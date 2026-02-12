Újabb fenyegetés kapott Orbán Viktor Ukrajnából: a képviselő szerint le kell majd nyomni a magyarok torkán Magyar Péter intézkedéseit (VIDEÓ)

Magyarország egy olyan ország, amely csak addig európai, amíg a többi európai ország hagyja, hogy az legyen – szögezte le egy videofelvételen Dmitro Mikisa ukrán parlamenti képviselő. „Hitvány alakoknak” nevezte egyúttal Magyarország vezetőit, Orbán Viktort pedig a „nyálkás”, „közönséges senki” jelzőkkel illette és azt mondta: „pillanatnyilag még” ő a miniszterelnök.

Az ukrán képviselő sérelmezte, hogy a magyar kormányfő korábban „ellenségnek” nevezte Ukrajnát.