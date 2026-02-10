Ft
Brüsszel Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Emmanuel Macron Franciaország Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Bekövetkezett a legrosszabb: összefogott Von der Leyen és Macron – ennek Magyarország fogja meginni a levét

2026. február 10. 11:24

Teljesen kigolyóznának minket.

2026. február 10. 11:24
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke gyorsabb reformokat sürgetett a versenyképesség érdekében, és felvetette: ha nincs egység, néhány tagállam haladjon előre – írja a Handelsblatt.

Emmanuel Macron francia elnök szerint nem engedhető meg, hogy kisebb országok – például Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével – blokkolják a közös kezdeményezéseket.

Lars Klingbeil német pénzügyminiszter támogatja a „kétsebességes Európa” koncepcióját.

Enrico Letta volt olasz kormányfő kötelező uniós szabályokat szorgalmazott a tőkepiaci unióban; szerinte ad hoc koalíciókkal kell áthidalni az indokolatlan blokádokat. A cikk kiemeli: Orbán Viktor többször akadályozta közös döntések meghozatalát Ukrajna támogatása vagy adópolitika terén is.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

K.TAMAS
2026. február 10. 12:14
Ők már "európai egy(b)esült államok"-ként kezelik az egészet. Közös eladósodás, közös adópolitika... Az adópolitika például még mindig nemzeti hatáskör. A negyedik birodalom urai nyilván csak azt fogadják el aki feltétel nélkül engedelmeskedik nekik.
Válasz erre
1
0
bondavary
•••
2026. február 10. 12:04 Szerkesztve
"reakcio1969 2026. február 10. 11:40 Nem minket, az Orbán kormányt. Azért ez nem ugyanaz. Ha nincs OV, nincs kigolyózás, nem esik szét az EU stb.. Ha nem így lenne, akkor más országot is kigolyóznának, mondjuk Lengyelországot. De nem. Ennyi. Van megoldás. Nem egy bonyolult helyzet ez. Már megint BÁNCSÁK a magyarokat. Mi lenne, ha a történelmben először a saját házunk táján söprögetnénk és nem mutogatnánk másra. Olyan lehetetlen ez? Szerintem nem." Előbb, utóbb szétesik ez a kóceráj. A vezetők egyre több szabályt szegnek meg, egy EU-n kívüli államot akkora juttatásban részesítenek, ráadásul hitelből, amekkorát egyetlen tagállam sem kapott, de azt, aki ezt szóvá teszi a bolsevik diktatúrához hasonlóan akarják elhallgattatni. Olyan politika alapján, amilyenről a 2004-es csatlakozáskor szó sem volt. Ha a mostani EU-ról kéne szavazni, elbukna a csatlakozás ügye. És ha már Orbán, akkor az EU-ban sem a nép, hanem a vezetők erőltetik a migrációt, az LMBTQ-t, az ukrajnai háborút.
Válasz erre
0
0
Kerezs
2026. február 10. 11:57
"felvetette: ha nincs egység, néhány tagállam haladjon előre" Abban az Eu-ban, amihez csatlakoztunk, az egység az egyhangúság elvén(nem véletlenül) alapult. Ez a szabály azóta sem változott. Ha az úgynevezett "vezető"( még leírva is nonszensz) tagállamoknak, érdekeiknek nem felelnek meg a mindenki által réges rég elfogadott szabályok, azok lépjenek ki az EU- ból. Franciaország, Németország stb. követheti Nagy-Britannia példáját. Alapítsanak maguknak új szervezetet, új szabályokkal. Amit most csinálnak az kb. olyan, mintha a labdarúgás nevű sportágat, (néhány csapat, mert nekik úgy lenne kedvezőbb) holnaptól a rögbi szabályai szerint játszanák és állítanák, hogy így helyes.
Válasz erre
1
0
Upuaut
2026. február 10. 11:49
Francia német egyezség? A hatodik generációs vadászgép kifejlesztésében sem tudtak megegyezni, mert a franciák a project 80%-át akarták.
Válasz erre
4
0
