amerikai egyesült államok európai unió ukrajna orbán viktor

Brüsszelből és Kijevből is pénzelik a Tisza Pártot – az uniós csúcsra tartó repülőn Orbán Viktor leszögezte: két út áll előttünk (VIDEÓ)

2026. február 12. 07:57

Brüsszel egyre erőteljesebben támogatja Ukrajna gyorsított EU-s integrációját, miközben szerinte fokozódik a nyomás azokon a tagállamokon, amelyek óvatosabb álláspontot képviselnek – nyilatkozta Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcs felé vezető úton a Patrióta stábjának.

2026. február 12. 07:57
null

A mostani brüsszeli csúcs témája az Európai Unió versenyképessége, „de hogyan lehet versenyképessé tenni az EU-s országokat, ha a pénzt elküldjük Ukrajnának?” – tette fel a kérdést a Patriótának adott interjújában Orbán Viktor.

Vagy versenyképesség, vagy Ukrajna finanszírozása

– szögezte le, hozzátéve: le meri tenni a nagyesküt, hogy az ülésen 

fél óra sem telik el, és az ukrajnai háborúnál, Ukrajna a pénzügyi támogatásnál tartunk majd”.

A miniszterelnök az interjúban problémának nevezte, hogy az EU termékei a világpiacon egyre nehezebben eladhatóak, ugyanis drágábbak, mint a versenytársak termékei, miután az energiaárak 3-4-szer magasabbak, mint Kínában vagy az Egyesült Államokban. 

Az unió eldöntötte, hogy háborúba megy, mindennek a gyökere ott található, hogy az Amerikai Egyesült Államok által kezdeményezett békét 

az európaiak elutasítják és nyíltan bevallják, hogy ők részt akarnak, és '26 és '30 között részt is fognak venni egy Ukrajna területén zajló európai-orosz háborúban

– figyelmeztetett a miniszterelnök, hozzátéve: az EU hadigazdaságot épít, felkészítik a lakosságot a háborúra.

Úgy fogalmazott, 

lépésről lépésre megyünk egyre közelebb a tényleges katonai konfliktushoz,

visznek bele bennünket a háborúba,

ebből Magyarország próbál kimaradni, illetve a szlovákok és a csehek is tettek ilyen lépéseket – tette hozzá.

Mi ellenezzük a háborút, az Ukrajnába küldött pénzt és Ukrajna EU-s tagságát is – erősítette meg Orbán Viktor, kiemelve, hogy a csehek hazánkkal az energiakérdésben vannak egy állásponton. „Ami rossz a cseheknek, az rossz a magyaroknak is”, és fordítva – szögezte le.

Erősen háborúpártinak írta le a kormányfő a franciákat, a németeket, az egész Balti-régiót és a lengyeleket, ők – idézte fel – 

minden európai tanácsülést arra akarnak felhasználni, hogy beljebb toljanak bennünket a háborúba.

A francia álláspont azonos a némettel: a szankciókat fönn kell tartani, az orosz energiát ki kell szorítani Európából, készülni kell a háborúra. Orbán Viktor felemlítette a francia vezérkari főnök kijelentését is, mely szerint fel kell készíteni a francia édesanyákat arra, hogy elveszítik a gyerekeiket egy soron következő háborúban.

Felhívta a figyelmet arra: 

az Európai Bizottság és néhány ország már eldöntötte, hogy Ukrajnát behozzák 2027-ben az Európai Unióba, „ez egy leírt célkitűzés”.

Vannak azonban országok, az élükön Magyarországgal, amelyek azt mondják: szó sem lehet Ukrajna EU-s és NATO-tagságáról, 

mert az csak háborút és gazdasági csődöt hozna a nyakunkra.”

Az egész Tisza Párt egy „brüsszeli kreálmány”

Orbán Viktor arról is beszélt: tény az, hogy létezik egy Brüsszel–Kijev megállapodás, egy európai uniós–ukrán koalíció, amely „Ukrajna EU-ba való behozataláról szól”. Ez rögzíti – hívta fel a figyelmet –, hogy ebben a folyamatban Magyarország egy probléma és a magyar kormányt mindenképpen el kell mozdítani. 

Az egész Tisza Párt és ami körülötte van, egy brüsszeli kreálmány 

– szögezte le Orbán Viktor, aki szerint azt azért hozták létre, hogy a magyar nemzeti kormány helyett egy Brüsszel- és ukránbarát kormány legyen Magyarországon.

