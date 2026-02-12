Zelenszkij most vakarhatja a fejét: aduász került a magyarok kezébe – romba dőlhetnek Ukrajna háborús tervei (VIDEÓ)
Orbán Balázs kifejtette, hogy a magyaroknak lehetősége van rögzíteni, hogy nem kívánják finanszírozni Ukrajna háborúját.
Töltsük ki a Nemzeti Petíciót!
„Brüsszel az Európai Bíróságon keresztül fenyegeti Magyarországot azért, mert nem fizetünk Ukrajnának. Álljunk ki Magyarország mellett, töltsük ki a Nemzeti Petíciót és üzenjük meg, hogy nem fizetünk!”
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP