Az ukránok üzenik Orbánnak: vérükkel fizették meg az uniós tagság árát – felrobbantotta az internetet a magyar miniszterelnök Zelenszkijnek küldött válasza
2026. február 12. 19:35
Mindenhol erről beszélnek.
2026. február 12. 19:35
6 p
2
9
73
Mentés
Csütörtökön Brüsszelben tartották az uniós vezetők informális találkozója, amelyet Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke hívott össze, hogy megerősítsék az egységes piacot, csökkentsék a gazdasági függőségeket és javítsák az EU versenyképességét. A tárgyalásokon természetesen részt vett Orbán Viktor is, aki a belgiumi Bilzenben azt mondta, az európai gazdaság lejtmenetben van, ha háború van, a gazdaság blokkolva van, nem tud növekedni, a gazdaság növekedéséhez az első, hogy béke kell.
A magyar álláspont szerint három dolgot kell csinálni. Az első, hogy béke kell. Ha háború van, a gazdaság blokkolva van, nem tud növekedni. A háború rossz a gazdaságnak, tehát minél hamarabb békét kell elérni – hangoztatta. A második dolog, hogy „ha van pénzed, és az uniónak van, akkor ne küldd el máshova, ha neked van rá szükséged. Például ne küldd el Ukrajnába” – emelte ki.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
A háborúban álló szomszédunk azért is középpontba került, mert az utóbbi napokban Volodimir Zelenszkij több olyan kijelentést tett, amiben szabályosan dátumhoz igazodva követelte Ukrajna uniós csatlakozását.
Az elmúlt napokban ukrán közéleti szereplők és tisztségviselők egész sora támadta, fenyegette meg Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt.
Orbán Viktor ezzel kapcsolatban reggel X-oldalán reagált, mint írta, Zelenszkij tévúton jár, az EU-csatlakozás érdemeken alapuló folyamat, a feltételeket a tagállamok határozzák meg, nem a tagjelölt országok.
A magyar miniszterelnök reakcióját a nemzetközi média is felkapta, a külföldi sajtó tele volt a csattanós válasszal. A horvát Index.hr szemlézve a magyar kormányfő válaszát, azt írta, hogy Orbán élesen ellenzi Ukrajna felvételét, hiszen többször is rendszeresen foglalkozik a témával. Fel is idézik a magyar miniszterelnök egy korábbi posztját, amelyben arról írt, hogy Ukrajna csatlakozása Európához háborút hozna. „Magyarország nem fogja finanszírozni, felfegyverezni vagy legitimálni a saját biztonságát fenyegető veszélyt” – idézték a kormányfőt.
Konkrét határidőt sürget az EU-csatlakozásra az ukrán államfő.
Az Unian is foglalkozott Orbán Viktor kijelentésével, ők elsősorban a kormányfő gazdasági tematikájú megszólalásából idéztek. „Ne küldjetek pénzt Ukrajnába” – idézték a miniszterelnököt már a címben és úgy folytatták, Orbán megnevezte az európai győzelem receptjét.
Orbán szavaira az orosz média is lecsapott, a Ria Novosti is írt a miniszterelnök EU-t és Ukrajnát ért bírálatáról. Az ukránok is ráugrottak a kormányfő kijelentésére, a Kyiv Post cikkében Orbánt Putyin legközelebbi szövetségeseként említi, miközben idézik a miniszterelnök szavait.
Magyarország gyakran szálka az EU vezetőinek szemében, ha Ukrajnáról van szó”
– közölték.
Sok brüsszeli politikus sem bírta ki, hogy ne védje meg Ukrajnát és ne támadja zsigerből Orbán Viktort. A liberális Renew Europe EP-frakció hivatalos X-oldalán azt írta, Orbán ismét megmutatja, hogy ő Putyin trójai falova Európában és nem szabad megengedni, hogy a „szabad Európa ellenségei aláássák a jövőbeli békemegállapodásokat és Európa biztonsági érdekeit.”
Ez a mi utunk és a mi döntésünk”
– üzente egy másik X-felhasználó Orbánnak, majd hozzátette, Ukrajna a vérével fizetett azért, hogy az unió tagja lehessen.
Reálisabban látja a helyzetet egy másikuk, aki szerint el tudja képzelni, hogyan nézne ki a nemzetközösség, amennyiben Ukrajna csatlakozna: „Egymillió munkanélküli, súlyos traumákkal küzdő háborús veterán, hatalmas mennyiségű fegyver civil kézben” – fogalmazott, majd úgy folytatta, ezek után Európa nem lenne stabil, sőt, komoly veszélyben lenne.
Illia Ponomarenko cinikusan Orbántól csak annyit kérdezett a X-en: „Ó, szóval akkor maguk kilépnek az EU-ból?”
Már az ukránok legnagyobb támogatójának, Lengyelországnak is elege van Sztyepan Bandera ukrán hőskultuszából, Zelenszkijék azonban a fülük botját sem mozdítják, sőt: Banderát sokan még a kijevi vezetés körében is hősként tisztelik.