor többször akadályozta közös döntések meghozatalát Ukrajna támogatása vagy adópolitika terén is.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP