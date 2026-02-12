Ft
európai bíróság nemzeti petíció brüsszel magyarország

Brüsszel az Európai Bíróságon keresztül fenyegeti Magyarországot azért, mert nem fizetünk Ukrajnának

2026. február 12. 13:45

Töltsük ki a Nemzeti Petíciót!

2026. február 12. 13:45
Bóka János
Bóka János
Facebook

„Brüsszel az Európai Bíróságon keresztül fenyegeti Magyarországot azért, mert nem fizetünk Ukrajnának. Álljunk ki Magyarország mellett, töltsük ki a Nemzeti Petíciót és üzenjük meg, hogy nem fizetünk!”

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 6 komment

pollip
2026. február 12. 14:18
Az európai bíróság elvileg független...... De nem az......
Válasz erre
2
0
csulak
2026. február 12. 14:10
NEM a valaszunk !
Válasz erre
2
0
trokadero
2026. február 12. 14:00
Brüsszel prüszköl. Megfázott .Mi lesz ,ha kimerészkedik a vadkeleti frontra .Ott meg ráfázik.
Válasz erre
5
0
angie1
2026. február 12. 13:51
Mit nem fizetünk Ukrajnának?! Az áram és gázszolgáltatások 40%-át mi toljuk nekik, hát mi a lófaszt kellene még?! Nincs elég aranybudija a BlacRocnak, vagy a többinek?!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!