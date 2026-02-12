Újabb fenyegetés kapott Orbán Viktor Ukrajnából: a képviselő szerint le kell majd nyomni a magyarok torkán Magyar Péter intézkedéseit (VIDEÓ)

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
Dmitro Mikisa ukrán parlamenti képviselő egy videóban megfenyegette Orbán Viktort, amiért az nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Egyenesen a kamerába mondta: ha Magyar Péter lesz a miniszterelnök, ő megteszi a szükséges lépéseket, ám azok a magyar emberek körében népszerűtlenek lesznek.
Magyarország egy olyan ország, amely csak addig európai, amíg a többi európai ország hagyja, hogy az legyen – szögezte le egy videofelvételen Dmitro Mikisa ukrán parlamenti képviselő. „Hitvány alakoknak” nevezte egyúttal Magyarország vezetőit, Orbán Viktort pedig a „nyálkás”, „közönséges senki” jelzőkkel illette és azt mondta: „pillanatnyilag még” ő a miniszterelnök.
Az ukrán képviselő sérelmezte, hogy a magyar kormányfő korábban „ellenségnek” nevezte Ukrajnát.
„Ezt, Viktor, biztosan nem felejtjük el” – jelentette ki fenyegető hangvétellel,
hozzátéve azt is: az új miniszterelnök Magyarországon „természetesen” Magyar Péter lesz.
Leszögezte, „tudják” – mármint az ukrán vezetés –, hogy Magyar Péter és kormánya „mit fog tenni”: első lépésként
„megváltoztatja a működési modellt”.
Mikisa szerint ezek a „reformok”
népszerűtlenek lesznek a magyarok körében, a „lakosság elégedetlensége” fogja követni, tehát „el kell majd magyarázni” a lakosságnak, hogy mi a helyes.
A videó itt megtekinthető: