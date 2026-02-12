Az ukránok üzenik Orbánnak: vérükkel fizették meg az uniós tagság árát – felrobbantotta az internetet a magyar miniszterelnök Zelenszkijnek küldött válasza

Csütörtökön Brüsszelben tartották az uniós vezetők informális találkozója, amelyet Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke hívott össze, hogy megerősítsék az egységes piacot, csökkentsék a gazdasági függőségeket és javítsák az EU versenyképességét. A tárgyalásokon természetesen részt vett Orbán Viktor is, aki a belgiumi Bilzenben azt mondta, az európai gazdaság lejtmenetben van, ha háború van, a gazdaság blokkolva van, nem tud növekedni, a gazdaság növekedéséhez az első, hogy béke kell.

A magyar álláspont szerint három dolgot kell csinálni. Az első, hogy béke kell. Ha háború van, a gazdaság blokkolva van, nem tud növekedni. A háború rossz a gazdaságnak, tehát minél hamarabb békét kell elérni – hangoztatta. A második dolog, hogy „ha van pénzed, és az uniónak van, akkor ne küldd el máshova, ha neked van rá szükséged. Például ne küldd el Ukrajnába” – emelte ki.