„És ehhez pénzt is adnak” – jelentette ki a kormányfő. Úgy fogalmazott, 

Brüsszelből is pénzelik a Tiszát és a Tisza-környéki embereket, illetve sikerült fölfedni, hogy Kijev is ad pénzügyi támogatást. 

„Leginkább kifinomult, komoly, nagy értéket képviselő informatikai szolgáltatásokat nyújt Kijev a Tisza Pártnak – ingyen”.

Orbán Viktor szerint ma ki lehet mondani, hogy 

a magyarországi kormányváltás szándékát Kijevből és Brüsszelből finanszírozzák,

azt remélve, hogy létrejön egy olyan kormány, amely végrehajtja Brüsszel azon utasításait, amelyeket eddig a magyar kormány és személyesen Orbán Viktor megtagadott, legyen szó migrációról, energiáról vagy az Ukrajnába küldendő pénzekről.

Komolyan kell venni, kell rá válaszolni és ki kell védeni

– így kommentálta Orbán Viktor azt, hogy az ukrán hadsereg egyik vezetője lényegében katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot. Ez a fenyegetőzés is jól mutatja, hogy ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel az az európai elgondolás, hogy európai pénzen építsünk fel és tartsunk fegyverben egy hatalmas ukrán hadsereget – tette hozzá, leszögezve egyúttal: 

ma Ukrajna fenyegetést jelent Magyarország számára, nem is veszünk részt az ukrán hadsereg finanszírozásában.

Ezzel kapcsolatban folyamatos a nyomásgyakorlás Magyarországra, mint a miniszterelnök elmondta: legutóbb a holland kormánykoalíciót megalapító dokumentumban tértek ki arra, hogy azokat az országokat – megemlítve Magyarországot is –,

 amelyek nemzeti érdekeik alapján megakadályoznak bizonyos döntéseket, azokat nyomás alá kell helyezni, meg kell fenyegetni, meg kell zsarolni 

és bele kell kényszeríteni egy olyan megállapodásba, amelyről Brüsszelben döntenek.

A brüsszeli csúcscsal kapcsolatban a miniszterelnök előrevetítette: Magyarország azt fogja képviselni, hogy ha versenyképességről beszélünk, akkor az első és legfontosabb dolog az energiaárak csökkentése, és 

„vissza fogunk verni minden kísérletet, amely azzal járna, hogy a magyar vállalkozások vagy a magyar családok rezsiszámlái megemelkednek”.

 

 

csendbiztos-2
•••
2026. február 12. 08:41 Szerkesztve
Az EU vezetése már régen elvesztette a józan ítélő képességét!Az orosz-ukrán háború egy teljesen e két ország közötti több száz éves történelmi problémákra visszavezethető történet.Ehhez sem Európának,sem az USA-nak,sem Ázsiának beavatkozási kötelezettsége nincs,legfeljebb mint harmadik békéltető félként léphet fel!Ebben a legnagyobb szerepe az USA-nak lehet,mint világhatalom.Nem mellékes,hogy a világ újrafelosztása történik USA és Kína között,amiből Oroszország sem akar kimaradni.Mivel az EU 15 évre visszamenő balfasz politizálása miatt már nem kompetens ebben a versenyben,az USA-ból átköltözött illiberális társaság parancsait,utasításait hajtja végre!És ebbe fog belepusztulni!
tomekjosef
2026. február 12. 08:39
Orbán Viktor az egyetlen államfő Európában, aki hazája érdekében bátran kiáll. A többség egyetért azzal amit a magyar kormányfő csinál, viszont csak lapít és reméli, hogy majd Orbán kikaparja a gesztenyét számukra. Nagy-nagy szerencséje Magyarországnak, sőt Európának, hogy ilyen miniszterelnökünk van! 👍🙏
belbuda
2026. február 12. 08:31
Bástya elvtárs,már csak áprilisig kell kibírnod…utána akár letelepedhetsz Moszkvában,közel a gazdihoz…de akkor miért épül Hatvanpuszta…? Hajrá,Tisza! Hajrá,Magyarország! 🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️
Dixtroy
2026. február 12. 08:27
Az usa az ukrán támogatásért cserébe rátette a kezét a ritkaföldfémekre. Nem szép, de érthető. Az eu a támogatásért mit kapott?
