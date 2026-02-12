Ft
magyar péter dmitro mikisa ukrajna orbán viktor

Újabb fenyegetés kapott Orbán Viktor Ukrajnából: a képviselő szerint le kell majd nyomni a magyarok torkán Magyar Péter intézkedéseit (VIDEÓ)

2026. február 12. 10:00

Dmitro Mikisa ukrán parlamenti képviselő egy videóban megfenyegette Orbán Viktort, amiért az nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Egyenesen a kamerába mondta: ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök, ő megteszi a szükséges lépéseket, ám azok a magyar emberek körében népszerűtlenek lesznek.

2026. február 12. 10:00
null

Magyarország egy olyan ország, amely csak addig európai, amíg a többi európai ország hagyja, hogy az legyen – szögezte le egy videofelvételen Dmitro Mikisa ukrán parlamenti képviselő. „Hitvány alakoknak” nevezte egyúttal Magyarország vezetőit, Orbán Viktort pedig a „nyálkás”, „közönséges senki” jelzőkkel illette és azt mondta: „pillanatnyilag még” ő a miniszterelnök.

Az ukrán képviselő sérelmezte, hogy a magyar kormányfő korábban „ellenségnek” nevezte Ukrajnát. 

„Ezt, Viktor, biztosan nem felejtjük el” – jelentette ki fenyegető hangvétellel,

hozzátéve azt is: az új miniszterelnök Magyarországon „természetesen” Magyar Péter lesz.

Leszögezte, „tudják” – mármint az ukrán vezetés –, hogy Magyar Péter és kormánya „mit fog tenni”: első lépésként 

„megváltoztatja a működési modellt”.

Mikisa szerint ezek a „reformok” 

népszerűtlenek lesznek a magyarok körében, a „lakosság elégedetlensége” fogja követni, tehát „el kell majd magyarázni” a lakosságnak, hogy mi a helyes.

A videó itt megtekinthető:

 

evpus
•••
2026. február 12. 12:07
Amerikai katonákat kell a határra telepíteni a románoktól. Békepárti vagyok.
google-2
2026. február 12. 12:03
Ki ez az előember? Magyarbak parancsolgasson, ne a magyaroknak!
kuzmics
2026. február 12. 11:53
Ezek a Fidesznek kampányolnak.
Hohokam
2026. február 12. 11:52
Na most akkor először - HAJRÁ Putyin, ezeket az EL KELL TÖRÖLNI. SEMMIBEN nem szabad ezekkel együttműködni. Ennek a rezsimnek és országnak, ugyanúgy, mint a 3. Birodalomnak, PUSZTULNIA kell. Nem érdemel együttérzést, irgalmat vagy támogatást.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.