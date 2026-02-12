Brüsszelből és Kijevből is pénzelik a Tisza Pártot – az uniós csúcsra tartó repülőn Orbán Viktor leszögezte: két út áll előttünk (VIDEÓ)

Orbán Viktor szerint ma ki lehet mondani, hogy

a magyarországi kormányváltás szándékát Kijevből és Brüsszelből finanszírozzák,

azt remélve, hogy létrejön egy olyan kormány, amely végrehajtja Brüsszel azon utasításait, amelyeket eddig a magyar kormány és személyesen Orbán Viktor megtagadott, legyen szó migrációról, energiáról vagy az Ukrajnába küldendő pénzekről.

Komolyan kell venni, kell rá válaszolni és ki kell védeni

– így kommentálta Orbán Viktor azt, hogy az ukrán hadsereg egyik vezetője lényegében katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot. Ez a fenyegetőzés is jól mutatja, hogy ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel az az európai elgondolás, hogy európai pénzen építsünk fel és tartsunk fegyverben egy hatalmas ukrán hadsereget – tette hozzá, leszögezve egyúttal:

ma Ukrajna fenyegetést jelent Magyarország számára, nem is veszünk részt az ukrán hadsereg finanszírozásában.

Ezzel kapcsolatban folyamatos a nyomásgyakorlás Magyarországra, mint a miniszterelnök elmondta: legutóbb a holland kormánykoalíciót megalapító dokumentumban tértek ki arra, hogy azokat az országokat – megemlítve Magyarországot is –,

amelyek nemzeti érdekeik alapján megakadályoznak bizonyos döntéseket, azokat nyomás alá kell helyezni, meg kell fenyegetni, meg kell zsarolni

és bele kell kényszeríteni egy olyan megállapodásba, amelyről Brüsszelben döntenek.

A brüsszeli csúcscsal kapcsolatban a miniszterelnök előrevetítette: Magyarország azt fogja képviselni, hogy ha versenyképességről beszélünk, akkor az első és legfontosabb dolog az energiaárak csökkentése, és