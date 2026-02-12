Ft
Rendkívüli!

Eldőlt Brüsszelben: Magyarország szembe került Ukrajnával – a románokra hiába vártunk

Hírek
Vélemények
Hetilap
háború európai tanács magyarország orbán eu ukrajna orbán viktor

Az ukránok üzenik Orbánnak: vérükkel fizették meg az uniós tagság árát – felrobbantotta az internetet a magyar miniszterelnök Zelenszkijnek küldött válasza

2026. február 12. 19:35

Mindenhol erről beszélnek.

2026. február 12. 19:35
null

Csütörtökön Brüsszelben tartották az uniós vezetők informális találkozója, amelyet Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke hívott össze, hogy megerősítsék az egységes piacot, csökkentsék a gazdasági függőségeket és javítsák az EU versenyképességét. A tárgyalásokon természetesen részt vett Orbán Viktor is, aki a belgiumi Bilzenben azt mondta, az európai gazdaság lejtmenetben van, ha háború van, a gazdaság blokkolva van, nem tud növekedni, a gazdaság növekedéséhez az első, hogy béke kell.

A magyar álláspont szerint három dolgot kell csinálni. Az első, hogy béke kell. Ha háború van, a gazdaság blokkolva van, nem tud növekedni. A háború rossz a gazdaságnak, tehát minél hamarabb békét kell elérni – hangoztatta. A második dolog, hogy „ha van pénzed, és az uniónak van, akkor ne küldd el máshova, ha neked van rá szükséged. Például ne küldd el Ukrajnába” – emelte ki. 

A háborúban álló szomszédunk azért is középpontba került, mert az utóbbi napokban Volodimir Zelenszkij több olyan kijelentést tett, amiben szabályosan dátumhoz igazodva követelte Ukrajna uniós csatlakozását.  

Orbán Viktor ezzel kapcsolatban reggel X-oldalán reagált, mint írta, Zelenszkij tévúton jár, az EU-csatlakozás érdemeken alapuló folyamat, a feltételeket a tagállamok határozzák meg, nem a tagjelölt országok. 

A magyar miniszterelnök reakcióját a nemzetközi média is felkapta, a külföldi sajtó tele volt a csattanós válasszal. A horvát Index.hr szemlézve a magyar kormányfő válaszát, azt írta, hogy Orbán élesen ellenzi Ukrajna felvételét, hiszen többször is rendszeresen foglalkozik a témával. Fel is idézik a magyar miniszterelnök egy korábbi posztját, amelyben arról írt, hogy Ukrajna csatlakozása Európához háborút hozna. „Magyarország nem fogja finanszírozni, felfegyverezni vagy legitimálni a saját biztonságát fenyegető veszélyt” – idézték a kormányfőt.

Az Unian is foglalkozott Orbán Viktor kijelentésével, ők elsősorban a kormányfő gazdasági tematikájú megszólalásából idéztek. „Ne küldjetek pénzt Ukrajnába” – idézték a miniszterelnököt már a címben és úgy folytatták, Orbán megnevezte az európai győzelem receptjét. 

Orbán szavaira az orosz média is lecsapott, a Ria Novosti is írt a miniszterelnök EU-t és Ukrajnát ért bírálatáról. Az ukránok is ráugrottak a kormányfő kijelentésére, a Kyiv Post cikkében Orbánt Putyin legközelebbi szövetségeseként említi, miközben idézik a miniszterelnök szavait. 

Magyarország gyakran szálka az EU vezetőinek szemében, ha Ukrajnáról van szó”

– közölték.

Sok brüsszeli politikus sem bírta ki, hogy ne védje meg Ukrajnát és ne támadja zsigerből Orbán Viktort. A liberális Renew Europe EP-frakció hivatalos X-oldalán azt írta, Orbán ismét megmutatja, hogy ő Putyin trójai falova Európában és nem szabad megengedni, hogy a „szabad Európa ellenségei aláássák a jövőbeli békemegállapodásokat és Európa biztonsági érdekeit.”

Ez a mi utunk és a mi döntésünk”

– üzente egy másik X-felhasználó Orbánnak, majd hozzátette, Ukrajna a vérével fizetett azért, hogy az unió tagja lehessen. 

 

Reálisabban látja a helyzetet egy másikuk, aki szerint el tudja képzelni, hogyan nézne ki a nemzetközösség, amennyiben Ukrajna csatlakozna: „Egymillió munkanélküli, súlyos traumákkal küzdő háborús veterán, hatalmas mennyiségű fegyver civil kézben” – fogalmazott, majd úgy folytatta, ezek után Európa nem lenne stabil, sőt, komoly veszélyben lenne. 

Illia Ponomarenko cinikusan Orbántól csak annyit kérdezett a X-en: „Ó, szóval akkor maguk kilépnek az EU-ból?”

Nyitókép: Facebook

Összesen 73 komment

Csigorin
2026. február 12. 20:21
most essunk hasra hogy olyan hulyek voltak hogy kiprovokaltak egy haborut maguknak?
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2026. február 12. 20:20
A vérrel való fizetés is benne van a csatlakozási feltételeikben? Mi ez a EU , valami idióta vér és dacszövetség?
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. február 12. 20:20
a saját hazájuk védelméért fizettek a vérükkel - ha nem lettek volna ócska rohadt nácik akkor már rég az unió tagjai lehetnének - de hát zselé a banderista nácik minden kérését teljesítette én nem kértem őket semmire nyújtsák be annak a számlát, aki erre kérte őket
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2026. február 12. 20:16 Szerkesztve
A vérüket a Zselenszkij diktatúráért áldozták. A konfliktuskezelés felnőtt módja a tárgyalás és a mediáció. A háborúpártiak további százezreket küldenének a halálba. Átvágták az ukrán embereket, amikor a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij részese és haszonélvezője az ukrán emberek átverésének. Az ukrán katonák halálán nyerészkedik.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!