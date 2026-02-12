Ezt már Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül: napról napra durvul a helyzet, Ukrajna katonai invázióval és megtorlással fenyegeti Magyarországot

„Két perc alatt odaérnénk” – invázióval fenyegeti Magyarországot egy ukrán őrnagy
Jevhen Karasz korábban Zelenszkijtől is kapott kitüntetést.
Az elmúlt napokban ukrán közéleti szereplők és tisztségviselők egész sora támadta, fenyegette meg Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt. A hadjárat oka egyértelműen az, hogy hazánk nem állt be az ukrán érdekek kiszolgálói közé.
Személyeskedő, gyalázkodó stílusban, egyértelmű fenyegetéseket megfogalmazva támadták az elmúlt napokban a magyarokat és a magyar miniszterelnökön ukrán politikusok, tisztségviselők. A megnyilvánulások lényege, hogy a magyar kormány és személyesen Orbán Viktor nem támogatja Ukrajna EU- és NATO-csatlakozását és nem finanszírozza az ukrán hadsereg felfegyverzését sem.
Jehven Karasz, az ukrán hadsereg Zelenszkij által kitüntetett őrnagya például invázióval fenyegette meg hazánkat. A Mandiner birtokába jutott videófelvételen Karasz – aki nem mellesleg a neonáci szellemiségű C14 csoport vezetője is – egy beszélgetésen arról értekezett: szerinte Oroszország hamarosan meg fog szűnni, és mohamedán állammá fog válni, így csak „ideiglenesen” ellenfele Ukrajnának.
„Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? A 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal? Mi történne?”
– kérdezte, nem titkolva a fenyegető felhangot.
Bohdan Cservak ukrán nacionalista politikus – az állami tévé és rádiózási bizottság elnökhelyettese – Facebook-bejegyzésben bírálta Magyarországot és Orbán Viktort.
Kijelentette: Magyarország történelmileg is ellenségesen viszonyult Ukrajnához, és ennek legsúlyosabb példáját a második világháború idején elkövetett tettek jelentik. Arról értekezett, hogy a mai független Ukrajna nem fogja eltűrni, hogy bármely ország – köztük Magyarország – gúnyolódjon az ukránokon, és szerinte
a múlt bűneiért a megtorlás elkerülhetetlenül el fog jönni.
Dmitro Mikisa ukrán parlamenti képviselő egy videóban fenyegette meg Orbán Viktort, amiért az nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Egyenesen a kamerába mondta: ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök, ő megteszi a szükséges lépéseket.
Magyarország egy olyan ország, amely csak addig európai, amíg a többi európai ország hagyja, hogy az legyen – szögezte le,
„hitvány alakoknak” nevezve Magyarország vezetőit, Orbán Viktort pedig a „nyálkás”, „közönséges senki” jelzőkkel illette és azt mondta: „pillanatnyilag még” ő a miniszterelnök.
Az ukrán képviselő sérelmezte, hogy a magyar kormányfő korábban „ellenségnek” nevezte Ukrajnát. „Ezt, Viktor, biztosan nem felejtjük el” – jelentette ki fenyegető hangvétellel, hozzátéve azt is: az új miniszterelnök Magyarországon „természetesen” Magyar Péter lesz. Leszögezte, „tudják” – mármint az ukrán vezetés –, hogy Magyar Péter és kormánya „mit fog tenni”: első lépésként „megváltoztatja a működési modellt”. Mikisa szerint ezek a „reformok” népszerűtlenek lesznek a magyarok körében, a „lakosság elégedetlensége” fogja követni, tehát
„el kell majd magyarázni” a lakosságnak, hogy mi a helyes.
Egy ukrán politikai elemző, Borisz Tisenhausen egészen nyílt fenyegetésbe bocsátkozott, szerinte
Orbán Viktornak nem azon kellene aggódnia, hogy ő küld-e csapatokat Ukrajnába, hanem hogy Ukrajna ne küldjön csapatokat Magyarországra.
Komolyan kell venni, kell rá válaszolni és ki kell védeni – így kommentálta Orbán Viktor a brüsszeli csúcsra vezető repülőútján Jehven Karasz kijelentéseit, aki lényegében katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot. Ez a fenyegetőzés is jól mutatja, hogy
ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel az az európai elgondolás, hogy európai pénzen építsünk fel és tartsunk fegyverben egy hatalmas ukrán hadsereget
– tette hozzá, leszögezve egyúttal: ma Ukrajna fenyegetést jelent Magyarország számára, a jövőben még nagyon sok baj származhat abból, ha egy egyre erősebb ukrán hadsereg lesz Magyarország keleti határainál,
emiatt nem is veszünk részt annak finanszírozásában.
Brüsszel egyre erőteljesebben támogatja Ukrajna gyorsított EU-s integrációját, miközben szerinte fokozódik a nyomás azokon a tagállamokon, amelyek óvatosabb álláspontot képviselnek – nyilatkozta Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcs felé vezető úton a Patrióta stábjának.
