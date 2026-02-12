Ft
02. 12.
csütörtök
magyarország ukrajna orbán viktor oroszország

Ezt már Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül: napról napra durvul a helyzet, Ukrajna katonai invázióval és megtorlással fenyegeti Magyarországot

2026. február 12. 13:25

Az elmúlt napokban ukrán közéleti szereplők és tisztségviselők egész sora támadta, fenyegette meg Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt. A hadjárat oka egyértelműen az, hogy hazánk nem állt be az ukrán érdekek kiszolgálói közé.

2026. február 12. 13:25
null

Személyeskedő, gyalázkodó stílusban, egyértelmű fenyegetéseket megfogalmazva támadták az elmúlt napokban a magyarokat és a magyar miniszterelnökön ukrán politikusok, tisztségviselők. A megnyilvánulások lényege, hogy a magyar kormány és személyesen Orbán Viktor nem támogatja Ukrajna EU- és NATO-csatlakozását és nem finanszírozza az ukrán hadsereg felfegyverzését sem.

Ukrán invázió Magyarország ellen?

Jehven Karasz, az ukrán hadsereg Zelenszkij által kitüntetett őrnagya például invázióval fenyegette meg hazánkat. A Mandiner birtokába jutott videófelvételen Karasz – aki nem mellesleg a neonáci szellemiségű C14 csoport vezetője is – egy beszélgetésen arról értekezett: szerinte Oroszország hamarosan meg fog szűnni, és mohamedán állammá fog válni, így csak „ideiglenesen” ellenfele Ukrajnának.

„Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? A 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal? Mi történne?”

 – kérdezte, nem titkolva a fenyegető felhangot.

Megtorlással fenyeget az ukrán politikus

Bohdan Cservak ukrán nacionalista politikus – az állami tévé és rádiózási bizottság elnökhelyettese – Facebook-bejegyzésben  bírálta Magyarországot és Orbán Viktort. 

Kijelentette: Magyarország történelmileg is ellenségesen viszonyult Ukrajnához, és ennek legsúlyosabb példáját a második világháború idején elkövetett tettek jelentik. Arról értekezett, hogy a mai független Ukrajna nem fogja eltűrni, hogy bármely ország – köztük Magyarország – gúnyolódjon az ukránokon, és szerinte 

a múlt bűneiért a megtorlás elkerülhetetlenül el fog jönni.

„Ezt biztosan nem felejtjük el!”

Dmitro Mikisa ukrán parlamenti képviselő egy videóban fenyegette meg Orbán Viktort, amiért az nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Egyenesen a kamerába mondta: ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök, ő megteszi a szükséges lépéseket.

Magyarország egy olyan ország, amely csak addig európai, amíg a többi európai ország hagyja, hogy az legyen – szögezte le, 

„hitvány alakoknak” nevezve Magyarország vezetőit, Orbán Viktort pedig a „nyálkás”, „közönséges senki” jelzőkkel illette és azt mondta: „pillanatnyilag még” ő a miniszterelnök.

Az ukrán képviselő sérelmezte, hogy a magyar kormányfő korábban „ellenségnek” nevezte Ukrajnát. „Ezt, Viktor, biztosan nem felejtjük el” – jelentette ki fenyegető hangvétellel, hozzátéve azt is: az új miniszterelnök Magyarországon „természetesen” Magyar Péter lesz. Leszögezte, „tudják” – mármint az ukrán vezetés –, hogy Magyar Péter és kormánya „mit fog tenni”: első lépésként  „megváltoztatja a működési modellt”. Mikisa szerint ezek a „reformok” népszerűtlenek lesznek a magyarok körében, a „lakosság elégedetlensége” fogja követni, tehát 

el kell majd magyarázni” a lakosságnak, hogy mi a helyes.

Ukrán csapatok Magyarországon?

Egy ukrán politikai elemző, Borisz Tisenhausen egészen nyílt fenyegetésbe bocsátkozott, szerinte 

Orbán Viktornak nem azon kellene aggódnia, hogy ő küld-e csapatokat Ukrajnába, hanem hogy Ukrajna ne küldjön csapatokat Magyarországra.

Orbán: A fenyegetéseket komolyan vesszük

Komolyan kell venni, kell rá válaszolni és ki kell védeni – így kommentálta Orbán Viktor a brüsszeli csúcsra vezető repülőútján Jehven Karasz kijelentéseit, aki lényegében katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot. Ez a fenyegetőzés is jól mutatja, hogy 

ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel az az európai elgondolás, hogy európai pénzen építsünk fel és tartsunk fegyverben egy hatalmas ukrán hadsereget

tette hozzá, leszögezve egyúttal: ma Ukrajna fenyegetést jelent Magyarország számára, a jövőben még nagyon sok baj származhat abból, ha egy egyre erősebb ukrán hadsereg lesz Magyarország keleti határainál, 

emiatt nem is veszünk részt annak finanszírozásában.

A nyitóképen Dmitro Mikisa ukrán képviselő. Forrás: Facebook-videó

24fokos32
2026. február 12. 15:04
Akkor álljaon itt néhány üzenet néhány büdös iukrán nácinak. Jehven Karasznak: két perc alatt ideértek tre rohadék? De élve nem fotok innen visszamenni! Majd kiadjuk telenszkijneka hulláitokat. Orbán Viktorral semmi nem fog történni, de veletek igen, te rakás szar. Dmitro Mikisának: hitvány közönséges alak és nyálkás senki neked a kurva anyád. „Ezt, Viktor, biztosan nem felejtjük el” Európa viszont az ukrajna nbevű tákolmány maffiaállamot hamarosan elfelejtheti. "az új miniszterelnök Magyarországon „természetesen” Magyar Péter lesz" Azt mahjd mi magyarok eldüntjük, te szarzsák. És mi Orbán Viktor mellett döntünk. Te meg kussolsz. Bohdan Cservaknak: a "múlt bűneiért" ha felelősöket keres, nézzen a tükörbe a többi ukrán nácival együtt. A megtrolás pedig őket fogja érni, ahogy megérdemlik. Borisz Tisenhausennek: úgy küldjön Ukrajna csapatokat hozzánk, hogy a hulláikat fogjuk kiadni Zelenszkijnek. Mocskos szarházi ukrán nácik. Háborús bűnös élősködő szarházik és még nekik jár a pofájuk.
Válasz erre
0
0
hoci74
2026. február 12. 15:00
22es választáskor is terveztek valamit, de miután Orbán hazajött Moszkvából,Putyin beindult. A NATO-ra ne számítsunk, a mostani amerikai és török vezetésen kívül mind egy bukott Magyarországnak reménykedik. Sőt. Éppen támogatják Magyarország ellenségét. NATO katonákat Ukrajnába, ukrán katonát Budapestre, és a Nyugati boldog lesz.
Válasz erre
1
0
arpadan
2026. február 12. 14:51
Ha valakinek olyan IGAZI bizonyítéka van a gödi esetben, akkor talán inkább a megfelelő környezetvédelmi hatóságot kéne csesztetni. Hajrá ! Csak "félve" teszem föl a kérdést: lehet, hogy nem is olyan IGAZI az bizonyíték, hanem csak a szokásos ócska HERGELÉSRŐL van szó ???
Válasz erre
5
0
Szamóca bácsi
2026. február 12. 14:44
muszáj lesz közvetlenül az USA segítségét kérni, bármennyire is okádnom kell az ötlettől. "Elmegyünk a Garga Pitichez, ő majd segít."
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!