Ezt már Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül: napról napra durvul a helyzet, Ukrajna katonai invázióval és megtorlással fenyegeti Magyarországot

Személyeskedő, gyalázkodó stílusban, egyértelmű fenyegetéseket megfogalmazva támadták az elmúlt napokban a magyarokat és a magyar miniszterelnökön ukrán politikusok, tisztségviselők. A megnyilvánulások lényege, hogy a magyar kormány és személyesen Orbán Viktor nem támogatja Ukrajna EU- és NATO-csatlakozását és nem finanszírozza az ukrán hadsereg felfegyverzését sem.

Ukrán invázió Magyarország ellen?

Jehven Karasz, az ukrán hadsereg Zelenszkij által kitüntetett őrnagya például invázióval fenyegette meg hazánkat. A Mandiner birtokába jutott videófelvételen Karasz – aki nem mellesleg a neonáci szellemiségű C14 csoport vezetője is – egy beszélgetésen arról értekezett: szerinte Oroszország hamarosan meg fog szűnni, és mohamedán állammá fog válni, így csak „ideiglenesen” ellenfele Ukrajnának.